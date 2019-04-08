Rus sosyal medya devi VK kendi kripto parasını çıkardı

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Mail.Ru Group bünyesinde faaliyet gösteren Vkontakte (VK), kendi kripto para birimini piyasaya sürdü. Facebook benzeri özelliklere sahip Vkontakte (VK), Rusya’da en çok kullanılan sosyal medya platformu olma özelliğine sahip.

VK Coin ismindeki para, firmanın ödeme servisi VK Pay üzerinden harcanabiliyor. Anlaşmalı firmalardan hizmet, ürün ve indirim kodu alınabiliyor.

Kullanıcılar VK mobil uygulaması üzerinden VK Coin madenciliği yapabiliyor. Idle oyunlarına benzer bir sisteme sahip. Ekrana her dokunduğunuzda coin miktarınız artıyor. Coin karşılığında çeşitli geliştirmeler yapabiliyor, otomatik tıklama özelliğini etkinleştirebiliyorsunuz. VK Coin bakiyenizi VK Pay hesabınıza aktarabiliyorsunuz.

Telefonunuzdan VK Coin madenciliği yapmak istiyorsanız VK mobil uygulamasını iOS veya Android cihazınıza yükleyip giriş yapmalısınız. Menüde bulunan ‘Services’ seçeneğinden VK Coin’e erişebilirsiniz.

Coinranking verilerine göre 8 Mart’ta 1 VK Coin, 0.000307 dolar değere sahip. Henüz popüler borsalarda işlem görmediği için kullanıcılar bakiyelerini VK Pay’e aktarıp anlaşmalı şirketlerden indirim kodu sağlıyor. VK Coin’in teknolojik altyapısı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Blokzincir tabanlı olup olmadığı bilinmiyor. VK Coin, şu anki hali ile harcamalara elverişli gözükmese de oyun tabanlı madencilik özelliği sayesinde yoğun ilgi görüyor.