Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya Ekonomi Bakanı:“Bitcoin bir sabun köpüğüydü”

Rusya Ekonomi Bakanı, Bitcoin’i bir sabun köpüğüne benzeterek ani düşüşüne dikkat çekti ve bu kripto paranın ani düşüşünü sabun köpüğünün sönüşü olarak nitelendirdi.
5 ay
12,2b
1
36
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı, Bitcoin’i yatırımcıların zararına yol açan bir “sabun köpüğü” olarak betimliyor.
Bakan Maksim Oreshkin, RBK ile yaptığı röportajda, Bitcoin'in Aralık 2017’de 20.000 dolar olan maliyetinin dramatik bir şekilde düştüğünü belirtti:“Bitcoin'in fiyatı 20.000 dolara fırlamıştı ve yakın zamanda 4.000 doların altına düştü. Bunu basit şekilde açıklamak gerekirse: Bitcoin’in kendisi bir sabun köpüğü, şimdi de söndü, olan şey bu.
Oreshkin, yatırımcılara uzun zamandır kaybettirmelerine rağmen, kripto para birimlerinin teknoloji inovasyonuna “olumlu bir ivme kazandırdığını” söyledi. Bakan, birçok yatırım projesinin iş için iyi olan Blockchain gibi yeni teknolojiler endüstrisinde yaratıldığını belirtti.
Bu ayın başlarında, Rusya Devlet Duma Mali Piyasalar komitesi başkanı, Rus itibari parasına “dijital bir alanda” tam eşdeğer olacak bir devlet destekli proje yapmayı düşündüğünü dile getirdi.
Bu yaz, Nobel Ödülü kazanan bir ekonomist olan Paul Krugman, kripto paralarla ilgili “şüpheciliği” dile getirmiş ve “toplam çöküşün gerçek bir olasılık olduğunu” sözlerine eklemişti. 

https://cointelegraph.com/news/russian-economic-minister-says-btc-is-soap-bubble-but-lauds-cryptos-influence-on-tech Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MonitörKertenkelesi 5 ay en beğenilen
Bana göre Bitcoin önce belki de gerçekten dijital para birimi olarak kullanılacak şekilde tasarlanmış bir geleceğin para birimi olsa da güvenilirlik ve kullanım açısından büyük riskleri olduğu da ortaya çıktı.
Bu gün Bitcoinden milyarlarca dolar kar ettim diyen biri bile hesabında para bulundurmaktan korkuyor, çünkü kazanmanın yanı sıra hesaplarının ve cüzdanlarının çalınması da önüne geçilemeyen bir sorun halinde.
Üstelik cüzdanınızdan milyarlarca dolarlık coininiz çalındığında ne polise gidebiliyorsunuz ne de birini suçlayabiliyorsunuz. Alenen mafyaya teslim. Kim böylesi bir şeye para yatırır ki?
Gürey Kore, Kanada ve Japonya gibi ülkelerin bitcoin hesapları bir gecede boşaltıldı ve mağdurlar ya bütün mal varlığını kaybetti veya bunalıma girip intihar etti. Ve hiç bir devlet bunun vatandaşlarına yapılmasının önüne geçemiyor.
Bence Bitcoin devlet veya banka güvencesinde olmadığı sürece para yatırılacak güvenli bir yatırım aracı değil.
Bana göre Bitcoin önce belki de gerçekten dijital para birimi olarak kullanılacak şekilde tasarlanmış bir geleceğin para birimi olsa da güvenilirlik ve kullanım...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 5 ay
BitCoin'in değerindeki artış sabun köpüğü olabilir. Bu tamamen arz/talep meselesi ile ilgili. Ama temel aldığı teknoloji blokchain/blokzincir Dünya'yı değiştirecek. Merkeziyetsiz, uçtan uca herhangi bir aracı garantör gerektirmeyen teknoloji.
Belki 10 yıl belki 20 yıl sürer ama bu kaçınılmaz. Çok süre alacak olması kredi kartında olduğu gibi insanların benimseyip, güvenli bir şekilde kolayca kullanabilmesi için zaman gerekiyor.
