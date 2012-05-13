Rovio'nun yeni yapımı Amazing Alex olacak

Angry Birds fenomeniyle devler arasına girmeyi başaran Rovio firmasının sonraki yapımının adı da belli oldu.





Tepe yöneticisi Mikael Hed tarafından Yle sitesine verilen röportajda yeni oyunun Amazing Alex olacağı açıklandı.





Oyun Alex adındaki ana karakterin eşyalar yapmaya çalıştığı eğitici bir uygulama olacak. Firma bu oyunda Casey's Contraptions'ın yayın haklarını temel alıyor.





Yüksek görüntü ve oynanış kalitesine sahip Angry Birds'ün bu standartlarını Amazing Alex'te de sürdürmeyi isteyen firma, Angry Birds fanlarını eğlendirmeyi amaçlıyor. Oyun iki ay sonra mobil platformlara çıkmaya başlayacak.