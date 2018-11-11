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Samsung ortaklığı ile geliştirilen elektrikli motosiklet konsepti Bolid-E görücüye çıktı

EICMA 2018 Milan Motosiklet Fuarı'nda görücüye çıkan Energica Bolid-E elektrikli motosiklet konseptinde akıllı aynalar ve Galaxy Watch entegrasyonu gibi yeni teknolojiler kullanıldı.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Samsung ortaklığı ile geliştirilen elektrikli motosiklet konsepti Bolid-E görücüye çıktı
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Motosiklet pazarında gün geçtikçe artan elektrik dönüşümü EICMA 2018 Milan Motosiklet Fuarı’nda da kendini büyük oranda hissettirdi. Fuarın katılımcılarından biri olan Energica, saatte 240 kilometre hıza ulaşan elektrikli süper motosikleti Ego Sport Black’in yanı sıra Bolid-E adını verdiği yeni konsept motosikletini de görücüye çıkardı.

Milan’da tanıtılan Bolid-E konsepti, Energica ve Samsung işbirliği ile geliştirilen birbirinden yeni teknolojileri gözler önüne serdi. Smart Ride ismiyle de anılan bu projede, standart aynaların yerine yeni otomobillerde de görmeye başladığımız yüksek çözünürlüğe sahip kameralar bulunması oldukça dikkat çekti. Görüntünün ön ve arkaya yerleştirilen kameralardan elde edildiği sistemde, “akıllı aynalar” adı verilen Samsung Galaxy cihazlarından faydalanıldığı belirtildi.

Baş üstü göstergesi olarak da kullanılıyor 

Dijital göstergenin sağında ve solunda yer alan bu iki ekranın yalnızca standart ayna görevi görmediğini ifade eden Energica, aynı zamanda bir baş üstü göstergesi gibi çalıştıklarını da dile getirdi. Bolid-E elektrikli motosiklet konseptinin ön tarafındaki kameranın kullanıldığı bu sistemde yoldaki tehlikelerin önceden analiz edilerek sürücüye aktarıldığı ve bu sayede yolculuğun daha güvenli hale getirildiği söylendi.

Samsung işbirliğinin Bolid-E elektrikli motosiklet konseptine kazandırdığı bir diğer özellik de teknoloji devinin yeni akıllı saati ile Bluetooth ve NFC bağlantısı yapabilmesi oldu. Bolid-E, yeni Galaxy Watch’u bir çeşit kilit açma cihazı olarak kullanabilecek şekilde tasarlandı. Belirli izinler doğrultusunda farklı kişilerin de kendi akıllı saatini anahtar olarak kullanabileceğini belirten yetkililer, Samsung Galaxy Watch’un park yeri bulma ve canlı harita görüntüsü sağlamada da kullanılabileceğini açıkladı.

Şirketin Eva Esseesse9 modeli baz alındı 

Energica’nın Eva EsseEsse9 modelini baz alan Bolid-E konseptinin teknik özellikleri hakkında bilgi verilmedi. Fakat baz alınan Eva EsseEsse9 modelinde 80 kW’lık kalıcı mıknatıslı elektrik motoru ve 11.7 kWh’lık batarya paketi bulunuyor. 150 kilometrelik menzile sahip olan bu elektrikli motosiklet 200 km/s hıza ulaşabiliyor. Eco modunda menzilini 200 kilometreye kadar çıkaran motosikletin bataryası 30 dakikada doldurulabiliyor.


https://electrek.co/2018/11/08/energica-bolid-e-electric-motorcycle/#disqus_thread Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlueDay_86 6 ay
2005 yıllarında PC nette bu şekilde haberleri geleceğin araçları yada geleceğin motorsikletleri gibi haber makalelerinde görürdük şimdi gerçekten üretilmiş yollara çıkmaya hazırlar
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Emin KOÇ 6 ay
Artık bazı güzel şeyleri uygun fiyata üretseler de bizde sadece hayalini kurmasak
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TITAN 6 ay
Çöp
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dencedenceo 6 ay
Tek kelime ile Müthiş
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Morichannnn 6 ay
Harika
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OverClocK1ng 6 ay
Vay be. İnanamıyorum. Forumda ve her yerde 1-2 yıldır Energica diye yırtınıyorum. Hatta Energica Ego hakkında pek çok kez yazdım.
Taaa 2017 den yazdığım mesajım: forum.donanimhaber.com/...
Samsung da bu işin kralıyla iş birliğine gitmiş. Alet Nalet olmuş.
Zaten Energica Ego dan epeydir bahsediyorum. Yine etsem bi şey olmaz yani.
EGO geldi mi, diğerlerinin egosu yerle bir olur...


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Cem 4 ay OverClocK1ng
Alet tasarım olara süper olmuş.
Videoya gelirsek, elektrikli motorlar tork manyağı olduğundan kalkışta her türlü tokatlıyor hele motosiklet olunca daha fena, zaten bi tek tesla kafa tutmuş ama o da araba olunca haliyle yine geride kaldı. Ama uzun mesafede hızını alan bir S1000 RR her türlü tokatlar. Şuan için böyle olsada gelecek elektiriklilerde.
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dobrasam 6 ay
Mükemmel olmuş hem tasarım hem teknolojisi menzili harika
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