Şöyle düşünün : şu an bir kredi kartı harcamasında araya 3 adet kurum giriyor. Alıcının bankası, VISA, satıcının bankası. Ve bunların hepsi de "gizli bir komisyon" alıyorlar. Ve bu aracı kurumların yaptığı tek iş internet üzerinden "bit/byte" transferi.
Bu saçma sistem bitmek zorunda. Nasıl internetin gelmesiyle gazete ilanları devri kapandıysa bu da kapanacak ama zaman alacak :)
BitCoin'in değerindeki artış sabun köpüğü olabilir. Bu tamamen arz/talep meselesi ile ilgili. Ama temel aldığı teknoloji blokchain/blokzincir Dünya'yı değiştire...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Deniztns 3 hf.
Greed is good.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medyxnet 3 hf.
şu an sabun köpüğü evet. Peki ya 20 yıl sonra ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myfranco 3 hf. medyxnet
Bir hissenin balon olması ile hissede balon oluşması başka şeyler. Çoğu hiç borsa deneyimi geçirmediği için saçmalıyorlar. Soruya gelirsek, 20 seneye gerek yok. 2 yıl sonra keşke alsaydık diyecek laf yapanlar. Ülkemizin kanayan yarası bu maalesef. Bilgi sahibi olmadan bilgisi varmış gibi gözükmek. Cehaletin ana kaynağı budur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
35plt35 1 ay
Balon olduğunu söylemeyen kimse kalmadı. Ama hâlâ savunanlar var. Devletler P2P teknolojiye karşı. İkincisi P2P yaygınlaşması demek, bankaların batması demek. Finans sektörü ister mi? :) Üçüncüsü bu para olduğu söylenilen şeylerin karşılığı yok, arkasında devlet yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Fed faiz arttırıyor yatırımcılar macera aramaktan vazgeçip parayı güvenli limanlara aktarıyor.2019 da avrupa merkez bankası da bunu yapmaya başlıyacak.2019 da iyice dibi görür kripto para piyasası.Dibi gördükten sonra bir miktar alınıp uzun vadeli düşünülebilir ama dünyanın en riskli yatırımı bir bakarsınız kripto para diye birşey kalmamış.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paspasanahtarinustunde 1 ay DH Misafiri
geleceğin para birimi kripto paradır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
1K bile yeterli benim için. Bütün yayınları 1080p izlesem hiç bir şikayetim olmaz. TV ve internet yayını için full HD bence gayet uygun. 8K TV için gereksiz ancak bu tür bir teknolojinin ileride VR Gözlüklerde kullanılması iyi olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 5 ay
şu kriptolar hakında salayanları tek tek üşenmeden ss alıyorum :) ilerde çok güzel dalga geçeceğim. "10 dolar atsaydık şimdi.." şeklinde mesajlarına alıntı yapıp ss i koyacağım :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 5 ay WoXeD
Sen kripto paran için bol keseden sallıyorsun.
Cesaretin var ise bize de kaç dolardan ne kadar coin aldığını söyle de biz de ss alıp ilerde senin mesajlarının altına ss i koyup yorum yapabilelim.
Bakalım kazanmış mı olursun kaybetmiş mi? Yiyorsa yaz bakalım. Öyle millete sallayıp bu maceraya paralarını sokmak kolay tabii.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 5 ay
Sen anlamazsın, cüzdanımda tutuyorum borsada değil diyen sözüm ona yüksek zekalılar için de cüzdan güvenliği üzerine bir dolu kelamı buraya bırakayım, bari sizin dışınızdakiler paralarını kaptırmasın size kanıp.
Bir de nasıl kendinden emin "Dünya üzerinde Bitcoin cüzdanından daha güvenli bir para saklama aracı şuan yok" diyebilecek kadar gözü kararmış bir yatırımcı tuzakcısı.
Görüldüğü gibi cüzdanda coin tutmak çooook kolay ve pratik!!!! Çook güvenli... Yersen...
