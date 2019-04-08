Rus sosyal medya devi VK kendi kripto parasını çıkardı

VK Coin ismindeki para, firmanın ödeme servisi VK Pay üzerinden harcanabiliyor. Anlaşmalı firmalardan hizmet, ürün ve indirim kodu alınabiliyor.
Telefonunuzdan VK Coin madenciliği yapmak istiyorsanız VK mobil uygulamasını iOS veya Android cihazınıza yükleyip giriş yapmalısınız. Menüde bulunan ‘Services’ seçeneğinden VK Coin’e erişebilirsiniz.
Coinranking verilerine göre 8 Mart’ta 1 VK Coin, 0.000307 dolar değere sahip. Henüz popüler borsalarda işlem görmediği için kullanıcılar bakiyelerini VK Pay’e aktarıp anlaşmalı şirketlerden indirim kodu sağlıyor. VK Coin’in teknolojik altyapısı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Blokzincir tabanlı olup olmadığı bilinmiyor. VK Coin, şu anki hali ile harcamalara elverişli gözükmese de oyun tabanlı madencilik özelliği sayesinde yoğun ilgi görüyor.
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