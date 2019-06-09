Rivian elektrikli araçlar birbirlerini şarj edebilecek

Elektrikli araçları pili tekerleklere benzetirsek, aslında birbirlerini şarj etmeleri de açık bir seçenek olmalı. Elektrikli araç firması Rivian’ın başkanı R.J. Scaringe tarafından The Drive röportajında yapılan açıklamaya göre “Rivian’dan Rivian’a şarj” özelliği araçlarda yer alacak. Teknolojinin detaylarıyla ilgili olarak bilgi verilmese de kullanışlılık son derece açık.

Scaringe ayrıca araçlarda yer alacak hârici batarya paketlerinden de söz etti. Bir powerbank diyebileceğimiz bu piller, bagaj hacminin tamamına ihtiyacı olmayan kullanıcılar için ekstra menzil anlamına gelecek ve muhtemelen başka Rivian araçları şarj için de kullanılabilecek. R1T pickup kamyonun 400 mil olan menzili dikkate alındığında, harici pillerle birlikte aracın 800 km civarı menzile şarj olmadan ulaşabilmesi mümkün olacak.

https://www.autoblog.com/2019/06/08/rivian-confirms-v2v-charging-auxiliary-batteries/

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