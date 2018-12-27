Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın

Son yıllarda temizlik sektöründe robot araçlara olan ilgi büyük. iRobot ve Xiaomi gibi pek çok marka hem son kullanıcı hem de profesyonel anlamda temizlik robotları üretiyor. 3 boyutlu haritalama yapabilen bu robotların yetenekleri oldukça fazla.

DOOMBA nedir?

Modeline göre üzerinde kamera, sensör ve kızılötesi algılayıcılar olan bu robotların yeteneklerini arttırıyor. Oyun mühendisi Rich Whitehouse bu yeteneklerin farklı bir amaç için kullanılabileceğini keşfetmiş.

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iRobot Roomba 980 sahibi olan Whitehouse, DOOMBA adını verdiği yazılımla uzaktan süpürgeyi takip altına almış ve adım adım sensörlerden gelen verileri kaydetmiş. Sonrasında ortaya çıkan 3 boyutlu oda haritasını Noesis eklentisi ile Doom haritası haline getirip oyuna aktarmış.

Haritanın son hali Doom grafiklerine dönüştüğü için biraz farklı görünüyor ancak özelleştirme seçeneklerinden bunun seviyesi de ayarlanabiliyor. Whitehouse robot süpürgelerin yeni yeteneklerinin oldukça şaşırtıcı olduğunu belirtiyor.