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Runtastic Mountain Bike Pro ücretsiz!

Bisiklet kullananlar ve turlara çıkanlar için güzel haberimiz var. Alanında başarılı uygulamalardan Runtastic Mountain Bike Pro, Android ve iOS platformlarında kısa süreliğine ücretsiz.
1 yıl
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5
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Runtastic Mountain Bike Pro ücretsiz!
Zaman zaman bazı uygulamalarının Pro versiyonlarını ücretsiz sunan Runtastic'in son hediyesi Runtastic Mountain Bike Pro oldu. Daha önce firmanın Sit Ups Pro, Pedometer Pro ve Road Bike Pro uygulamaları kısa süreliğine ücretsiz yayınlanmıştı.
Dağ bisikletlerine yönelik hazırlanan uygulamada çok sayıda başarılı özellik bulunuyor. MTB tur takibi, hazır rotalar, sesli koç, canlı veri takibi, çevrimdışı harita, müzik kontrolü ve su hatırlatıcısı özellikleri ile öne çıkıyor.
Uygulamada reklam ve uygulama içi satın alım gibi şeyler bulunmuyor. Bir kere kütüphaneye ekledikten sonra tüm özellikleri herhangi bir kısıt olmadan kullanabiliyorsunuz.
Android platformundaki indirim iki gün sonra sona erecek, iOS'te ne kadar süreceği belirsiz.

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sis651 1 yıl
Runstastic uygulamaları güzel ama her aktivite için ayrı uygulama yüklemek bana gereksiz geliyor, çünkü temelde bunların hepsi aynı işi yapıyor, farklı özellikler etkinleştiriyor. Bundan dolayı Endomondo gibi koşu, bisiklet, dağ bisikleti, ıvır zıvır tüm uygulamaları içeren uygulamaları tavsiye ediyorum.
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SERDARbdrm 1 yıl
Haberin yapildigi gun indiremeyince gelistiriciye mail atmistim. Simdi sorunsuzca yukledi. Tesekkurler
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SERDARbdrm 1 yıl
xiaomi mi6 ya yüklenmiyor, bu versiyonu desteklememektedir diyor ama eski note 3 üme yüklendi. ne alaka anlamadım
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Reliq 1 yıl SERDARbdrm
Mi6 cihazıma yükledim herhangi bir desteklememe ibaresi vermedi, 8.5 sürümündeyim.
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likeablex 1 yıl
Biraz baktım da güzelmiş.
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