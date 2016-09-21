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Yenilenebilir enerjiye 5 milyon liralık ARGE desteği

Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projelere 5 milyon 70 bin lira değerinde ARGE desteği ayırmış. Konuya ilişkin tüm detaylar yazımızda:
2 yıl
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1
27
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin ARGE projelerine 2016 yılı sonuna kadar ayırdığı ARGE desteğinin 5 milyon 70 bin lira olduğunu açıkladı. 2020 yılına kadar işletmeye girecek tesisler için uygulanmakta olan teşvik programı, önümüzdeki bir kaç yıllık dönemde ekonomiye katkı olarak geri dönmüş olacak.


Bunun yanı sıra Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edilmesi planlanan yeni alanlar için de çalışmalar sürüyor. Yakın dönemde bu odakta yeni bölgelerin ilan edileceği belirtiliyor. Bu alanlarda devlet, başvuran kuruluşların yenilenebilir enerji tesisleri kurabilmesi için yer tahsis ediyor. Tahsis alanlarında kurulan elektrik üretim noktalarına kilovat saat başına elektrik alım garantisi tavan ve taban fiyatı ile süresi belirleniyor. 


Dileyen şirketler burada kurulum yapmak için lisans alabiliyor. EPDK’ya yapılan başvurularda kurulacak tesislerde kullanılacak malzeme ve iş gücü için belirli bir yerli kaynak kullanımı zorunluluğu da mevcut. Hatırlanacağı üzere daha önce Konya Karapınar bölgesi YEKA olarak ilan edilmişti. Önümüzdeki dönemde ülkenin farklı bölgelerinde yeni YEKA alanlarının da ilan edilmiş olacağı belirtiliyor.


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Krone 2 yıl
Sırf suriyelilere 25 Milyar Dolar harcanan güzel ülkemizde yenilenebilir enerjiye 5 Milyon Lira yatırım gerçekten çok büyük başarı (!)
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eAkman 2 yıl
5 milyon ne la? Bizim mahalleye yetmez.
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Marquis-de-Sade` 2 yıl Huzur_02
Huzur_02

işiniz gücünüz her haberin altına diyanet bütçesini iliştirmek donanım haberde her yayımlanan Türkiye'de filan işe yada kuruma şu kadar bütçe ayrıldı haberi çıkınca hemen diyanete 6.5 milyar tl ayrıldı diyorsunuz. Başka işiniz yok mu sizin nedir bu kininiz

Kin mi? 6.5 milyar liradan bahsediyoruz din için. Hadi harca din düşmanı değiliz ihtiyaçsa harca ama harcarken en çok gereksinim duyulacak şeylere de para harca. Enerjiden bahsediyoruz senin oturup bilgisayardan ya da kullandığın telefondan buraya yorum yapmak için harcanan enerjiden bahsediyorum. Her yoruma sıkıştırılması gerekiyorsa her yoruma sıkıştırılır. Ne zaman işlerin sadece dinle, imamla, müftülükle vs yürümediğini öğrenirlerse o zaman laf edilmez.
Huzur_02işiniz gücünüz her haberin altına diyanet bütçesini iliştirmek donanım haberde her yayımlanan Türkiye'de filan işe yada kuruma ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Kartal Göz 2 yıl
5 milyon ne lan! Yok 50 kuruş yapsaydınız bari! Nerde aptal saçma işler varsa milyarlarca TL'yi gözünün yaşına bakmadan savururlar böyle önemli konularda kesenin ağzını dikerler.
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AxFs 2 yıl
Hani insan bilmiyorsada bi googleyi açar bakar alana göre güneş paneli tarlası maaliyeti nedir diye 5 milyon görünce bastım kahkahayı
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Jacobıan 2 yıl
iş güç böyle aptal komik işlerin altına diyanetin ücretini yazmakmış yazmayıp napacak senin imamların mı ülkeyi kurtaracak imamların ne hale getirdiğini gördük akıl bilim teknolojiyi yarını kendine rehber edinmedikçe bu ülkenin burnu boktan çıkmaz imamlarla dolu boktan
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alperenxx 2 yıl
5 milyona rüzgar gülü yapamıyon bunlar bütçe ayırmış.
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hexedemical 2 yıl
Millet günü kurtardığına seviniyor
Gelişmekmiş bilimmiş zerre umrunda değil %90
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MonsterMMORPG 2 yıl
malatya gezisi yaptık bayramda

her yerde rüzgar santralleri vardır

faizler daha da düşerse bu tarz yatırımlar daha da artacaktır
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AynştaynınKayıpÇocuğu 2 yıl
bu kadar büyük bir mebla nasıl yenilebilir enerjiye yatırılır aklım almıyor, suriyelilere viagra alınmalıydı
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ressi1 2 yıl
%35 Doğalgaz+ %7 Kömür den enerji üretiyoruz.

Acilen yatırım amaçlı Solarcity gibi şirketler ülkeye davet edilmeli.

Elektrikli motor üretmek için uğraşmalıyız. Elektrikli şarj istasyonları yaygınlaştırılmalı. Devlet koymayandan daha çok vergi almalı.

Otomobil de zaten bitmişiz, elektrikli otomobil son hamle şansımız. Devlet bunun için yatırım yapmalı.
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vamp 2 yıl
6.5 milyari camiye imama verceginize fakire fukaraya yeni evli ciftlere dagitin bu vatana daha iyi hizmet edip daha cok sevap kazanmis olursunuz. Imama camiye cemaat bakar. Bakamiyorlarsa bakimsizliktan camileri kapanir. Kendileri bilir.
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Nevfel 2 yıl
Bu haberde bir sakatlık var yakında çıkar kokusu.
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kadirirdem 2 yıl
o bütçe az değil mi ?.
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berkerden 2 yıl
5 Milyon böyle önemli konuya çok büyük para. Uzay için harcasak Mars'ta koloni kurmuştuk... Kıçı kırık bir şirket bile 5 milyon harcayabilir bu iş için tekbaşına...
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