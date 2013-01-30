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Rovio, Angry Birds Star Wars güncellemesinin ipucunu Twitter üzerinden paylaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Rovio, Angry Birds Star Wars güncellemesinin ipucunu Twitter üzerinden paylaştı

Bad Piggies ve Angry Birds Star Wars paketleri ile oyunseverleri yine ekran başına toplayan Rovio, paketler için hazırladığı güncellemelere ait ipuçları vermeye devam ediyor.

Bad Piggies için Road Hogs adlı bir güncelleme hazırlandığı duyurulmuştu. Angry Birds Star Wars için de hazırlanan güncellemeye ait bir görsel Twitter üzerinden paylaşıldı.

Görselde Millenium Falcon aracının yeraltına doğru indiği görülüyor. Muhtemelen yeni güncelleme yer altında geçecek. Adının ise Escape from Hoth olacağı belirtiliyor. Güncellemenin 19 etiketi ile Twitter üzerinde duyurulması bekleniyor.


http://www.androidauthority.com/angry-birds-star-wars-teaser-image-posted-rovio-update-151989/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mobi 6 yıl
Angry Birds bir ara çok ünlü bir oyundu hala öyle ama nedense artık benim ilgimi çekmiyor.
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JuelzII 6 yıl
Basit geliyor artık.
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