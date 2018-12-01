Rusya Ekonomi Bakanı:“Bitcoin bir sabun köpüğüydü”

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı, Bitcoin’i yatırımcıların zararına yol açan bir “sabun köpüğü” olarak betimliyor.

Bakan Maksim Oreshkin, RBK ile yaptığı röportajda, Bitcoin'in Aralık 2017’de 20.000 dolar olan maliyetinin dramatik bir şekilde düştüğünü belirtti:“Bitcoin'in fiyatı 20.000 dolara fırlamıştı ve yakın zamanda 4.000 doların altına düştü. Bunu basit şekilde açıklamak gerekirse: Bitcoin’in kendisi bir sabun köpüğü, şimdi de söndü, olan şey bu.”

Oreshkin, yatırımcılara uzun zamandır kaybettirmelerine rağmen, kripto para birimlerinin teknoloji inovasyonuna “olumlu bir ivme kazandırdığını” söyledi. Bakan, birçok yatırım projesinin iş için iyi olan Blockchain gibi yeni teknolojiler endüstrisinde yaratıldığını belirtti.

Bu ayın başlarında, Rusya Devlet Duma Mali Piyasalar komitesi başkanı, Rus itibari parasına “dijital bir alanda” tam eşdeğer olacak bir devlet destekli proje yapmayı düşündüğünü dile getirdi.

Bu yaz, Nobel Ödülü kazanan bir ekonomist olan Paul Krugman, kripto paralarla ilgili “şüpheciliği” dile getirmiş ve “toplam çöküşün gerçek bir olasılık olduğunu” sözlerine eklemişti.

https://cointelegraph.com/news/russian-economic-minister-says-btc-is-soap-bubble-but-lauds-cryptos-influence-on-tech