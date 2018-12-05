Rus arama motoru devi Yandex ilk akıllı telefonunu tanıttı

Alice ile tanışın
Firma ayrıca Alice adında bir sesli asistan geliştiriyordu. Bu asistan da Yandex.Phone üzerinde hizmet vermeye hazır. Alice yardımıyla Google Asistan ve Apple Siri’ye benzer şekilde yemek sipariş verme, uçak bileti kontrol etme vb. işlemlerinizi sesinizle yapabileceksiniz. Alice’in 34,000’den fazla farklı işlemi gerçekleştirebildiği belirtilmiş. Ayrıca Rusça özelinde yapılan çalışma sayesinde asistan söylediklerinizi neredeyse insan seviyesinde anlayabiliyor.
Yandex.Phone özellikleri
Cihaz orta seviye bir model olarak belirlenmiş. 5.65 inç full HD ekran, Snapdragon 630 işlemci ve 4 GB RAM/64 GB hafıza ile birlikte geliyor. 16 MP + 5 MP arka ve 5 MP ön kamerası bulunan telefon, Android 8.1 Oreo üzerinde çalışacak. Temassız ödemeler için NFC’de unutulmamış. 3050 mAh boyutunda bataryasını Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde oldukça hızlı bir şekilde doldurabileceksiniz. Son olarak Alice ve diğer Yandex hizmetlerine daha kolay erişim için yeni geliştirilen Yandex.Launcher arayüzü bulunuyor.Ayrıca Bkz. "Yandex, Rusya'da otonom araçlarının testine başladı"
Yandex Phone’un satışına 6 Aralık tarihinde başlanacak. Fiyat etiketi ise 270 dolar olarak belirlenmiş. İlk etapta sadece Rusya üzerinde satılacak cihazın dünya çapında da satışa sunulması bekleniyor.
Yandex.Phone özellikleri (özet)
- Ekran: 5.63 inç boyutunda, 1080x2160 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
- Boyut ve ağırlık: 150.1 x 72.5 x 8.28 mm, 163 gram
- İşlemci: Snapdragon 630
- RAM: 4 GB
- Kamera: 16 MP + 5 MP arka, 5 MP ön kamera
- Depolama: 64GB + microSD kart
- Batarya: 3050mAh
- İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo, Yandex.Launcher
- Diğer: Parmak izi (arka), NFC
- Fiyatlandırma: 270 dolar (4 GB / 64 GB)
https://www.engadget.com/2018/12/05/yandex-phone-smartphone-russia/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Levis dediğin ,Amerikan madencilere çadır bezin den pantolon yapmakla başlamış bu işe.Söke de fabrikası var.
Zamanın eski Nokia markası,keresteci ve lastikçi bu adamlar.Zamanın da Connecting peopel ile yapılmayan birçok şeyi,ar-ge için yabancı da olsa mühendisleri bünyesine katıp çalıştırıp silikon vadisinde ,bu işin kalbinde nabzını tutup söz sahibi olup bahsettiğin farklı bileşenleri MARKA sı adı altında toplayıp emek verip Marka olmuştur.
Apple,Samsung,Sony bunların hepsi Çin de ucuz iş gücün den dolayı üretim yaptırıyor babasının hayrına değil.Bunların vizyonunda marka olman ,mevcut şartlarda marka çıkarman imkansız da,kendi çapındsmarka olmak adına bile olsa kendine has bir Vasfın olmalı.
Bugün bir çok telefon markasın da Sony lens camera var.Görüntü teknolojileri vs vs.
Apple desen keza yazılım ve patent bazında,zamanında yapılmayanı yaparak,resistive ekranlardan capacitive ekran ve çoklu dokunmatik vb yenilikler ile İphone markası nı yaratmıştır.Piyasaya yön vermiştir.
Samsung a değinmeye gerek yok zaten.
Google desen İnternetim Android in ağa babası.
Yandex keza kendi çapında da olsa Arama motoru olarak bir marka ve bu işe soyunmaları için olayın yazılım boyutunda yine varım diyebiliyor.
