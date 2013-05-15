Rovio yeni oyun dağıtım platformunu duyurdu





Angry Birds oyunu ile yıldızı parlayan ve milyar dolarlık firmalar arasına katılan Finlandiyalı Rovio, bu kez oyun dağıtımcılığı işine al attı.





1.7 milyon indirme ve yüzmilyonlarca aktif kullanıcı sayısına sahip olan Rovio, bu büyük kitleyi dağıtım ve tanıtım amacıyla kullanmak istiyor. Böylece geleceği olan oyunlara da şans tanınmış olacak.





Rovio Stars adıyla faaliyete geçen platform, kendisine başvuran bağımsız geliştiricilerin oyunlarını oyun dünyasına tanıtacak ve dağıtımı da kendisi üstlenecek.





Rovio bu platform ile büyük oyun stüdyoları ile ortaklık yapma niyetinde değil. Oyun sektöründe faaliyet gösteren pek çok bağımsız geliştiriciyi bünyesinde toplamayı hedefliyor. Bu bakımdan başvuru için belirleyici kurallar konulmamış.





Platformun şimdiden iki oyunu yayına hazır durumda. Bunlardan birincisi Nitrome tarafından geliştirilen Icebreaker adlı Viking temalı bir oyun. Ekranda parmağınızı kaydırarak buzları kırmanız ve yolunuzdaki bulmacaları çözmeniz gerekiyor. 95 seviye sunacak olan oyun yakın zamanda iOS için indirmeye sunulacak. Diğeri Tiny Thief adlı bir gizli nesne bulma oyunu. Bu oyunla ilgili henüz bir bilgi yok.

http://www.rovio.com/en/our-work/games/view/55/tiny-thief