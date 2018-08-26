Rusya yeni bir uzay silahı mı üretti?

Yakın zamanda bir Amerikan diplomat, ekim ayında Dünya yörüngesine fırlatılan bir Rus uydusunun tuhaf davrandığını ve bu uydunun bir çeşit uzay silahı olabileceği konusunda kamuoyunu uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nda silah kontrolü, doğrulanması ve uygunluğundan sorumlu sekreter Yleem Poblete, Cenova’da düzenlenen Silahsızlanma konferansında Rus yetkililerin bu uyduyu “Uzay Aparatları Kontrolörü” olarak tanımladıklarını söyledi. Poblete bu uydunun, Rusların uydu denetim faaliyetleri ve konumsal farkındalık yetenekleri de dâhil olmak üzere hiçbir Rus uydusunun davranışları ve yörüngesiyle örtüşmediğini belirtiyor. Poblete “Ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz ve söylediklerimi doğrulamanın herhangi bir yolu yok” diye ekliyor.

Poblete, Rusya’nın niyetlerin oldukça belirsiz olduğunu ve bunun Amerika için rahatsızlık verici olduğunu düşünüyor. Rus Uzay Kuvvetleri Komutanı’nın, Uzay Kuvvetleri Ordusu’na ait yeni prototiplerin yakın zamanda faaliyete gireceğini belirttiğini ve bunun kendi düşünceleriyle örtüştüğünü söylüyor.

Uydu imha eden sistemler

Rusya Savunma Bakanlığı’nın anti-uydu teknolojilerine odaklanarak bu konuda yeteneklerini geliştirmek istedikleri bilinen bir gerçek. Bununla ilgili birçok yetkili belirli aralıklarla açıklamalarda bulundu. Bu doğrultuda, 2017 yılında Rus Hava Kuvvetleri, uyduları yok etmek üzerine özelleştirilmiş roket sistemlerini duyurdu. Poblete’nin bu verilerin de içinde bulunduğu yazısına Son 10 yıl içerisinde’nın anti-uydu teknolojilerine odaklanarak bu konuda yeteneklerini geliştirmek istedikleri bilinen bir gerçek. Bununla ilgili birçok yetkili belirli aralıklarla açıklamalarda bulundu. Bu doğrultuda, 2017 yılında, uyduları yok etmek üzerine özelleştirilmiş roket sistemlerini duyurdu. Poblete’nin bu verilerin de içinde bulunduğu yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Poblete’nin söyledikleri son yıllarda Amerikan Hükümeti’nden bu konuyla ilgili gelen açıklamalarla birebir örtüşüyor. ABD askeri yetkilileri ve üst düzey siyasiler, ülkenin uzay egemenliğinin tehdit altında olduğunu ve ülkenin son sınırlara kadar uzanan bir savaşa hazır olması gerektiğini süreç içerisinde defalarca vurguladılar. Hatta bu durum Trump Yönetimi’nin “Uzay Gücü” adında yeni bir askeri şube kurmasına yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence “Son jenerasyon ile uzaydaki konjonktür tamamıyla değişti” diyor ve ekliyor “Bir zamanlar barışçıl ve kavgasız olan uzay artık kalabalık ve çekişmeli. Günümüzde, diğer ülkeler uzay tabanlı sistemlerimizi bozmaya ve uzaydaki Amerikan üstünlüğüne daha önce hiç olmadığı kadar meydan okumaya çalışıyorlar.”

Pence ve diğerleri, Rusya'nın ve Çin'in, ABD'nin bu uyduların, uydu karşıtı amaçlarını ve faaliyetlerini gerekçe göstererek izlemesi gereken düşman olarak işaret ediyorlar. Örneğin, Çin, 2007'deki bir test sırasında yörüngesindeki kendi yok edici uydularından birini kullanarak kendi uydusunu yok etti ve hala Dünya yörüngesinde dönen binlerce parça çöplük üretti.

Rusya iddiaları reddediyor

Rus ve Çinli yetkililer sürekli tekrarlanan saldırgan tutum sergilediklerine dair iddiaları tamamen reddediyorlar. Rus diplomat Alexander Deyneko, Poblete’nin açıklamalarının şüphelere dayanan, asılsız ve temelsiz iftiralara benzediğini söylüyor. ABD’nin kendi aktiviteleri dışındaki tüm uzay aktivitelerini tehlikeli ve saldırgan olarak görmesi, hatta bu aktivitelerin uzay ortamındaki barışı bozduğunu iddia etmesi de yüzyıllardır süregelen Amerika’nın tek taraflı bakış açısından başka bir şey değil.

https://www.livescience.com/63350-russian-satellite-possible-space-weapon.html