Bunların tümüne baktığın zaman ,adamlar öyle sıfırdan herşeyini sıfırını ondan bundan alıp voltran nı oluşturur gibi Marka olmamışlar.Sektör de varlar zaten.
En azından işin bir ucundan tutmuş,kendini kanıtlamış marka firma hepsi.
Senin Ülken de marka olmak için bu segment de ,alt yapında söz sahibi olacak,Çin liye ürettirdiğini yerli diye kendi halkından başka,asıl yurt dışına ihracat edecek,kabul ettirecek neyin var?
Para mı? Ver parayı bastır marka nı.
Marka olmak istiyorsan,işin bir kısmında da olsa kendini dünya ya kabul ettirmemiş isen ,senin ki kendi markanı bastırıp alıp, karını koyup satmak dan veya kabzımal gibi aracılıkdan öteye gitmez.
Asıl Türkiye de şuan yerli malı ibaresi ile al sat dan para kazanmaya çalışan bir zihniyet türemiş durumda.
Aç bak bakalım, Gsmarena da Sözde Yerli malı olan ve bana göre sadece Çin ile direkt aracılı ar ge si herşeyi çin de yapılan montajı manisa da vb yerde yapılan ,markanı bas sat mantığı yerli bir girişim den Ibaret sipariş usulü olan Vestel Venüs ve General Mobile ın esamesi global anlamda okunuyor mu?
Gsmrena nın diğer telefon üreticileri ,markaları sekmesin de onlarca marka için de bile listede isimleri yok.
Bu vizyonla ,bu beyin göçü ile bu segmentler de yerli bir marka olması bile hayal.
Milyar dolarlık şirkete bakıyorsun,işine yarar her millet den adamı bünyesine katıp,yatırım yapıp ar ge yapıyor.
Sen de ise bırak dışarıdan beyin getirmeyi,içeri den göç eden beyinleri değerlendirip gitmesini engelliyemiyorsun.
Neymiş hangi marka %100 yerliymiş.
Oldu sen kendinden birşey katma,göstermelik bir ksç yazılımcı,mühendis ile Çin merkezli ürünleri getir yerli diye sadece kendi halkına sat.Bir de ithal eşdeğerine göre,hatta ithal daha da donanımlı yüksek modele göre hak etmediği fiyata sat üstelik.Sonra mağliyetler den yakın.Çin markası Xiaomi bile ilk başlar da ucuz fiyat politikası ile bu piyasa ds kendini kabul ettirdi.O Xiaomi ,Huawei bilmiyormu sadece Çin sınırlarında satış yapmayı.Milyar nüfus var.Ürettiğini kendi halkına ucuza veriyor.Hadi yerli malı diye Vestel,GM yi yedirdin,bari ucuza ver de bir nebze dersin.O da yok.Yurt dışına satış desen hak getire.O zaman yerli malı diye havan kime?Türk parasından değersiz yuan para birimine göre ucuza mağleden adam gibi yapıp,yaptırıp ucuza satamayacaksan ,bu segment de Türk markası olarak var olsan ne olmasan ne.
Ondan sonra Apple da Çin de ürettiriyor diye bukadar basitmiş gibi ahkam kesmeye çalış.
Apple vb diğerleri ar ge yi ,geliştirmeyi yapıyor,kendinden katabildiğini katıyor,gerisini Samsung,LG ,Sony den alıyor ,Çin de montajını yaptırıyor.
Biz de ki ler de ,elalem gider mersine ,bizimkiler gider tersine misali,sözde yerli malı telefonların bazı parçalarını kendi fason üretim bantlarında üretip, Çin den getirtip burada montaj ediyor,dostlar alışveriş te görsün.Ondan sonra neymiş Yerli malı alalım ,marka kalkınsın,ülke kalkınsın.
Hatta bu da yetmezmiş gibi,yurt dışı telefon kayıt ücretlerini de %300 arttırsınlar ki,pahap içilemez bu yerli markalarımız istediği fiyata satsın.
İthal ürünleri marka basıp satmak,ismi Türk olsa bile kimse kusura bakmasın.