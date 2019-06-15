Rivian, eskiyen elektrikli araç pillerini Porto Riko’da güneş enerjisi için kullanacak

Teknoloji Editörü
Pil teknolojisini ileri taşıyan firmalardan olan Rivian, Amerikan pazarı için ilk elektrikli pick-up modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken çok sayıda prototipten yararlandı. Bu prototiplerde yer alan piller, açıklanana göre çöpe gitmek yerine Porto Riko’da güneş enerjisini depolamak için kullanılacak.
Geliştirme sürecindeki araçlarından çıkarılan 135kWh kapasiteli pilleri Adjuntas şehrinde kullanacak Rivian, elektrik kesintilerinde çekirdek bölgelerin enerjisini korumasını sağlayacak. Maria Kasırgası ile 2017 yılında ciddi hasar alan bölgede kesintiler çok sık yaşanıyor. Enerji depolama sistemi kesinti dışındaki durumlarda ise bölgedekilerin elektrik masraflarını azaltacak.
https://www.prnewswire.com/news-releases/rivian-demonstrates-battery-second-life-capabilities-in-honnold-foundation-partnership-300867405.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle