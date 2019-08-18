Rocko’s Modern Life ve Invader Zim animasyon filmleri Netflix’te

Nickelodeon çocuk kanalının klasikleri arasına giren ve yayınlandığı dönemde büyük izleyici kitlesi toplamayı başaran Rocko’s Modern Life ve Invader Zim çizgi dizileri Netflix’te yeniden hayat buldu.

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Rocko’s Modern Life dizisi 1993-1996 yılları arasında toplam 52 bölüm yayınlanmıştı. O-Town şehrinde yaşayan kanguru Rocko ve arkadaşlarının maceralarını anlatan Rocko’s Modern Life çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekmişti.

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Invader Zim ise Nickelodeon kanalında 2001 yılında başladı ve sadece 27 bölüm olarak yayınlandı. Çizgi dizide uzaylı Zim ve arızalı robotu GIR ile birlikte dünyayı fethetme macerasını izlemiştik.

Nickelodeon bu iki diziyi uzun metrajlı animasyon haline getirme planlarını 2017 yılında açıklamış ve hayranlardan olumlu eleştiriler almıştı. Bu desteği son dönemin çevrim içi içerik platformlarına olan ilgi ile birleştirmek isteyen firma Netflix ile anlaştı.

Rocko’s Modern Life: Static Cling adını taşıyan film 45 dakika sürüyor. Invader Zim: Enter the Florpus ise yaklaşık 1 saat. Her iki animasyon filmi de Netflix üzerinde erişime açılmış durumda.