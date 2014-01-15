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Rudy Huyn'dan WP8 platformuna yeni uygulama: 6tindr

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,3b
1
11
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rudy Huyn'dan WP8 platformuna yeni uygulama: 6tindr
Windows Phone platformu için hazırladığı alternatif uygulamalar ile adından sıkça söz ettiren Rudy Huyn, bu sefer ise Tinder istemcisi 6tindr ile sahnede.
Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için güzel bir arayüz ile hazırlanan 6tindr, iOS ve Android platformlarının popüler uygulamalarından Tinder'ın sundukları WP platformuna getiriyor. Kullanmak için Facebook hesabı gerektiren uygulama, temel olarak verilen bilgilerin de desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı oluyor. Sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişiler de mesaj üstünden birbirleri ile sohbet edebiliyor.
Resmi Tinder uygulaması bulunmayan WP8 platformunun bir boşluğunu daha kapatan 6tindr, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

http://www.wpcentral.com/6tinder-unofficial-tinder-app-windows-phone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
santhora 5 yıl
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Utku 5 yıl
Bir de Foursquare uygulamasi yapsa..
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xAlfonso 5 yıl Utku
Orjinali yokmu zaten ?
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Simple Man 5 yıl Utku
4th & Mayor var.
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Bu ne işe yarayan Bi servis bilmiyorum ama uygulaması çok güzeldir sonuçta Rudy kardeşimiiz yapıyor
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