Samsung ortaklığı ile geliştirilen elektrikli motosiklet konsepti Bolid-E görücüye çıktı

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Motosiklet pazarında gün geçtikçe artan elektrik dönüşümü EICMA 2018 Milan Motosiklet Fuarı’nda da kendini büyük oranda hissettirdi. Fuarın katılımcılarından biri olan Energica, saatte 240 kilometre hıza ulaşan elektrikli süper motosikleti Ego Sport Black’in yanı sıra Bolid-E adını verdiği yeni konsept motosikletini de görücüye çıkardı.

Milan’da tanıtılan Bolid-E konsepti, Energica ve Samsung işbirliği ile geliştirilen birbirinden yeni teknolojileri gözler önüne serdi. Smart Ride ismiyle de anılan bu projede, standart aynaların yerine yeni otomobillerde de görmeye başladığımız yüksek çözünürlüğe sahip kameralar bulunması oldukça dikkat çekti. Görüntünün ön ve arkaya yerleştirilen kameralardan elde edildiği sistemde, “akıllı aynalar” adı verilen Samsung Galaxy cihazlarından faydalanıldığı belirtildi.

Baş üstü göstergesi olarak da kullanılıyor

Dijital göstergenin sağında ve solunda yer alan bu iki ekranın yalnızca standart ayna görevi görmediğini ifade eden Energica, aynı zamanda bir baş üstü göstergesi gibi çalıştıklarını da dile getirdi. Bolid-E elektrikli motosiklet konseptinin ön tarafındaki kameranın kullanıldığı bu sistemde yoldaki tehlikelerin önceden analiz edilerek sürücüye aktarıldığı ve bu sayede yolculuğun daha güvenli hale getirildiği söylendi.

Samsung işbirliğinin Bolid-E elektrikli motosiklet konseptine kazandırdığı bir diğer özellik de teknoloji devinin yeni akıllı saati ile Bluetooth ve NFC bağlantısı yapabilmesi oldu. Bolid-E, yeni Galaxy Watch’u bir çeşit kilit açma cihazı olarak kullanabilecek şekilde tasarlandı. Belirli izinler doğrultusunda farklı kişilerin de kendi akıllı saatini anahtar olarak kullanabileceğini belirten yetkililer, Samsung Galaxy Watch’un park yeri bulma ve canlı harita görüntüsü sağlamada da kullanılabileceğini açıkladı.

Şirketin Eva Esseesse9 modeli baz alındı

Energica’nın Eva EsseEsse9 modelini baz alan Bolid-E konseptinin teknik özellikleri hakkında bilgi verilmedi. Fakat baz alınan Eva EsseEsse9 modelinde 80 kW’lık kalıcı mıknatıslı elektrik motoru ve 11.7 kWh’lık batarya paketi bulunuyor. 150 kilometrelik menzile sahip olan bu elektrikli motosiklet 200 km/s hıza ulaşabiliyor. Eco modunda menzilini 200 kilometreye kadar çıkaran motosikletin bataryası 30 dakikada doldurulabiliyor.

https://electrek.co/2018/11/08/energica-bolid-e-electric-motorcycle/#disqus_thread