Yenilenebilir enerjiye 5 milyon liralık ARGE desteği

Bunun yanı sıra Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edilmesi planlanan yeni alanlar için de çalışmalar sürüyor. Yakın dönemde bu odakta yeni bölgelerin ilan edileceği belirtiliyor. Bu alanlarda devlet, başvuran kuruluşların yenilenebilir enerji tesisleri kurabilmesi için yer tahsis ediyor. Tahsis alanlarında kurulan elektrik üretim noktalarına kilovat saat başına elektrik alım garantisi tavan ve taban fiyatı ile süresi belirleniyor.
Dileyen şirketler burada kurulum yapmak için lisans alabiliyor. EPDK’ya yapılan başvurularda kurulacak tesislerde kullanılacak malzeme ve iş gücü için belirli bir yerli kaynak kullanımı zorunluluğu da mevcut. Hatırlanacağı üzere daha önce Konya Karapınar bölgesi YEKA olarak ilan edilmişti. Önümüzdeki dönemde ülkenin farklı bölgelerinde yeni YEKA alanlarının da ilan edilmiş olacağı belirtiliyor.
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Kin mi? 6.5 milyar liradan bahsediyoruz din için. Hadi harca din düşmanı değiliz ihtiyaçsa harca ama harcarken en çok gereksinim duyulacak şeylere de para harca. Enerjiden bahsediyoruz senin oturup bilgisayardan ya da kullandığın telefondan buraya yorum yapmak için harcanan enerjiden bahsediyorum. Her yoruma sıkıştırılması gerekiyorsa her yoruma sıkıştırılır. Ne zaman işlerin sadece dinle, imamla, müftülükle vs yürümediğini öğrenirlerse o zaman laf edilmez.