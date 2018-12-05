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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rus arama motoru devi Yandex ilk akıllı telefonunu tanıttı

Ülkemizde de oldukça kullanılan arama motoruyla tanınan Yandex, kendi akıllı telefonlarını üretmeye başlıyor. İlk tanıtılan cihaz orta seviye işlemci Snapdragon 630 ile birlikte geliyor.
5 ay
6,6b
1
20
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Rus arama motoru devi Yandex ilk akıllı telefonunu tanıttı
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Otonom araç ve akıllı hoparlör gibi projelerin ardından arama motoru devi Yandex, kendi akıllı telefonunu tanıttı. İlk ortaya çıkan cihaz orta seviye bir donanıma sahip. Yandex.Phone adı altında tanıtılan yeni telefon, Yandex’in kendi hizmetleri ile birlikte geliyor. Bunlar Yandex.Maps, Yandex.Weather ve Yandex.Music benzeri servisler olacak.

Alice ile tanışın

Firma ayrıca Alice adında bir sesli asistan geliştiriyordu. Bu asistan da Yandex.Phone üzerinde hizmet vermeye hazır. Alice yardımıyla Google Asistan ve Apple Siri’ye benzer şekilde yemek sipariş verme, uçak bileti kontrol etme vb. işlemlerinizi sesinizle yapabileceksiniz. Alice’in 34,000’den fazla farklı işlemi gerçekleştirebildiği belirtilmiş. Ayrıca Rusça özelinde yapılan çalışma sayesinde asistan söylediklerinizi neredeyse insan seviyesinde anlayabiliyor.

Yandex.Phone özellikleri

Cihaz orta seviye bir model olarak belirlenmiş. 5.65 inç full HD ekran, Snapdragon 630 işlemci ve 4 GB RAM/64 GB hafıza ile birlikte geliyor. 16 MP + 5 MP arka ve 5 MP ön kamerası bulunan telefon, Android 8.1 Oreo üzerinde çalışacak. Temassız ödemeler için NFC’de unutulmamış. 3050 mAh boyutunda bataryasını Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde oldukça hızlı bir şekilde doldurabileceksiniz. Son olarak Alice ve diğer Yandex hizmetlerine daha kolay erişim için yeni geliştirilen Yandex.Launcher arayüzü bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Yandex, Rusya'da otonom araçlarının testine başladı"

Yandex Phone’un satışına 6 Aralık tarihinde başlanacak. Fiyat etiketi ise 270 dolar olarak belirlenmiş. İlk etapta sadece Rusya üzerinde satılacak cihazın dünya çapında da satışa sunulması bekleniyor.

Rus arama motoru devi Yandex ilk akıllı telefonunu tanıttı
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Yandex.Phone özellikleri (özet)

  • Ekran: 5.63 inç boyutunda, 1080x2160 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 150.1 x 72.5 x 8.28 mm, 163 gram
  • İşlemci: Snapdragon 630
  • RAM: 4 GB
  • Kamera: 16 MP + 5 MP arka, 5 MP ön kamera
  • Depolama: 64GB + microSD kart
  • Batarya: 3050mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo, Yandex.Launcher
  • Diğer:  Parmak izi (arka), NFC
  • Fiyatlandırma: 270 dolar (4 GB / 64 GB)

