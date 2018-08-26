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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya yeni bir uzay silahı mı üretti?

Rusya'nın ekim ayında uzaya gönderdiği uydu oldukça garip davranışlar sergiliyor. Amerikan diplomatlar bunun yeni bir uzay silahı olabileceğini düşünüyor. Ayrıntılar haberimizde.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
12,4b
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25
Savunma Sanayi
Murat Ulaş
Yazar
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Rusya yeni bir uzay silahı mı üretti?
Yakın zamanda bir Amerikan diplomat, ekim ayında Dünya yörüngesine fırlatılan bir Rus uydusunun tuhaf davrandığını ve bu uydunun bir çeşit uzay silahı olabileceği konusunda kamuoyunu uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nda silah kontrolü, doğrulanması ve uygunluğundan sorumlu sekreter Yleem Poblete, Cenova’da düzenlenen Silahsızlanma konferansında Rus yetkililerin bu uyduyu “Uzay Aparatları Kontrolörü” olarak tanımladıklarını söyledi. Poblete bu uydunun, Rusların uydu denetim faaliyetleri ve konumsal farkındalık yetenekleri de dâhil olmak üzere hiçbir Rus uydusunun davranışları ve yörüngesiyle örtüşmediğini belirtiyor. Poblete “Ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz ve söylediklerimi doğrulamanın herhangi bir yolu yok” diye ekliyor.
Poblete, Rusya’nın niyetlerin oldukça belirsiz olduğunu ve bunun Amerika için rahatsızlık verici olduğunu düşünüyor. Rus Uzay Kuvvetleri Komutanı’nın, Uzay Kuvvetleri Ordusu’na ait yeni prototiplerin yakın zamanda faaliyete gireceğini belirttiğini ve bunun kendi düşünceleriyle örtüştüğünü söylüyor.

Uydu imha eden sistemler 

Son 10 yıl içerisinde Rusya Savunma Bakanlığı’nın anti-uydu teknolojilerine odaklanarak bu konuda yeteneklerini geliştirmek istedikleri bilinen bir gerçek. Bununla ilgili birçok yetkili belirli aralıklarla açıklamalarda bulundu. Bu doğrultuda, 2017 yılında Rus Hava Kuvvetleri, uyduları yok etmek üzerine özelleştirilmiş roket sistemlerini duyurdu. Poblete’nin bu verilerin de içinde bulunduğu yazısına buradan ulaşabilirsiniz.
Poblete’nin söyledikleri son yıllarda Amerikan Hükümeti’nden bu konuyla ilgili gelen açıklamalarla birebir örtüşüyor. ABD askeri yetkilileri ve üst düzey siyasiler, ülkenin uzay egemenliğinin tehdit altında olduğunu ve ülkenin son sınırlara kadar uzanan bir savaşa hazır olması gerektiğini süreç içerisinde defalarca vurguladılar. Hatta bu durum Trump Yönetimi’nin “Uzay Gücü” adında yeni bir askeri şube kurmasına yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence “Son jenerasyon ile uzaydaki konjonktür tamamıyla değişti” diyor ve ekliyor “Bir zamanlar barışçıl ve kavgasız olan uzay artık kalabalık ve çekişmeli. Günümüzde, diğer ülkeler uzay tabanlı sistemlerimizi bozmaya ve uzaydaki Amerikan üstünlüğüne daha önce hiç olmadığı kadar meydan okumaya çalışıyorlar.” 
Pence ve diğerleri, Rusya'nın ve Çin'in, ABD'nin bu uyduların, uydu karşıtı amaçlarını ve faaliyetlerini gerekçe göstererek izlemesi gereken düşman olarak işaret ediyorlar. Örneğin, Çin, 2007'deki bir test sırasında yörüngesindeki kendi yok edici uydularından birini kullanarak kendi uydusunu yok etti ve hala Dünya yörüngesinde dönen binlerce parça çöplük üretti.

Rusya iddiaları reddediyor

Rus ve Çinli yetkililer sürekli tekrarlanan saldırgan tutum sergilediklerine dair iddiaları tamamen reddediyorlar. Rus diplomat Alexander Deyneko, Poblete’nin açıklamalarının şüphelere dayanan, asılsız ve temelsiz iftiralara benzediğini söylüyor. ABD’nin kendi aktiviteleri dışındaki tüm uzay aktivitelerini tehlikeli ve saldırgan olarak görmesi, hatta bu aktivitelerin uzay ortamındaki barışı bozduğunu iddia etmesi de yüzyıllardır süregelen Amerika’nın tek taraflı bakış açısından başka bir şey değil.

