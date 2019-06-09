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Rivian elektrikli araçlar birbirlerini şarj edebilecek

Elektrikli pickup modelinin üstün menzili ve özellikleriyle dikkat çeken Rivian, sektörde ilk olan başka özellikler de getirecek. Araçlar, şirket başkanı açıklamasına göre "powerbank" ile gelecek.
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Otomobil Teknolojileri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Elektrikli araçları pili tekerleklere benzetirsek, aslında birbirlerini şarj etmeleri de açık bir seçenek olmalı. Elektrikli araç firması Rivian’ın başkanı R.J. Scaringe tarafından The Drive röportajında yapılan açıklamaya göre “Rivian’dan Rivian’a şarj” özelliği araçlarda yer alacak. Teknolojinin detaylarıyla ilgili olarak bilgi verilmese de kullanışlılık son derece açık.
Scaringe ayrıca araçlarda yer alacak hârici batarya paketlerinden de söz etti. Bir powerbank diyebileceğimiz bu piller, bagaj hacminin tamamına ihtiyacı olmayan kullanıcılar için ekstra menzil anlamına gelecek ve muhtemelen başka Rivian araçları şarj için de kullanılabilecek. R1T pickup kamyonun 400 mil olan menzili dikkate alındığında, harici pillerle birlikte aracın 800 km civarı menzile şarj olmadan ulaşabilmesi mümkün olacak.
2020 yılında satışa sunulacak R1T elektrikli pickup ve Rivian’ın sözleri, gerçekle buluşacak mı hep birlikte göreceğiz. Tüm sözler tutulursa elektrikli araç piyasasına başarılı bir pickup modeli girmiş olacak ve rekabet artacak.

https://www.autoblog.com/2019/06/08/rivian-confirms-v2v-charging-auxiliary-batteries/ Yorum Yaz
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Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Petrolden sonra elektrik üretimi de büyük problem olacak ya hayırlısı. Herkes güneşten rüzgardan enerji üretemiyor sonuçta.
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DoğanGörünümlüToros 1 hf. Game Capture TV
Gelismis ulkelerde yıllık elektrik tüketimi son yillarda dusmeye basladi, verimlilige onem vererek bunu basardilar.
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sml_akyz 1 hf.
Sanki elektrikli araba aldık ta şarj etmek için arabası kaldı
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