Rus ordusundan "drone avlayabilen" mobil elektronik harp sistemi

Rus ordusu, insansız hava araçlarının sinyallerini bozarak düşürebilen bir kara birimi oluşturdu. Rus jammer'lar daha önce izinsiz bölgelerde uçuş yapan drone'ları başarılı bir şekilde düşürebilmişti ancak bunu mobil birime yüklemek Rusya için bir ilk olacak.

Açıklamada yer alan fotoğraf, kamyonun üzerine monte edilmiş güçlü bir radyo yayınlayıcı olan Krasukha jammer'ını gösteriyor. Sistem, Suriye cephesinde Rus üsleri ve kuvvetlerini korumak için kullanıldı. Ancak düşman drone'ların sinyallerini bozduktan sonra onları kontrol etme yeteneğine sahip olup olmadığı bilinmiyor.

Hayalet drone'ları bile düşürebiliyor

Kremlin tarafından yayınlanan bildiride, 20 adet özel birimin kurulduğu açıklandı. Elektronik harp sistemi, haberleşme sinyalini bozup, düşman insansız hava aracı ile onu kontrol eden kişi arasındaki bağlantıyı keserek çalışıyor.

Yayınlanan raporda, radara yakalanmayan hayalet drone'ları bile düşürebilecek kadar güçlü olan sistemin bunu yapabilmesi için drone operatörünün 150 km'lik alan içinde olması gerektiği de belirtilmiş durumda. Rusya'nın hayata geçirdiği bu yeni girişiminin önemini kavrayabilmek için şu an ABD'deki drone pilotlarının oturdukları yerden Afganistan'daki drone'ları uçurabildiklerini ve düşman hedeflerine füze ateşleyebildiklerini bilmek yeterli gelecektir.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/ywbwaj/russian-army-specialized-drone-hunters-krasukha-jammer