Tüm cüzdanınızı yedekleyin
Bazı cüzdanlar kendi içinde bazı gizli güvenlik anahtarları bulundururlar. Eğer sadece kendi cüzdanınızdaki görünen güvenlik anahtarlarını depolarsanız, paranızın büyük bir bölümünü geri alamayabilirsiniz.
Çevrimiçi yedeklemelerinizi şifreleyin
Çevrimiçi depolanan bütün yedeklemeler hırsızlığa açıktır. İnternet'e bağlı bir bilgisayar bile kötü amaçlı yazılımlara açıktır. Dolayısıyla, ağa bağlı yedeklemeleri şifrelemek güvenlik açısından önemlidir.
Birçok güvenli konum kullanın
Tek bozukluk noktaları güvenlik açısından tehlikelidir. Yedeklemeniz tek bir noktaya dayanmıyorsa bir olayın sizin cüzdanınıza erişmenizi engelleme olasılığı azdır. USB anahtarları, kağıt ve CD gibi farklı araçları da kullanmayı düşünebilirsiniz.
Düzenli yedeklemeler yapın
Düzenli yedekleme yapmalısınız ki bütün Bitcoin adresleriniz ve yeni oluşturduğunuz adresler yedeklemenizde olsun. Ama yakında bütün uygulamalar sadece bir kere yedeklenmesi gereken cüzdanlar kullanacaklar.
Cüzdanınızı şifreleyin
Cüzdanınızı veya akıllı telefonunuzu şifrelerseniz birisi para çekmeye çalışınca önce bir şifre girmeleri gerekecektir. Bu hırsızlara karşı sizi koruyabilir ama bastığınız tuşları takip eden yazılım veya aletlerden koruyamaz.
Şifrenizi asla unutmayın
Şifrenizi asla unutmayacağınızdan emin olmalısınız, aksi taktirde bakiyenizi geri dönüşümsüz kaybedersiniz. Bankanızın aksine, Bitcoin’de şifre kurtarma seçenekleri çok kısıtlıdır. Yani, yıllarca kullanmış olmasanız bile şifrenizi unutmamalısınız. Şifrenizi bir kağıda yazıp çok güvenli bir yerde saklasanız iyi olur.
Güçlü bir şifre kullanın
Sadece harflerden oluşan ve anlamı olan kelimelerden oluşan şifreler çok zayıf kabul edilir ve kırılması çok kolaydır. Güçlü bir şifre, harfler, numaralar ve noktalama işaretlerinden oluşmalı ve en az 16 hane içermelidir. En güçlü şifreler bu amaçla üretilmiş programların yarattığı şifrelerdir. Güçlü şifreleri hatırlamak kolay değildir. bu nedenle iyi ezberlenmelidir.
Tasarruf için çevrimdışı cüzdan
Soğuk depolama olarak da bilinen çevrimdışı cüzdan, birikimlerinizi en yüksek güvenlikle korur. Cüzdanı ağa bağlı olmayan güvenli bir yerde depolamayı gerektirir. Doğru yapıldığında bilgisayar açıklarına karşı iyi bir korumadır. Çevrimdışı cüzdanı yedeklemeler ve şifrelemeyle birlikte kullanmak da iyi bir alışkanlıktır. Birkaç farklı yolu genel olarak anlatıyoruz:
Çevrimdışı işlem imzalama
Bu şekilde iki bilgisayar aynı cüzdanın bazı kısımlarını paylaşır. İlki herhangi bir ağa bağlı olmamalıdır. Tüm cüzdanı taşıyan odur ve işlem imzalayabilir. İkinci bilgisayar ise ağa bağlıdır ve sadece işlem imzalayamayan izleyici bir cüzdan taşıyabilir. Böylece yeni işlemleri şu adımlarla güvenlice yapabilirsiniz:
Çevrimiçi bilgisayarda yeni bir işlem oluşturun ve bir USB anahtarına kaydedin.
