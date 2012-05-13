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Rovio'nun yeni yapımı Amazing Alex olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds fenomeniyle devler arasına girmeyi başaran Rovio firmasının sonraki yapımının adı da belli oldu.

Tepe yöneticisi Mikael Hed tarafından Yle sitesine verilen röportajda yeni oyunun Amazing Alex olacağı açıklandı. 

Oyun Alex adındaki ana karakterin eşyalar yapmaya çalıştığı eğitici bir uygulama olacak. Firma bu oyunda Casey's Contraptions'ın yayın haklarını temel alıyor. 

Yüksek görüntü ve oynanış kalitesine sahip Angry Birds'ün bu standartlarını Amazing Alex'te de sürdürmeyi isteyen firma, Angry Birds fanlarını eğlendirmeyi amaçlıyor. Oyun iki ay sonra mobil platformlara çıkmaya başlayacak.

http://yle.fi/uutiset/new_amazing_alex_game_chases_angry_birds/6091544 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PckoloJI 7 yıl
çıksın görelim bakalım
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-Pisagor- 7 yıl
Çıksın oynamadan bırakmam bakalım angry brids kadar iyi olacak mı ?
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X-FI 7 yıl
çıksın denemeden bırakmam :)
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sertacarslan 7 yıl
Angry birds kadar tutmazsa Angry birds imajını da zedeleyebilir.
Angry birds kadar tutmama ihtimali de yüksek bence.
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yedado0506 7 yıl
Te?ekkürler...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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HRMNKY 7 yıl
Aah bir alex değil.
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Prequel 7 yıl
napolyon94
minecraft tarzimi olucak yani?

minecraft'ta eşya değil şekil yapılıyor?
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manyakurt 7 yıl
pastadanadam
O Alexde youtube.com/... sonundaki sarı çocuktur.

tipsiz olmuş tenten'i andırdı biraz :D
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pastadanadam 7 yıl
O Alex'de youtube.com/...
Videonun sonundaki sarı çocuktur.
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napolyon94 7 yıl
minecraft tarzimi olucak yani?
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-mehmet- 7 yıl
angry birds sıkmıştı zaten yeni bir konsept e ihtiyaç var. Kuşlardan gına geldi.
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