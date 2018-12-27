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Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın

Robot süpürgelerin gelişmiş tarama sensörleri oyun mühendisi Rich Whitehouse için ilham kaynağı oldu. Mühendis odayı süpürgeye taratarak Doom oyununa aktarmayı başardı.
4 ay
7,1b
1
1
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda temizlik sektöründe robot araçlara olan ilgi büyük. iRobot ve Xiaomi gibi pek çok marka hem son kullanıcı hem de profesyonel anlamda temizlik robotları üretiyor. 3 boyutlu haritalama yapabilen bu robotların yetenekleri oldukça fazla.

DOOMBA nedir?

Modeline göre üzerinde kamera, sensör ve kızılötesi algılayıcılar olan bu robotların yeteneklerini arttırıyor. Oyun mühendisi Rich Whitehouse bu yeteneklerin farklı bir amaç için kullanılabileceğini keşfetmiş.

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iRobot Roomba 980 sahibi olan Whitehouse, DOOMBA adını verdiği yazılımla uzaktan süpürgeyi takip altına almış ve adım adım sensörlerden gelen verileri kaydetmiş. Sonrasında ortaya çıkan 3 boyutlu oda haritasını Noesis eklentisi ile Doom haritası haline getirip oyuna aktarmış.

Haritanın son hali Doom grafiklerine dönüştüğü için biraz farklı görünüyor ancak özelleştirme seçeneklerinden bunun seviyesi de ayarlanabiliyor. Whitehouse robot süpürgelerin yeni yeteneklerinin oldukça şaşırtıcı olduğunu belirtiyor.

 

https://techcrunch.com/2018/12/26/let-your-new-roomba-build-a-doom-level-of-your-house-with-doomba/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alaz1903 4 ay
Zeki adamın hali başka. Evde bütün gün dolaşan robot süpürge halihazırda haritalama yapıyor. Bu haritayı oyuna dahil edip kendi mekanında oynama fikri gerçekten çok iyi düşünülmüş. Olay budur, her insanın gözünün önünde olan şeyi alıp gündelik hayatta insanların kullanımına sunmak.
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