Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rudy Huyn, WP7.5 / 8 uyumlu Wikipedia uygulamasına Cortana desteğini ekledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
363
1
16
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rudy Huyn, WP7.5 / 8 uyumlu Wikipedia uygulamasına Cortana desteğini ekledi
Windows Phone tarafının alternatif uygulamalarıyla tanınan önemli geliştiricisi Rudy Huyn, Windows Phone 7.5 ve 8 uyumlu Wikipedia uygulamasına Cortana desteğini ekledi.

Destek verdiği 100 farklı dil desteğiyle kişilerin Wikipedia servisine erişim kurmasını sağlayan uygulama, marketin en iyisi olarak gösteriliyor ve Facebook ile Twitter temelli paylaşım desteğini de bünyesinde barındırıyor. Wikipedia uygulaması yayınlanan son sürümüyle ise dijital asistan Cortana (Türkiye'den kullanmak için telefon bölgesinin ABD, dilinin ise İngilizce yapılması gerekiyor) desteğine kavuşuyor ve böylece ses temelli arama yapmanın önünü açıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Wikipedia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/wikipedia-picks-support-cortana-while-xbox-one-smartglass-gets-bug-fixes Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dranova 5 yıl
İsmi 6pedia olmalıydı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanki Bana Pele 5 yıl Dranova
Dranova
İsmi 6pedia olmalıydı


Hahahahahahahahaha çok komiksin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl
100 dilin içinde Türkiye yok. hay ben böyle yönetimin...İşine gelene tr desteğini zorunlu kılıyor işine gelene fos...
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insunwetrust 5 yıl onur01651
Türkçe desteği Wikipedi'de var yalnız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expo-9009 5 yıl onur01651
onur01651
100 dilin içinde Türkiye yok. hay ben böyle yönetimin...İşine gelene tr desteğini zorunlu kılıyor işine gelene fos...

Wikipedi için söylenmiştir o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
71212514 5 yıl onur01651
onur01651
100 dilin içinde Türkiye yok. hay ben böyle yönetimin...İşine gelene tr desteğini zorunlu kılıyor işine gelene fos...

Vikipedi uygulamasının 100 dil desteği var ve bunların içinde Türkçe var cortana da ise sadece İngilizce dil desteği var
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
Adam çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +94 GoldPunch +85 Bay Robot +74 sepulturgay +69 WB +49 frostburn +47 deoks +46 interwap +42 ercmaster +41 unknownartist +39
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
363 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, Wikipedia ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Philips ile Akıllı Ütü Ailesi hakkında konuştuk 5 yıl DH Steam Machine Bölüm 2: SteamOS parmaklarınızın ucunda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Tavsiyelerinize İhtiyacım Var [HEDİYELİ]
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim