Runtastic'ten yeni uygulama: Results

Mobil platformların egzersiz konusunda en gelişmiş çözümlere sahip ismi Runtastic, Results adını verdiği yeni uygulamasını kullanıma sundu.

iOS ve Android cihazlar için hazırlanan Runtastic Results, diğer çözümlerden farklı olarak sadece yapılan egzersizleri kayıt altına alma amacıyla görev yapmıyor. Bu noktada kişilerden 12 hafta isteyen uygulama, girilen bilgiler üzerinden size özel bir egzersiz planı oluşturuyor ve 12 hafta içerisinde vücudunuzu çok daha fit ve sağlıklı hale getirebiliyor. Önemli bir detay olarak eğitim planlarında özel egzersiz aletleri istemeyen Results, bünyesinde 120'ye yakın yüksek çözünürlüklü eğitim videosu taşıyor ve hedefe ulaşmak için beslenme noktasında da birçok önemli öneri sağlıyor.

Kullanmak için Runtastic'in aylık 9,99$'lık premium paketine ihtiyaç duyan Türkçe dil destekli Results uygulaması, iOS için buradan , Android içine buradan elde edilebiliyor.

https://www.runtastic.com/en/results