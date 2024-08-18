WhatsApp Durum mesajlarına beğeni atılabilecek

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Tam Boyutta Gör Beta sürümlerinde yeni özellikleri test etmeye devam eden WhatsApp, uzun süredir beklenen bir özelliği daha kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. İstenmeyen mesajların engellenmesinin ardından şimdi de Durum mesajlarına beğeni geliyor.

Durum mesajlarına beğeni

WhatsApp Durum mesajları bugüne kadar görüntüleme ve cevaplama şeklinde iki etkileşim seçeneği sunuyordu. Android 2.24.17.21 sürümüne sunulan yeni özellik artık Beğeni seçeneğini de eklemiş oldu.

WhatsApp bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engellemek mümkün 21 sa. önce eklendi

Kullanıcılar Durum mesajlarını görüntülerken kalp şeklinde beğeni tuşu ortaya çıkacak. Mesaj sahibi ise beğenileri Instagram Hikâyeler benzeri görüntüleyenler listesinde bulabilecek. Ayrıca isterse beğeniler için bildirimleri de kapatabilecek. Beğeni özelliği kullanıcıların Durum mesajlarına daha hızlı reaksiyon göstermesini sağlayacak. Şimdilik bu özellik ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor.

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