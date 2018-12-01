Rusya Ekonomi Bakanı:“Bitcoin bir sabun köpüğüydü”

Haber Editörü
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı, Bitcoin’i yatırımcıların zararına yol açan bir “sabun köpüğü” olarak betimliyor.
Bakan Maksim Oreshkin, RBK ile yaptığı röportajda, Bitcoin'in Aralık 2017’de 20.000 dolar olan maliyetinin dramatik bir şekilde düştüğünü belirtti:“Bitcoin'in fiyatı 20.000 dolara fırlamıştı ve yakın zamanda 4.000 doların altına düştü. Bunu basit şekilde açıklamak gerekirse: Bitcoin’in kendisi bir sabun köpüğü, şimdi de söndü, olan şey bu.”
Oreshkin, yatırımcılara uzun zamandır kaybettirmelerine rağmen, kripto para birimlerinin teknoloji inovasyonuna “olumlu bir ivme kazandırdığını” söyledi. Bakan, birçok yatırım projesinin iş için iyi olan Blockchain gibi yeni teknolojiler endüstrisinde yaratıldığını belirtti.
Bu ayın başlarında, Rusya Devlet Duma Mali Piyasalar komitesi başkanı, Rus itibari parasına “dijital bir alanda” tam eşdeğer olacak bir devlet destekli proje yapmayı düşündüğünü dile getirdi.
Bu yaz, Nobel Ödülü kazanan bir ekonomist olan Paul Krugman, kripto paralarla ilgili “şüpheciliği” dile getirmiş ve “toplam çöküşün gerçek bir olasılık olduğunu” sözlerine eklemişti.
https://cointelegraph.com/news/russian-economic-minister-says-btc-is-soap-bubble-but-lauds-cryptos-influence-on-tech Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu gün Bitcoinden milyarlarca dolar kar ettim diyen biri bile hesabında para bulundurmaktan korkuyor, çünkü kazanmanın yanı sıra hesaplarının ve cüzdanlarının çalınması da önüne geçilemeyen bir sorun halinde.
Üstelik cüzdanınızdan milyarlarca dolarlık coininiz çalındığında ne polise gidebiliyorsunuz ne de birini suçlayabiliyorsunuz. Alenen mafyaya teslim. Kim böylesi bir şeye para yatırır ki?
Gürey Kore, Kanada ve Japonya gibi ülkelerin bitcoin hesapları bir gecede boşaltıldı ve mağdurlar ya bütün mal varlığını kaybetti veya bunalıma girip intihar etti. Ve hiç bir devlet bunun vatandaşlarına yapılmasının önüne geçemiyor.
Bence Bitcoin devlet veya banka güvencesinde olmadığı sürece para yatırılacak güvenli bir yatırım aracı değil.
Belki 10 yıl belki 20 yıl sürer ama bu kaçınılmaz. Çok süre alacak olması kredi kartında olduğu gibi insanların benimseyip, güvenli bir şekilde kolayca kullanabilmesi için zaman gerekiyor.
Şöyle düşünün : şu an bir kredi kartı harcamasında araya 3 adet kurum giriyor. Alıcının bankası, VISA, satıcının bankası. Ve bunların hepsi de "gizli bir komisyon" alıyorlar. Ve bu aracı kurumların yaptığı tek iş internet üzerinden "bit/byte" transferi.
Bu saçma sistem bitmek zorunda. Nasıl internetin gelmesiyle gazete ilanları devri kapandıysa bu da kapanacak ama zaman alacak :)