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Rovio, geçen yıl için 71 milyon dolar kar açıkladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Rovio, geçen yıl için 71 milyon dolar kar açıkladı

Angry Brids fenomeni ile bir anda popüler olan ve adını milyar dolarlık şirketler listesine yazdıran Rovio, geçen yılın mali tablolarını kamuoyu ile paylaştı.

Geçen yıl yaklaşık 200 milyon dolarlık bir gelir elde eden firma, net karını ise 71 milyon dolara çıkardı. Gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 101 artış gösterdi.

Gelirlere en çok katkı yapan oyunlar ise geçen yıl yayınlanan Angry Birds Space, Amazing Alex, Bad Piggies ve Angry Birds Star Wars oldu. Angry Birds Star Wars'ın serinin en iyi oyunu olduğu belirtiliyor.

Firmanın çalışan sayısı da geçen yıl 224'den 518'e yükseldi. Hediyelik eşyalar, elektronik aksesuarlar, kahvaltı gevrekleri, diş macunları gibi pek çok kategoride kızgın kuşların yüz ifadelerini görmek mümkün oldu. Firmanın tüketici ürünleri bölümü gelirini üç kat artırırken, tüm gelirin ise yüzde 45'ini sağlamış oldu. 

http://www.phonearena.com/news/Rovio-reports-71-million-in-profits-for-last-year-led-by-four-new-releases_id41513 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlackBeasT 6 yıl
Adamlar kuşdan para kazanıyor.Kimide tuvalette kuşla oynuyor...

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