Apple iOS platformundaki en popüler YouTube uygulamasını yasakladı

iOS platformunun en popüler YouTube uygulamalarından biri olan ProTube, Google'ın hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple tarafından App Store'dan kaldırıldı.

5 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülen ProTube'un arka planda oynatma, 60 kare/saniyede 4K video desteği ve kullanıcılara arka planda çalışan uygulamayla en sevdikleri şarkıları dinleme olanağı sağlayan "sadece ses" modu gibi ücretsiz YouTube uygulamasında bulunmayan bir takım özellikleri vardı.

Bildiğiniz gibi arka planda oynatma fonksiyonu Google'ın ayda 10 dolar karşılığında sunduğu premium bir hizmet olan YouTube Red aracılığıyla kullanılabiliyor. Ancak bu hizmetin henüz Türkiye'ye gelmediğini belirtelim.

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ProTube'un geliştiricisi Jonas Gessner uygulamanın App Store'dan çekilmemesi için Google'ın hizmet şartlarını ihlal eden özelliklerini kaldırmayı ve daha sonra uygulamayı tamamen ücretsiz hale getirmeyi bile düşündüğünü söylüyor.

Sonuç olarak bunu mevcut müşteriler için premium özellikleri korumak adına yapmamaya karar vermiş. Gessner, yakında bir başka uygulama hazırlayarak App Store'a geri dönecek.