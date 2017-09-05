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Apple iOS platformundaki en popüler YouTube uygulamasını yasakladı

Apple, arama devi Google'ın isteği üzerine iOS platformundaki en popüler YouTube uygulamalarından biri olan ProTube'u App Store'dan kaldırdı. İşte yasağın arkasındaki neden...
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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iOS platformunun en popüler YouTube uygulamalarından biri olan ProTube, Google'ın hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple tarafından App Store'dan kaldırıldı.
5 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülen ProTube'un arka planda oynatma, 60 kare/saniyede 4K video desteği ve kullanıcılara arka planda çalışan uygulamayla en sevdikleri şarkıları dinleme olanağı sağlayan "sadece ses" modu gibi ücretsiz YouTube uygulamasında bulunmayan bir takım özellikleri vardı.
Bildiğiniz gibi arka planda oynatma fonksiyonu Google'ın ayda 10 dolar karşılığında sunduğu premium bir hizmet olan YouTube Red aracılığıyla kullanılabiliyor. Ancak bu hizmetin henüz Türkiye'ye gelmediğini belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Xbox One'a çok yakında klavye ve fare desteği geliyor"
ProTube'un geliştiricisi Jonas Gessner uygulamanın App Store'dan çekilmemesi için Google'ın hizmet şartlarını ihlal eden özelliklerini kaldırmayı ve daha sonra uygulamayı tamamen ücretsiz hale getirmeyi bile düşündüğünü söylüyor.
Sonuç olarak bunu mevcut müşteriler için premium özellikleri korumak adına yapmamaya karar vermiş. Gessner, yakında bir başka uygulama hazırlayarak App Store'a geri dönecek.

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infom@n 1 yıl en beğenilen ajapai
Ticaret arkadaşım. Hiçbiri hayır kurumu değil.
Sen bakkala girip bedavaya çikolata alabiliyor musun?
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DarkHellKnightX 1 yıl
Eski Lumia telefonumu anneme vermiştim. Onda Tubecast var halen sorunsuz çalışıyor. Program reklamsız ve arka planda oynatma indirip oynatma ve sadece ses olarak oynatma gibi tüm özelliklere sahip. Eğer Windows Mobile kullanan varsa tavsiye ederim.
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ozmenakif 1 yıl
Nasıl yaptığımı hatırlamıyorum, rehberi de bulamam şu an. Fakat ileride bana bir fatura çıkabilir diye endişelenmiyor değilim
Vicdanım el vermediği için artık bu işin son bulmasını istiyorum. O yüzden paylaştım. Biri bunu durdursun, durana kadar da forumdaşlarım faydalansın istedim. Saygılar

Edit: Şu anda bu sistem işe yaramıyor sanırım. YouTube red abonelik sayfasında kart bilgileri girerken ülkemize ait kart kabul edilmiyor diye birşey gördüm. Yalnızca ABD menşeili bir kart olması lazımmış. Belki de ben yaptığımda henüz böyle bir sınırlama yoktu. Kapanmakta olan kapının altından geçtim ve kapı kapandı. Üzgünüm
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infom@n 1 yıl ozmenakif
Keşke paylaşmasaydın şimdi herkes dadanır ve o açık kapanır.
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drkengin 1 yıl
Youtube++ varken
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Angelica 1 yıl drkengin
drkengin
Youtube++ varken

Link varmi?
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ozmenakif 1 yıl
İlginç bir durum yaşıyorum ve bunu paylaşmak istedim. Telefonumun dilini, konumunu değiştirip ABD üzerinden YouTube red abonesi oldum (internette bulduğum bir tutorial aracılığıyla). İlk ay ücretsiz, sonrasında aylık 10 dolar gibi bir fiyatı vardı fakat tam rakamı hatırlamıyorum. Bu parayı ödemeyi göze almıştım. Abone olduktan sonra YouTube uygulamasına girdiğimde arka planda oynatma, indirme vs. herşey çalışıyordu. Sonrasında dili ve konumu eski haline getirince (Türkiye) arka planda oynatma, indirme gibi özellikler gitti. Fakat farkettim ki reklamlar çıkmıyor. Kullanmaya devam ettim. Ücretsiz olan ilk ay doldu. Biraz daha kullanayım dedim. İkinci ay geçmesine rağmen kartımdan hiç para kesilmedi. O zamandan beri (yaklaşık 1 yıldır) böyle kullanıyorum ve para gitmedi hiç. Ücretsiz YouTube uygulamasını reklamsız şekilde kullanıyorum yani. YouTube reklamlarından kurtulmak isteyenlere duyurulur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla
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interwap 1 yıl ozmenakif
İyiymiş. Rehberi paylaşır mısın?
Yalnız konum Amerika olunca teliften dolayı bazı yabancı müzikleri dinleyemiyorsunuz. Türkiye ile sıkıntı olmuyor. Belki bu servisler gelince bu parçalar Türkiye ile ücretli üyelik isteyebilir.
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snomask 1 yıl ozmenakif
olay güzelmiş. yakında zamanda deneyen var mı?
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infom@n 1 yıl en beğenilen ajapai
Ticaret arkadaşım. Hiçbiri hayır kurumu değil.
Sen bakkala girip bedavaya çikolata alabiliyor musun?
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ranegade95 1 yıl
Reklamsız abone olduğum kanalları rahatlıkla görebilceğim YouTube programı önerir misiniz ? Reklamdan bıktım artık
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deoks 1 yıl
youtubedan mp3 indirme için iplay uygulamasını öneririm.
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***Leopard*** 1 yıl
Youtube Background Playback'i de Xposed repolarından kaldırttı Google.
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MPT-76 1 yıl ***Leopard***
***Leopard***
Youtube Background Playback'i de Xposed repolarından kaldırttı Google.

Onu nasıl yaptı ya. Daha android 7 framework çıkmadan hemde. Kötü oldu bu, xposed ı çıkmasını bekliyordum 7'ye. Bu yaptığı cydia repolarından tweak kaldırtmak gibi bir şey. Nasıl becerdiki bunu google.
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ajapai 1 yıl
Neyin en çok yararı varsa hepsi yok edilsin
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