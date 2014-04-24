Rudy Huyn, WP7.5 / 8 uyumlu Wikipedia uygulamasına Cortana desteğini ekledi

Windows Phone tarafının alternatif uygulamalarıyla tanınan önemli geliştiricisi Rudy Huyn, Windows Phone 7.5 ve 8 uyumlu Wikipedia uygulamasına Cortana desteğini ekledi.





Destek verdiği 100 farklı dil desteğiyle kişilerin Wikipedia servisine erişim kurmasını sağlayan uygulama, marketin en iyisi olarak gösteriliyor ve Facebook ile Twitter temelli paylaşım desteğini de bünyesinde barındırıyor. Wikipedia uygulaması yayınlanan son sürümüyle ise dijital asistan Cortana (Türkiye'den kullanmak için telefon bölgesinin ABD, dilinin ise İngilizce yapılması gerekiyor) desteğine kavuşuyor ve böylece ses temelli arama yapmanın önünü açıyor.





Ücretsiz olarak sunulan Wikipedia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/wikipedia-picks-support-cortana-while-xbox-one-smartglass-gets-bug-fixes