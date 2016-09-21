Yenilenebilir enerjiye 5 milyon liralık ARGE desteği





Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin ARGE projelerine 2016 yılı sonuna kadar ayırdığı ARGE desteğinin 5 milyon 70 bin lira olduğunu açıkladı. 2020 yılına kadar işletmeye girecek tesisler için uygulanmakta olan teşvik programı, önümüzdeki bir kaç yıllık dönemde ekonomiye katkı olarak geri dönmüş olacak.





Bunun yanı sıra Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edilmesi planlanan yeni alanlar için de çalışmalar sürüyor. Yakın dönemde bu odakta yeni bölgelerin ilan edileceği belirtiliyor. Bu alanlarda devlet, başvuran kuruluşların yenilenebilir enerji tesisleri kurabilmesi için yer tahsis ediyor. Tahsis alanlarında kurulan elektrik üretim noktalarına kilovat saat başına elektrik alım garantisi tavan ve taban fiyatı ile süresi belirleniyor.





Dileyen şirketler burada kurulum yapmak için lisans alabiliyor. EPDK’ya yapılan başvurularda kurulacak tesislerde kullanılacak malzeme ve iş gücü için belirli bir yerli kaynak kullanımı zorunluluğu da mevcut. Hatırlanacağı üzere daha önce Konya Karapınar bölgesi YEKA olarak ilan edilmişti. Önümüzdeki dönemde ülkenin farklı bölgelerinde yeni YEKA alanlarının da ilan edilmiş olacağı belirtiliyor.