Rus arama motoru devi Yandex ilk akıllı telefonunu tanıttı

Otonom araç ve akıllı hoparlör gibi projelerin ardından arama motoru devi Yandex, kendi akıllı telefonunu tanıttı. İlk ortaya çıkan cihaz orta seviye bir donanıma sahip. Yandex.Phone adı altında tanıtılan yeni telefon, Yandex’in kendi hizmetleri ile birlikte geliyor. Bunlar Yandex.Maps, Yandex.Weather ve Yandex.Music benzeri servisler olacak.

Alice ile tanışın

Firma ayrıca Alice adında bir sesli asistan geliştiriyordu. Bu asistan da Yandex.Phone üzerinde hizmet vermeye hazır. Alice yardımıyla Google Asistan ve Apple Siri’ye benzer şekilde yemek sipariş verme, uçak bileti kontrol etme vb. işlemlerinizi sesinizle yapabileceksiniz. Alice’in 34,000’den fazla farklı işlemi gerçekleştirebildiği belirtilmiş. Ayrıca Rusça özelinde yapılan çalışma sayesinde asistan söylediklerinizi neredeyse insan seviyesinde anlayabiliyor.

Yandex.Phone özellikleri

Cihaz orta seviye bir model olarak belirlenmiş. 5.65 inç full HD ekran, Snapdragon 630 işlemci ve 4 GB RAM/64 GB hafıza ile birlikte geliyor. 16 MP + 5 MP arka ve 5 MP ön kamerası bulunan telefon, Android 8.1 Oreo üzerinde çalışacak. Temassız ödemeler için NFC’de unutulmamış. 3050 mAh boyutunda bataryasını Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde oldukça hızlı bir şekilde doldurabileceksiniz. Son olarak Alice ve diğer Yandex hizmetlerine daha kolay erişim için yeni geliştirilen Yandex.Launcher arayüzü bulunuyor.

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Yandex Phone’un satışına 6 Aralık tarihinde başlanacak. Fiyat etiketi ise 270 dolar olarak belirlenmiş. İlk etapta sadece Rusya üzerinde satılacak cihazın dünya çapında da satışa sunulması bekleniyor.

Yandex.Phone özellikleri (özet)

Ekran: 5.63 inç boyutunda, 1080x2160 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran

5.63 inç boyutunda, 1080x2160 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 150.1 x 72.5 x 8.28 mm, 163 gram

150.1 x 72.5 x 8.28 mm, 163 gram İşlemci: Snapdragon 630

Snapdragon 630 RAM: 4 GB

4 GB Kamera: 16 MP + 5 MP arka, 5 MP ön kamera

16 MP + 5 MP arka, 5 MP ön kamera Depolama: 64GB + microSD kart

64GB + microSD kart Batarya: 3050mAh

3050mAh İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo, Yandex.Launcher

Android 8.1 Oreo, Yandex.Launcher Diğer: Parmak izi (arka), NFC

Parmak izi (arka), NFC Fiyatlandırma: 270 dolar (4 GB / 64 GB)

https://www.engadget.com/2018/12/05/yandex-phone-smartphone-russia/