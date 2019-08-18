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Rocko’s Modern Life ve Invader Zim animasyon filmleri Netflix’te

90’lı yıllarda başlayan ve kendisine has bir izleyici kitlesi elde etmeyi başaran Nickelodeon kanalının Rocko’s Modern Life ve Invader Zim adlı çizgi dizileri uzun animasyon olarak geri döndü
2 sa.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Nickelodeon çocuk kanalının klasikleri arasına giren ve yayınlandığı dönemde büyük izleyici kitlesi toplamayı başaran Rocko’s Modern Life ve Invader Zim çizgi dizileri Netflix’te yeniden hayat buldu.

Halen ilgi var

Rocko’s Modern Life dizisi 1993-1996 yılları arasında toplam 52 bölüm yayınlanmıştı. O-Town şehrinde yaşayan kanguru Rocko ve arkadaşlarının maceralarını anlatan Rocko’s Modern Life çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekmişti.

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Invader Zim ise Nickelodeon kanalında 2001 yılında başladı ve sadece 27 bölüm olarak yayınlandı. Çizgi dizide uzaylı Zim ve arızalı robotu GIR ile birlikte dünyayı fethetme macerasını izlemiştik.

Nickelodeon bu iki diziyi uzun metrajlı animasyon haline getirme planlarını 2017 yılında açıklamış ve hayranlardan olumlu eleştiriler almıştı. Bu desteği son dönemin çevrim içi içerik platformlarına olan ilgi ile birleştirmek isteyen firma Netflix ile anlaştı.

Rocko’s Modern Life: Static Cling adını taşıyan film 45 dakika sürüyor. Invader Zim: Enter the Florpus ise yaklaşık 1 saat. Her iki animasyon filmi de Netflix üzerinde erişime açılmış durumda.

 


https://www.slashgear.com/rockos-modern-life-and-invader-zim-movies-arrive-on-netflix-16587581/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jet lag 1 sa.
netflix reklamlarını okudunuz.
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addidas_85 2 sa.
Nedense Rocko’s Modern Life da kullanılan çizim tarzı midemi bulandırıyor ??
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The Balance 2 sa. addidas_85
Çocukken çok rahatsız oluyordum kimin aklına geldi ve çocuklar nasıl oldu da sevdi bilmiyorum.
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