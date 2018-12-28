Rusya, Avangard hipersonik füze sistemini test etti

Kremlin, Avangard adlı hipersonik füze sisteminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği emir doğrultusunda denendiğini duyurdu.

Putin’in geçtiğimiz Mart ayı içinde yaptığı açıklamada, Avangard füze sistemini duyurmuştu. Söz konusu silahla istenilen hedeflerin vurulabileceğini belirten Putin, yeni silahın ABD füze savunma sistemlerini tarafından tespit edilemeyeceğini de savunmuştu.

Rusya devlet başkanı, 7 Haziran 2018 tarihinde yaptığı açıklamada füze sisteminin hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabildiğini ifade etmiş ve silahın seri üretim aşamasına geldiğini iddia etmişti.

2019 yılında envanterde

Edinilen bilgilere göre kıtalarası balistik füze sistemi (ICBM) olan Avangard'da hipersonik bir havada süzülme cihazı bulunuyor. Havada süzülme cihazının füzeye atmosferin yoğun katmanlarında hipersonik hızlarda (30,000km/h) uçabilme, atlatıcı manevralar yapabilme ve yüksek irtifalara çıkabilmesi sayesinde bilinen tüm füze savunma sistemlerine yakalanmama garantisi verdiği ifade ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığınca paylaşılan en son videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://gizmodo.com/russia-tests-new-hypersonic-missile-system-under-direct-1831317925