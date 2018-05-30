Rusya, Apple'dan Telegram uygulamasını App Store'den kaldırmasını istiyor

Güvenli mesajlaşma uygulaması Telegram, Nisan ayından bu yana Rusya'da yasaklanmış durumda ancak Apple'ın App Store'unda uygulamanın Rusça versiyonu hâlâ indirilebiliyor. Bu durumdan rahatsız olan yetkililer Apple'dan Telegram uygulamasını App Store'dan kaldırmasını talep ediyor.

Uygulamanın Play Store'dan da kaldırılması isteniyor

Moskova merkezli Telegram uygulaması, şifreleme anahtarlarını Rusya Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmayı reddettiği için, Nisan ayından bu yana ülkede başı dertte. Mahkeme kararı uçtan uca şifreleme sunan Telegram uygulamasını suçluların ve teröristlerin kullanabileceğini öne sürüp şirketin kullanıcı bilgilerini vermemesini gerekçe göstererek Rusya'da uygulamanın kullanılmasını yasaklamıştı.

Daha sonra Mayıs ayında Telegram erişimini tamamen kesmeyi amaçlayan Rusya'da 50 VPN servisi de engellenmişti. Ancak tüm bu çabalara rağmen Kremlin'in sansür kolu Roskomnadzor şimdiye kadar Telegram kullanıcılarının sadece yüzde 15 ila 30'unun uygulamaya erişemediğini, geri kalan kısmının ise mesajlaşmaya devam ettiğini açıkladı. Bunun üzerine Rus yetkililer Apple'a başvurdu ve uygulamanın App Store'dan kaldırılmasını talep etti. Sansür kolu, Google ile de görüşüldüğünü ve aynı yasaklamanın Android platformu için de istendiğini açıkladı.

https://www.theverge.com/2018/5/29/17406178/russia-telegram-apple-app-store-censorship