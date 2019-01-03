Rolls-Royce, dünyanın en hızlı elektrikli uçağını üretecek

Tam Boyutta Gör

Otomobil ve kamyon gibi kara araçlarının yanı sıra uçakları da sıfır emisyonlu hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Boeing, Airbus, NASA ve Siemens gibi dev şirketler bu alanda öncü olmak için kıyasıya rekabet ediyor. 2017’nin sonunda bu rekabete dahil olduğunu duyuran Rolls-Royce, geliştirdiği elektrikli uçakla 480 km/s hıza ulaşarak yeni bir rekor kırmak istiyor. Şuanki rekor 338 km/s hız ile Siemens’in elektrikli uçağına ait.

Rolls-Royce, 2020 yılında göklerde olması planlanan pervaneli uçağı elektrik motoru üreticisi YASA ve havacılık şirketi Electroflight işbirliğiyle geliştiriyor. Projeyi destekleyenler arasında İngiliz hükumeti de bulunuyor. Elektrikli uçağıyla rekor kırma peşinde olan Rolls-Royce, hedefine ulaşmak için 6 bin hücreden oluşan batarya paketi kullanmayı düşünüyor. 750 kW maksimum güce ulaşabileceği söylenen elektrik motoru ise özel bir soğutma sistemiyle korunuyor. Uçağın tek şarjla Londra’dan Paris’e uçabileceği söyleniyor.

Yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmasının yanı sıra hafif ve kompakt bir yapıda tasarlanan batarya paketinin YASA tarafından geliştirilen 750R adındaki üç elektrik motorunu besleyeceği söyleniyor. Uçağın burnuna yerleştirilen ve elektrikle çalışan üç kanattan meydana gelen pervanenin hem istikrarlı bir uçuş için hem de yüzde 90 oranında verim elde etmek için 2,400 d/dak’da çalıştığı belirtiliyor. Rolls-Royce, geliştirdiği elektrikli uçağın havacılık sektörüne yeni bir soluk getireceğine inanıyor.