https://www.engadget.com/2018/12/05/yandex-phone-smartphone-russia/ Yorum Yaz
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MaSSive 5 ay en beğenilen Rachsuchtig
Önemli olan marka diyorsun da,marka olmak için ,işin bir kısmından bile olsa ,yerli bir ar-ge veya girişim olmalı.
Levis dediğin ,Amerikan madencilere çadır bezin den pantolon yapmakla başlamış bu işe.Söke de fabrikası var.
Zamanın eski Nokia markası,keresteci ve lastikçi bu adamlar.Zamanın da Connecting peopel ile yapılmayan birçok şeyi,ar-ge için yabancı da olsa mühendisleri bünyesine katıp çalıştırıp silikon vadisinde ,bu işin kalbinde nabzını tutup söz sahibi olup bahsettiğin farklı bileşenleri MARKA sı adı altında toplayıp emek verip Marka olmuştur.
Apple,Samsung,Sony bunların hepsi Çin de ucuz iş gücün den dolayı üretim yaptırıyor babasının hayrına değil.Bunların vizyonunda marka olman ,mevcut şartlarda marka çıkarman imkansız da,kendi çapındsmarka olmak adına bile olsa kendine has bir Vasfın olmalı.
Bugün bir çok telefon markasın da Sony lens camera var.Görüntü teknolojileri vs vs.
Apple desen keza yazılım ve patent bazında,zamanında yapılmayanı yaparak,resistive ekranlardan capacitive ekran ve çoklu dokunmatik vb yenilikler ile İphone markası nı yaratmıştır.Piyasaya yön vermiştir.
Samsung a değinmeye gerek yok zaten.
Google desen İnternetim Android in ağa babası.
Yandex keza kendi çapında da olsa Arama motoru olarak bir marka ve bu işe soyunmaları için olayın yazılım boyutunda yine varım diyebiliyor.
Bunların tümüne baktığın zaman ,adamlar öyle sıfırdan herşeyini sıfırını ondan bundan alıp voltran nı oluşturur gibi Marka olmamışlar.Sektör de varlar zaten.
En azından işin bir ucundan tutmuş,kendini kanıtlamış marka firma hepsi.
Senin Ülken de marka olmak için bu segment de ,alt yapında söz sahibi olacak,Çin liye ürettirdiğini yerli diye kendi halkından başka,asıl yurt dışına ihracat edecek,kabul ettirecek neyin var?
Para mı? Ver parayı bastır marka nı.
Marka olmak istiyorsan,işin bir kısmında da olsa kendini dünya ya kabul ettirmemiş isen ,senin ki kendi markanı bastırıp alıp, karını koyup satmak dan veya kabzımal gibi aracılıkdan öteye gitmez.
Asıl Türkiye de şuan yerli malı ibaresi ile al sat dan para kazanmaya çalışan bir zihniyet türemiş durumda.
Aç bak bakalım, Gsmarena da Sözde Yerli malı olan ve bana göre sadece Çin ile direkt aracılı ar ge si herşeyi çin de yapılan montajı manisa da vb yerde yapılan ,markanı bas sat mantığı yerli bir girişim den Ibaret sipariş usulü olan Vestel Venüs ve General Mobile ın esamesi global anlamda okunuyor mu?
Gsmrena nın diğer telefon üreticileri ,markaları sekmesin de onlarca marka için de bile listede isimleri yok.
Bu vizyonla ,bu beyin göçü ile bu segmentler de yerli bir marka olması bile hayal.
Milyar dolarlık şirkete bakıyorsun,işine yarar her millet den adamı bünyesine katıp,yatırım yapıp ar ge yapıyor.
Sen de ise bırak dışarıdan beyin getirmeyi,içeri den göç eden beyinleri değerlendirip gitmesini engelliyemiyorsun.
Neymiş hangi marka %100 yerliymiş.
Oldu sen kendinden birşey katma,göstermelik bir ksç yazılımcı,mühendis ile Çin merkezli ürünleri getir yerli diye sadece kendi halkına sat.Bir de ithal eşdeğerine göre,hatta ithal daha da donanımlı yüksek modele göre hak etmediği fiyata sat üstelik.Sonra mağliyetler den yakın.Çin markası Xiaomi bile ilk başlar da ucuz fiyat politikası ile bu piyasa ds kendini kabul ettirdi.O Xiaomi ,Huawei bilmiyormu sadece Çin sınırlarında satış yapmayı.Milyar nüfus var.Ürettiğini kendi halkına ucuza veriyor.Hadi yerli malı diye Vestel,GM yi yedirdin,bari ucuza ver de bir nebze dersin.O da yok.Yurt dışına satış desen hak getire.O zaman yerli malı diye havan kime?Türk parasından değersiz yuan para birimine göre ucuza mağleden adam gibi yapıp,yaptırıp ucuza satamayacaksan ,bu segment de Türk markası olarak var olsan ne olmasan ne.