https://www.livescience.com/63350-russian-satellite-possible-space-weapon.html Yorum Yaz
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Spider_hip 9 ay en beğenilen
Valla olması çok mantıklı olur. Bir ülkenin uyduları onun gözü kulağı her şeyi. Uyduları olmadan ne füzeler hedefleri vurur, ne de tankları hareket edebilir. Değilse bile yapılmalı. Hatta İran'ı, Kore'si de yapmalı, biz de keşke yapabilsek. Sürekli kitle imha silahı bizden başka kimse yapmasın diye yanıp tutuşuyorlar. Yapmayı deneyene ya demokrasi getiriyorlar ya da demokrasi getirmek yemiyorsa ekonomik yaptırım uyguluyorlar. Bana bulaşırsan seni 1900 e geri döndürürüm. Evet nükleerim yok ama senin uydularını alırım demek bence güzel bir tehdit. Sonra ne tv var ne telefon var :)
Valla olması çok mantıklı olur. Bir ülkenin uyduları onun gözü kulağı her şeyi. Uyduları olmadan ne füzeler hedefleri vurur, ne de tankları hareket edebilir. De...
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OverClocK1ng 9 ay haylaz__
Biz daha YERLİ diye lanse etmeye çalıştığımız bir çok şeyin motorunu yapamıyoruz.
Saman ithal etmeyi, şeker fabrikalarını satıp genetiği bozan katkılı şeker ithal etmeyi
bıraktığımız zaman bi şeyler yapmaya başlarız inşallah...
Biz daha YERLİ diye lanse etmeye çalıştığımız bir çok şeyin motorunu yapamıyoruz.Saman ithal etmeyi, şeker fabrikalarını satıp genetiği bozan katkılı şeker...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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The souls migration 1 ay
bu rusları düşman gören amerika' nın derdi nedir acaba? ya biz savaşmışız ruslar ile sen daha harp yapmamışsın. biz kızıp kin güdeceğimize, amerika tabiri caizse öfkesinden adeta "hırrrr" çekiyor.
hırr çektiğin biri de sana karşı elbetdeki tedbir alacak. bu iş dönüp dolaşıp yine tek bir noktaya varıyor. evrensel bir hedef olmasa, ülkelerin hiç biri birbiriyle uğraşmaz. amerika istediğini alabilmek için saldırganlığı kendisine rehber edinmiş. zalim olan, eninde sonunda kaybeder.
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karayulun 1 ay
alexander deyneko, sermaye kuklası poblete 'ye haberdeki son cümle ile kapak yapmış.
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terimer 9 ay
Bilincli olarak Amerikan Derin Devleti tarafindan Rusya'ya ithamlarda bulunuluyor. Rusya neden boyle birsey yapsin ki ?
Eger ABD uydularini indirmek istese bunu yerden de yapabilir. Anti-Satellite sistemleri sonucta cok uzun zamandir var.
Buradaki amac Rusya'yi surekli olarak ABD'ye saldiriyor seklinde gostermek ve akabinde muhtemelen bir kaos/savas cikarmak ve bunlarin sonucu olarak da Trump'i zayiflatarak baskanliktan indirmek.
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Eeltorm 9 ay
Bizde de uzay eriğinden hoşaf yaparlar Rusya'ya rakip olarak.
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Gt95 9 ay Eeltorm
erik hoşafı Eşşek at heykelinden iyidir bence hoşaf değil tek senin aklının alamadığı çok şeyler yapıyoruz 20 sene önce desek olurmu öyle şey güleceğin icraatlar
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fthkn 9 ay
Rusya olmasa halimiz ne olurdu. Tek denge unsuru ABD karşısında. Çin falan hikaye.
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The Ace of Spades 9 ay
60'larda da karşı iddia var , karşı red de vardı ..
70'lerde de .. 80'lerde de ... vs..
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beytekin45 9 ay
"Günümüzde, diğer ülkeler uzay tabanlı sistemlerimizi bozmaya ve uzaydaki Amerikan üstünlüğüne daha önce hiç olmadığı kadar meydan okumaya çalışıyorlar.”
Karın ağrısı buymuş :)
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Tommy Shelby 9 ay
Dosta güven düşmana korku salıyor putin reis
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haylaz__ 9 ay
Biz yapsak bu silahı bizim istemezükcüler begenirmiydi acaba
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OverClocK1ng 9 ay haylaz__
Biz daha YERLİ diye lanse etmeye çalıştığımız bir çok şeyin motorunu yapamıyoruz.
Saman ithal etmeyi, şeker fabrikalarını satıp genetiği bozan katkılı şeker ithal etmeyi
bıraktığımız zaman bi şeyler yapmaya başlarız inşallah...
2 Yanıt Yanıtla +11
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ParaMounT99229 9 ay haylaz__
ben beğenmezdim sebebini tamamen açıkça yazayım da kafanızda yer yapsın. Tamamen yerli üretim başka Türkiye de üretilip tasarlandı başka anlam ifade etmektedir. Türkiye de tasarlanıp üretilen kabul edilebilir ama kıçı kırık kapasitörü bile Japonya dan gelen kart parçalarının burada işçilik kullanılarak tamamen yerli ve milli demek ne kadar mantıklı ?
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general4242 9 ay
Kendileri (abd) yapınca bir şey yok rusya yapinca yok silahsizlasma kongresi yok bilmem ne cart curt
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