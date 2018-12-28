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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya, Avangard hipersonik füze sistemini test etti

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni hipersonik füze Avangard'ın başarıyla test edildiğini duyurdu. Testte 6500 kilometre uzaklıktaki hedefin vurulduğu duyruldu. Detaylar haberimizde.
4 ay
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Savunma Sanayi
Gökhan G.
Editör
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Rusya, Avangard hipersonik füze sistemini test etti

Kremlin, Avangard adlı hipersonik füze sisteminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği emir doğrultusunda denendiğini duyurdu.

Putin’in geçtiğimiz Mart ayı içinde yaptığı açıklamada, Avangard füze sistemini duyurmuştu. Söz konusu silahla istenilen hedeflerin vurulabileceğini belirten Putin, yeni silahın ABD füze savunma sistemlerini tarafından tespit edilemeyeceğini de savunmuştu.

Rusya devlet başkanı, 7 Haziran 2018 tarihinde yaptığı açıklamada füze sisteminin hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabildiğini ifade etmiş ve silahın seri üretim aşamasına geldiğini iddia etmişti.

2019 yılında envanterde

Edinilen bilgilere göre kıtalarası balistik füze sistemi (ICBM) olan Avangard'da hipersonik bir havada süzülme cihazı bulunuyor. Havada süzülme cihazının füzeye atmosferin yoğun katmanlarında hipersonik hızlarda (30,000km/h) uçabilme, atlatıcı manevralar yapabilme ve yüksek irtifalara çıkabilmesi sayesinde bilinen tüm füze savunma sistemlerine yakalanmama garantisi verdiği ifade ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığınca paylaşılan en son videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 

https://gizmodo.com/russia-tests-new-hypersonic-missile-system-under-direct-1831317925 Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 4 ay
Mikrodalga lazeri (MASER) ile belki vurulabilir ama tabi önce farketmek lazım.
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tostumm 4 ay
Klasik rus propagandası, çevresindeki uydulara gözdağı verme, çomar seçmenden oy devşirme aracı. Bakımsızlıktan dökülen bir ordu, Sovyetler'den miras kaba kuvvet nükleer başlıklar, esasında balon balığı gibi kabarıp büyük gözükme çabası. Siz dünyanın en güçlü ordusuna sahip ABD'nin şöyle uçuyor, böyle kaçıyor diye sürekli haberler pompaladığını gördünüz mü? En azından bu şekilde alenen. Farklı düşünenler gitsin bir Rus kanallarını izlesinler ardından ABD'deki yayınlara baksınlar.
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hamza5806 4 ay
Olm insan bunlari atmaya kiyamazlan kac paraya mal oluyordur tanesi kim bilir
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kenbalx 4 ay
Haydaa. Hava savunma sistemine yakalanmayan füze yapmak nedir. Füze savaşları bitti diye seviniyordum. Bu tür füzelere karşı yeni bi hava savunma sistemi geliştirip satarlar şimdide...
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