Rivian, eskiyen elektrikli araç pillerini Porto Riko’da güneş enerjisi için kullanacak

Pil teknolojisini ileri taşıyan firmalardan olan Rivian, Amerikan pazarı için ilk elektrikli pick-up modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken çok sayıda prototipten yararlandı. Bu prototiplerde yer alan piller, açıklanana göre çöpe gitmek yerine Porto Riko’da güneş enerjisini depolamak için kullanılacak.

Geliştirme sürecindeki araçlarından çıkarılan 135kWh kapasiteli pilleri Adjuntas şehrinde kullanacak Rivian, elektrik kesintilerinde çekirdek bölgelerin enerjisini korumasını sağlayacak. Maria Kasırgası ile 2017 yılında ciddi hasar alan bölgede kesintiler çok sık yaşanıyor. Enerji depolama sistemi kesinti dışındaki durumlarda ise bölgedekilerin elektrik masraflarını azaltacak.

https://www.prnewswire.com/news-releases/rivian-demonstrates-battery-second-life-capabilities-in-honnold-foundation-partnership-300867405.html

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Daha önce farklı firmalar da benzer şekilde kullanılmış elektrikli araç pillerini gerekli bölgelerde elektrik depolama için halkın yararına sunmuştu. Bunların en büyük örneklerinden biri Renault’un Portekiz’de bir adayı tamamen rüzgar enerjisi ve geri dönüştürülmüş pillerle ayakta tutması ve diğeri ise Nissan’ın sokak lambalarına eski piller takarak şehir aydınlatmasını her zaman sürdürmesi olarak sıralanabilir.