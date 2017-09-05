Runtastic Mountain Bike Pro ücretsiz!

Zaman zaman bazı uygulamalarının Pro versiyonlarını ücretsiz sunan Runtastic'in son hediyesi Runtastic Mountain Bike Pro oldu. Daha önce firmanın Sit Ups Pro, Pedometer Pro ve Road Bike Pro uygulamaları kısa süreliğine ücretsiz yayınlanmıştı.

Dağ bisikletlerine yönelik hazırlanan uygulamada çok sayıda başarılı özellik bulunuyor. MTB tur takibi, hazır rotalar, sesli koç, canlı veri takibi, çevrimdışı harita, müzik kontrolü ve su hatırlatıcısı özellikleri ile öne çıkıyor.

Uygulamada reklam ve uygulama içi satın alım gibi şeyler bulunmuyor. Bir kere kütüphaneye ekledikten sonra tüm özellikleri herhangi bir kısıt olmadan kullanabiliyorsunuz.

Android platformundaki indirim iki gün sonra sona erecek, iOS'te ne kadar süreceği belirsiz.