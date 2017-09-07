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Rusya ABD seçimlerinde Facebook'a 100.000$ değerinde reklam verdi

Facebook, Rus merkezli sayfaların 2015-2017 yılları arasında ''ayrıştırıcı'' ve ABD'deki başkanlık seçimini etkileyebilecek toplamda 100.000$ değerinde reklam verdiğini açıkladı.
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Rusya ABD seçimlerinde Facebook'a 100.000$ değerinde reklam verdi
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ABD'nin istihbarat örgütleri; Rusya'nın, geçtiğimiz yıl gerçekleşen ABD'deki başkanlık seçimine ilişkin siber saldırı ve propaganda yaptığını uzun bir süredir iddia ederken Facebook bu iddiaları doğrulayabilecek bir açıklama yaptı. Facebook Güvenlik Sorumlusu  Alex Stamos tarafından yapılan açıklamaya göre Rus kaynaklı yüzlerce sahte hesap üzerinden Facebook'un reklam politikası ile bağdaşmayan ve ABD'deki başkanlık seçiminin sonucuna etki edebilecek reklamlar verildi.


100.000$ Değerinde 3000 Reklam 

Haziran 2015'te başlayan ve bu yılın mayıs ayına kadar devam eden reklam hareketliliğine dikkat çeken Stamos, bu süreçte Rus kaynaklı 470 sahte hesap üzerinden 3000'e yakın reklamın Facebook üzerinde yayınlandığını ve Facebook'un bu reklamlardan 100.000$ gelir elde ettiğini dile getirdi. Stamos,  "Bu hesapların yayınladığı reklamların büyük çoğunluğu ABD başkanlık seçimlerine, oylamaya veya belirli bir adaya özellikle değinmedi" derken reklamlarda genellikle ABD'de halen tartışılmakta olan ve ideolojik açıdan bölücü ve ayrıştırıcı sosyal, siyasal mesajlara yer verildiğini belirtti. Reklamlardaki konuların başında ise eşcinsel hakları, ırkçılık, göç ve silahlanma ile ilgili tartışmalar yer alıyordu.


Stamos paylaşılan reklamlardan 2200 tanesinin toplamda 50.000$ değerinde olduğunu ve bu reklamların kanunları ihlal edece içerikler barındırdığını ABD'li IP adresine sahip ancak dili Rusça olan hesaplar tarafından paylaşıldığını dile getirdi. ''Bulgularımızı bu konuları araştıran ABD makamlarıyla paylaştık ve gerektiğinde onlarla çalışmaya devam edeceğiz.'' diyen Stamos, ilgili reklamları paylaşan hesaplardan halen aktif olanların kapatıldığını da ekledi. Stamos ayrıca yapılan analizler sonucunda hesapların birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve Rusya dışından yönetildiğini tespit ettiklerini açıkladı


Reklam Faaliyetleri Yasa Dışı 

Tabi 100.000$ Facebook gibi dev bir platformdaki reklam hareketi için çok yüksek bir miktar değil ancak Facebook'un açıklaması, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını destekler nitelikte. Reklamlar doğrudan kamuoyu algısını değiştirmeye yönelik olmasa da Irvine Üniversitesi'nden hukuk uzmanı Richard Hasen'in açıklamasına göre gerçekleştirilen reklam faaliyetleri yasa dışı zira Amerikan seçimlerinde yabancı bir kişinin ya da bir hükümetin bir adaya katkıda bulunması ya da adayı destekler şekilde para harcaması yasaklanmış durumda.

https://www.theverge.com/2017/9/6/16263704/russia-election-hacking-facebook-ad-spending Yorum Yaz
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TheLastNinja 1 yıl
abd iyice azdı, ne yapıp edip Rusyanın canına okumak sonra da Dünyanın geri kalanının ebesini kütürdetmek istiyor
Hadi bakalım Çin li kardeşlerim siz bozarsınız bu oyunu anca
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yusuf712 1 yıl
Reklamlardaki konuların başında ise eşcinsel hakları, ırkçılık, göç ve silahlanma ile ilgili tartışmalar yer alıyordu

Bu politikayı bizde kim ve kimin kitlesi uyguluyor beyler hadi bulun.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
dimitri doğru söylemiş, yuri :)
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Damenda 1 yıl
Facebook kendi kuyusunu kazıyor.
İnsan reklamda gördüğü siyasi partiye yada adaya oy verir mi diye sizlere sormadan da edemiyorum.
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