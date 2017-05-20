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Root edilmiş telefonlara Google Play’de geçit yok

Uygulamanıza çok önem veriyorsanız ve modifiye edilmiş mobil cihazların erişmesini istemiyorsanız Google Play yeni politikaları ile bunu sağlamanız kolaylaşıyor.
2 yıl
10,5b
1
55
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Netflix mobil uygulamasının root edilmiş Android cihazlara Google Play üzerinde engelleme yaptığı gündeme gelmişti. Sadece Netflix için geçerli olduğu sanılan politikanın aslında yeni bir Google Play özelliği olduğu ortaya çıktı.

Root edilmiş telefonlara Google Play’de geçit yok

Erişim zorlaşıyor

Google, geliştirici konsolunda yaptığı yeni bir güncelleme ile geliştiricilerin sertifika onayı almamış cihazları uygulama uyumluluğunun dışında bırakmasına imkan tanımaya başladı. Yani bunun anlamı root edilmiş, bir şekilde SIM kilidi kırılmış ve bağımsız ROM yüklenmiş cihazların bu uygulamayı indirememesi demek.

Bu değişikliğin en büyük sebebi elbette güvenlik endişeleri. Geliştiriciler siber saldırılara daha fazla açık olan modifiye edilmiş cihazların uygulamalarını kullanmalarını istemiyor. Google da bu doğrultuda isteklere cevap vermiş oldu.

Ayrıca Bkz. "Injustice 2: Tanrılar bu sefer aramızda değil"

Elbette bu yöntem sadece Google Play mağazasında geçerli. Harici kaynaklardan uygulamayı kurmak isteyenler veya daha önce uygulamayı indirip kurmuş olanlar için bir sıkıntı görünmüyor.

Bu noktada Meizu veya Xiaomi gibi modifiye edilmiş Android işletim sistemi kullanan durumu ne olacak sorusu akla geliyor. Veya Remix OS gibi masaüstü tasarımındaki Android sürümleri de Google Play mağazasını sisteme entegre ediyordu. Gelen raporlar Xiaomi telefonlarında Netflix uygulamasının indirilemediği yönünde.

 

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___Lawyer___ 2 yıl en beğenilen
Bugüne kadar Android özgür platform diyorduk. Ancak gelinen noktada root atılamıyor hatta rom dahi atılamıyorsa daha doğrusu bunların yapılmaması için çalışmalar yapılıyorsa 2 yıl güncelleme alan Android cihazlar için ciddi bir sıkıntı demektir. Zira bugün G2'ye Android O'yu kurma imkanınız dahi varken Android kullanmanın adeta tadı tuzu olan şeyleri engellemeye çalışmak ne kadar alakasız ve saçma bir durum bilmiyorum.
Android gittikçe kapalı sistem olma yolunda adımlar atıyor ama şunu bilmesi lazım Apple bugüne kadar Jailbreakli telefonlara hiçbir uygulama falan kısıtlaması getirmedi. Buna rağmen bu şekilde kapalı sistem adımları atarsa kullanıcı kaybedecektir.
Bugüne kadar Android özgür platform diyorduk. Ancak gelinen noktada root atılamıyor hatta rom dahi atılamıyorsa daha doğrusu bunların yapılmaması için çalışmal...
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CCaaNN 2 yıl
En buyuk gerekce guvenlikmis... root yapanlarin neredeyse hepsi reklam engelleyici kullaniyordur herhalde. Herseyin ucu para. Yemisim guvenligini. Hicbir ozellestirme yapamasam bile sirf reklam engellemek icin yine root yaparim... Buna da bir care gelecektir. Kodlar paylasildigi surece onune gecilemez bu surecin.
En buyuk gerekce guvenlikmis... root yapanlarin neredeyse hepsi reklam engelleyici kullaniyordur herhalde. Herseyin ucu para. Yemisim guvenligini. Hicbir ozell...
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QuexSeeL 2 yıl
Ee bende note4 var güncelleme gelmiyor cins Samsung yüzünden telefonun donanımı gayet güçlü rom atmam gerekecek ileride play den de yükleme yapamayacaksam ne diye Android aldım ne diye Samsung aldım.
Ee bende note4 var güncelleme gelmiyor cins Samsung yüzünden telefonun donanımı gayet güçlü rom atmam gerekecek ileride play den de yükleme yapamayacaksam ne d...
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Ryzen1200 1 yıl
Onuda aşmanın bi yolunu bulur yazılımcılar
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A.B.D(azimBora) 1 yıl
hain özgürlük.
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edirneli86 1 yıl
Eski sürümlerde sorun yok. Yenilerde de bir çok özellik rootsuz da çalışıyor iken gerek yok.

Ama muhakkak root gizleme çıkar.
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symbolcu 1 yıl
Google rootu istemiyor çünkü telefonları istediği gibi kontrol edemiyor.Ondan yeni versiyon androidlerde giderek daha fazla uygulama rootsuz çalışıyor.
Yani kullanıcı her şeyi rootsuz yapsın fakat beni alttan engellemesin ben herşeyini kontrol edeyim diyor google efendi.Rootsuz demek telefon sahibi google demek,rootlu demek telefon sahibi kullanıcı demek kısaca.
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Umutcan 1 yıl
Root'a hemen hiç ihtiyacım olmuyor, eskiden root gerektiren kullandığım bazı yazılımlar da rootsuz çalışabiliyor artık.
İlk Android telefonumda evet uğraşmıştım neler var neler yok diye, ama şu an hiç hevesim bile yok.
Bir yazılımla Netflix'ten root'u gizliyorlardı, google apps'e de benzerini yaparlar veya direkt modifiyeli apk hazırlarlar olay çözülür.
Root kullanıcıları da rahat olsun.
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freedomfighter 1 yıl
Uygulama başladı galiba vpn açmadan bişey indiremiyorum google play'den. Rootlu olup sorun yaşayan var mı benim gibi.
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axlrose. 1 yıl freedomfighter
Hocam uygulama başlasa niye vpn kullanınca inmeye kalksın ? :D Sadece Türkiye için mi olacak bu uygulama. Bence Türkiye serverlerin'de bir sıkıntı var gibi
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StackOverflow 1 yıl
Hayirdir Google? Android demek root demek özgürlük demek. Bu kafayla belli bir kesimi kaybedersiniz.
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samtiger 1 yıl
Bu yenilikler çok android kullanıcısının kaybına yol açar. Root işlemleri için android alan var
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shadowtr 1 yıl
Bu hatalı uygulama ile kullanıcılar rootlu cihazlarına google play dışından edinilecek bilinmeyen kaynaklı apklar yükleyecekler. Haliyle daha büyük zaaflar ortaya çıkacak ve Android daha büyük yara alacak. Son derece mantıksız ve yeterince tartışılmadan hayata geçirilmiş bir uygulama gibi duruyor.
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xnoname 1 yıl
hani android özgürlüktü iphone daki jailbreak li telefonlara bile böyle bir kısıtlama yok
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