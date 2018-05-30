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Rusya, Apple'dan Telegram uygulamasını App Store'den kaldırmasını istiyor

Rusya uygulamaya erişimin devam etmesi sebebiyle, Nisan ayından bu yana yasakladığı mesajlaşma uygulaması Telegram'ın App Store'dan kaldırılmasını istiyor. Önemli gelişmenin detayları haberimizde.
11 ay
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3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güvenli mesajlaşma uygulaması Telegram, Nisan ayından bu yana Rusya'da yasaklanmış durumda ancak Apple'ın App Store'unda uygulamanın Rusça versiyonu hâlâ indirilebiliyor. Bu durumdan rahatsız olan yetkililer Apple'dan Telegram uygulamasını App Store'dan kaldırmasını talep ediyor.

Uygulamanın Play Store'dan da kaldırılması isteniyor

Moskova merkezli Telegram uygulaması, şifreleme anahtarlarını Rusya Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmayı reddettiği için, Nisan ayından bu yana ülkede başı dertte. Mahkeme kararı uçtan uca şifreleme sunan Telegram uygulamasını suçluların ve teröristlerin kullanabileceğini öne sürüp şirketin kullanıcı bilgilerini vermemesini gerekçe göstererek Rusya'da uygulamanın kullanılmasını yasaklamıştı.
Daha sonra Mayıs ayında Telegram erişimini tamamen kesmeyi amaçlayan Rusya'da 50 VPN servisi de engellenmişti. Ancak tüm bu çabalara rağmen Kremlin'in sansür kolu Roskomnadzor şimdiye kadar Telegram kullanıcılarının sadece yüzde 15 ila 30'unun uygulamaya erişemediğini, geri kalan kısmının ise mesajlaşmaya devam ettiğini açıkladı. Bunun üzerine Rus yetkililer Apple'a başvurdu ve uygulamanın App Store'dan kaldırılmasını talep etti. Sansür kolu, Google ile de görüşüldüğünü ve aynı yasaklamanın Android platformu için de istendiğini  açıkladı.

https://www.theverge.com/2018/5/29/17406178/russia-telegram-apple-app-store-censorship Yorum Yaz
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sdelta 11 ay en beğenilen
Böyle saçma şey mi olur ya, Putin de aynı bizimkinin kafasında. 2 kişi yan yana konuşurken nasıl senin onun evine cihaz yerleştirip dinleme hakkın yoksa 2 kişi online konuşurken de hakkın olmamalı. 1 tane terörist yakalayacaksın diye milyonlarca masum insanın mesajlarını, özel hayatını okuyamazsın.
Böyle saçma şey mi olur ya, Putin de aynı bizimkinin kafasında. 2 kişi yan yana konuşurken nasıl senin onun evine cihaz yerleştirip dinleme hakkın yoksa 2 kişi ...
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Celonfix 5 ay
Geçiniz bunları. Göstermelik haberler hepsi. Whatsapp ABD,Telegram ise Rusya ile paylaşmaya devam ediyor verileri.
milliyet.com.tr/...
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V4LKyR 11 ay
Eh, o zaman WhatsApp engelli olmadığına göre bu demektir ki anahtarları Rusya ile paylaşmış?
İlginç...
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sdelta 11 ay en beğenilen
Böyle saçma şey mi olur ya, Putin de aynı bizimkinin kafasında. 2 kişi yan yana konuşurken nasıl senin onun evine cihaz yerleştirip dinleme hakkın yoksa 2 kişi online konuşurken de hakkın olmamalı. 1 tane terörist yakalayacaksın diye milyonlarca masum insanın mesajlarını, özel hayatını okuyamazsın.
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