İşlemi çevrimdışı bilgisayarla imzalayın.
İmzalı işlemi çevrimiçi bilgisayarla gönderin.
Çevrimiçi bilgisayar işlem imzalayamadığı için hacklenmesi durumunda ondan para çekilemez. Armory kullanarak çevrimdışı işlem imzalayabilirsiniz.
Donanım cüzdanları
Donanım cüzdanlar, yüksek güvenlik ve kullanılabilirlik arasında dengededir. Sadece ve sadece bir cüzdan olmak amacıyla tasarlanmış küçük aygıtlardır. Üzerlerine herhangi bir yazılım yüklenemez, dolayısıyla bilgisayar açıklarına ve online hırsızlara karşı güvenlidirler. Yedeklenebildikleri için aleti kaybetseniz de sermayenizi kaybetmezsiniz.
Yazılımlarınızı güncel tutun
Tercih ettiğiniz Bitcoin yazılımının son versiyonunu kullanmak, önemli istikrar ve güvenlik düzeltmelerine sahip olmanızı sağlar. Güncelleştirmeler çeşitli seviyedeki sorunları önleyebilir, yeni ve işe yarar özellikler barındırabilir ve cüzdanınızın güvende olmasını sağlar. Bilgisayar veya telefonunuzdaki diğer tüm yazılımları da güncel tutmanız cüzdanınızın ortamını güvenli kılar.
Hırsızlıktan korunmak için çoklu imza
Bitcoin işlemlerin gerçekleştirilmesi için birden fazla bağımsız onaya ihtiyaç duyduğu çoklu-imza özelliğine sahiptir. Bu sayede bir organizasyon hazinesi için üyelerine yetki verirken, bir para çekme işlemi için 5 üyeden 3'ünün imzasına ihtiyaç duyar. Bazı web cüzdanları da, kullanıcılara tek bir cihaz yada sunucu açığı yüzünden bakiyelerinin çalınmasına engel olarak paraları üzerinde tam kontrol sağlayan çoklu-imza cüzdanları sunmaktadır.
Vasiyetnamenizi düşünün
Arkadaşlarınız ve aileniz için ikinci bir planınız olmazsa bitcoinleriniz boşa gidebilir. Siz olmadığınızda cüzdanlarınızın yerini veya şifrelerinizi kimse bilmiyorsa sermayeniz geri kazanılamaz. Bu meselelere biraz zaman ayırmak çok büyük bir fark yaratabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 5 ay
Yahu boşuna goygoy yapıp kendinize kurban aramayın. Yok cüzdanı çalınmazmış, yok elindeki bilgisayarının HDD'inde güvendeymiş, kimse şifresini çalamazmış, sadece borsadakiler çalınıyormuş filan fistan. Arkadaşını bırak kardeşin eşin dostun bile eğer o dandik bilgisayarının kasasında milyar dolarlık bitcoin cüzdanın olduğunu bilse seni uyutup soyarlar.
Kripto para sahipleri sabah akşam bilgisayarını kontrol eden haftada 3 defa şifre değiştiren paranoyaklar arasında psikiyatr vakası olarak biliniyorlar artık. Ama çoğu zaten coin fiyatları düştükçe depresyon tedavisi için gidiyor öncelikle. Kalanlar da üç beş coinini bilgisayarında tutan zenginimsiler.
Buyrun evindeki bilgisayarında bitcoin olduğu bilinen birilerinin nasıl soyulduğu üçüncü sayfa haberlerinden okuyun.
Tabii size göre bunlar da yalan.
haberturk.com/...
İstanbul-Mersin hattında büyük Bitcoin vurgunu
Bitcoin borsasındaki hesaptan 500 bin TL değerinde kripto parayı çaldılar! İstanbul-Mersin arasında yaşanan olayda, hırsızlar, sahte kimlikle Turgay T.’nin telefon hattına sim kartı çıkardı. Bitcoin sistemindeki transferlerde isim bulunmuyor. Ancak 34 haneli bir kod üzerinden şüphelilere ulaşılması bekleniyor
ADIM ADIM VURGUN
- Dolandırıcılar önce, Turgay T.’nin hesabında tanımlı cep telefonunu ele geçirmek için telefon bayiinden yedek sim kartı edindi.
