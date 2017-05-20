Root edilmiş telefonlara Google Play’de geçit yok

Geçtiğimiz günlerde Netflix mobil uygulamasının root edilmiş Android cihazlara Google Play üzerinde engelleme yaptığı gündeme gelmişti. Sadece Netflix için geçerli olduğu sanılan politikanın aslında yeni bir Google Play özelliği olduğu ortaya çıktı.

Erişim zorlaşıyor

Google, geliştirici konsolunda yaptığı yeni bir güncelleme ile geliştiricilerin sertifika onayı almamış cihazları uygulama uyumluluğunun dışında bırakmasına imkan tanımaya başladı. Yani bunun anlamı root edilmiş, bir şekilde SIM kilidi kırılmış ve bağımsız ROM yüklenmiş cihazların bu uygulamayı indirememesi demek.

Bu değişikliğin en büyük sebebi elbette güvenlik endişeleri. Geliştiriciler siber saldırılara daha fazla açık olan modifiye edilmiş cihazların uygulamalarını kullanmalarını istemiyor. Google da bu doğrultuda isteklere cevap vermiş oldu.

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Elbette bu yöntem sadece Google Play mağazasında geçerli. Harici kaynaklardan uygulamayı kurmak isteyenler veya daha önce uygulamayı indirip kurmuş olanlar için bir sıkıntı görünmüyor.

Bu noktada Meizu veya Xiaomi gibi modifiye edilmiş Android işletim sistemi kullanan durumu ne olacak sorusu akla geliyor. Veya Remix OS gibi masaüstü tasarımındaki Android sürümleri de Google Play mağazasını sisteme entegre ediyordu. Gelen raporlar Xiaomi telefonlarında Netflix uygulamasının indirilemediği yönünde.