Rovio, Angry Birds Star Wars güncellemesinin ipucunu Twitter üzerinden paylaştı





Bad Piggies ve Angry Birds Star Wars paketleri ile oyunseverleri yine ekran başına toplayan Rovio, paketler için hazırladığı güncellemelere ait ipuçları vermeye devam ediyor.



Bad Piggies için Road Hogs adlı bir güncelleme hazırlandığı duyurulmuştu. Angry Birds Star Wars için de hazırlanan güncellemeye ait bir görsel Twitter üzerinden paylaşıldı.



Görselde Millenium Falcon aracının yeraltına doğru indiği görülüyor. Muhtemelen yeni güncelleme yer altında geçecek. Adının ise Escape from Hoth olacağı belirtiliyor. Güncellemenin 19 etiketi ile Twitter üzerinde duyurulması bekleniyor.





http://www.androidauthority.com/angry-birds-star-wars-teaser-image-posted-rovio-update-151989/