Ondan sonra Apple da Çin de ürettiriyor diye bukadar basitmiş gibi ahkam kesmeye çalış.
Apple vb diğerleri ar ge yi ,geliştirmeyi yapıyor,kendinden katabildiğini katıyor,gerisini Samsung,LG ,Sony den alıyor ,Çin de montajını yaptırıyor.
Biz de ki ler de ,elalem gider mersine ,bizimkiler gider tersine misali,sözde yerli malı telefonların bazı parçalarını kendi fason üretim bantlarında üretip, Çin den getirtip burada montaj ediyor,dostlar alışveriş te görsün.Ondan sonra neymiş Yerli malı alalım ,marka kalkınsın,ülke kalkınsın.
Hatta bu da yetmezmiş gibi,yurt dışı telefon kayıt ücretlerini de %300 arttırsınlar ki,pahap içilemez bu yerli markalarımız istediği fiyata satsın.
İthal ürünleri marka basıp satmak,ismi Türk olsa bile kimse kusura bakmasın.
Önemli olan marka diyorsun da,marka olmak için ,işin bir kısmından bile olsa ,yerli bir ar-ge veya girişim olmalı.Levis dediğin ,Amerikan madencilere çadı...
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DH Misafiri 5 ay
Aman amam...uzak olsun.Rus telefonu ne ya...usta rus diyor rus.Bir marka değeri bile yok.Rus yapımı araba gibi
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OverClocK1ng 5 ay
Virüsün vücut bulmuş hali. Yandex zaten virüs gibi bir şeydi. Telefon haline gelmiş. Kaçın...
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DH Misafiri 5 ay
Orada şöyle bir fark vardı galiba. Google'ın telefonlara değil "Android İşletim Sistemine" default olarak kurmasından dolayı ceza ödemişti. Örneğin Samsung telefon alıyorsun içinden Google'ın "silinemeyen" onca uygulaması çıkıyor. Ancak Google'ın ürettiği Nexus lara kimse bunda Google niye var demez. Çünkü üretim Google'ın. Burada da üreten firma Yandex. Olay farklı ise tam bilmiyorum. İsteyen aydınlatabilir.
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DH Misafiri 5 ay
Donanim haber ne yapıyor ?Çıkar bir telefon dhaber alalım ,şu formu iş ne oldu?
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fenerbahce_34 5 ay
Yahahahahandex
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Fashionality 5 ay
kendi isletim sistemlerini de yapmis olsalar di cok orjinal bir cihaz olurdu
yani doanim anlaminda dusuk kaliyor piyasadaki cihazlara gore fakat baslangic icin iyi bir adim olurdu Yandex adina...
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intel7mix 5 ay
Bari kendi işletim sistemi olsa açılırken sorsa android mi yoksa yandex os mu vs dese ne güzel olurdu
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atilasat 5 ay
yandex'in kendi telefonu elbette içinde kendi programları önyüklü gelecek. google'a eleştiriler google'ın kendi telefonları yüzünden değil.
yandex te bir yazılım firması ve kendini ispatlamış hergeçen gün daha da gelişen bir marka.rusya'da navigasyon olarak herkes yandex navigator kullanır,arama motoru olarak pazar payı goole'dan fazladır.
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Musty3535123 5 ay
270 dolara gelicekse hiç gelmesin. xiaomi note 5 der giderim....
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expressimo 5 ay
Bu kadar da yermenin bir anlamı yok bu cihazı. Bence fena değil, tl değer kaybettiği için celalleniyorsunuz. Not : Rus yalağı değilim.
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