- Bu aşamadan sonra, borsa şirketinin hesabına erişim için bağlantı kuruldu.
- “Şifremi unuttum” butonuna tıklayıp şifre sıfırlama bilgilerinin daha önce ele geçirdikleri telefona mesajla iletilmesini sağladılar. Bu bilgilerle şifreyi değiştirerek hesaba eriştiler.
- Turgay T., hattı kapanınca durumu fark etti. Telefonunda hesap sürekli açık olduğu için destek bölümünden transferi durdurmaya çalıştı. Ancak mail adresi de silindiği için iletişim kuramadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 5 ay
Beyler balona köpüğe iyice bir bakın istedim
ALTIN / BTC 10 YILLIK; xe.com/...
Şimdi isterseniz siz Baloncuları dinlemeye devam edin para sizin keyif sizin
Alın terinizi emeğinizi hiçbir değeri olmayan istedikleri kadar çoğaltıp basabildikleri kağıda yatırın.
Ben paramı %50 BTC ve %50 altına yatırıyorum 2012'den beri sizin emeğinizi iç ediyorlar benimki değerleniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 5 ay
20kyı gördüğünde elden çıkaranlar kaymağını yemiştir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12176 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ticaret, kripto ve
9 etiket daha teknoloji para finans ekonomi kripto para Bilim ve Teknoloji Ali Bertay Solak Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Blizzard, önümüzdeki sene birden fazla Diablo oyunuyla geri dönecek 5 ay Drone'ları kontrol etmek yakında daha kolay olacak 5 ay Steam, çok satan dev bütçeli oyunlardan aldığı payda indirime gitti 5 ay Toyota'nın insansı robotu T-HR3, 5G ile donatıldı 5 ay Samsung QLED TV'lerde yapay zeka ve oyun özellikleri 5 ay Alkoller, mikropları nasıl öldürüyor? 5 ay Mazda'nın ilk elektrikli otomobili bağımsız bir model olacak 5 ay Samsung Galaxy S9 ve Note 9'un yeni renk seçenekleri internete düştü 5 ay Kaptan Amerika, Avengers 4’ten sonra seriye veda ediyor mu? 5 ay Microsoft'dan çift ekranlı katlanabilir tablet geliyor: Centaurus 5 ay Huawei FreeBuds 2 kablosuz kulaklığı uygulamasıyla ortaya çıktı 5 ay Spotify iki önemli özelliği test ediyor 5 ay SpaceX, iki kez kullandığı Falcon 9 roketini yarın tekrar fırlatacak 5 ay İnsanlığın beşiği Afrika Kıtasıyla ilgili yeni bulgular 5 ay Chevrolet Volt üretimi durduruluyor 5 ay Sony’nin katlanabilir telefonu şeffaf ekranlı olacak 5 ay Uzmanlar uyarıyor: Fortnite uyuşturucu gibi 5 ay Nokia 8 Android Pie güncellemesi bazı sorunlar sebebiyle ertelendi 5 ay Japonya 8K çözünürlükte ilk uydu yayınını yaptı 5 ay HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Rusya Ekonomi Bakanı:“Bitcoin bir sabun köpüğüydü” Sonraki Qualcomm ve Apple arasındaki savaş sona eriyor 5 ay Sega - Nintendo savaşını anlatan Console Wars dizisi geliyor 5 ay RTX Titan’ın görüntüleri sızdı 5 ay Cebe sığabilen kamp sobasıyla tanışın 5 ay Siber saldırıya uğrayan Dell, müşteri şifrelerini sıfırladı 5 ay Microsoft'un katlanabilir telefonu Andromeda 2019'da geliyor 5 ay 5G'ye geçen ilk ülke Güney Kore olacak 5 ay İtalya'da ihtiyarlık 75 yaşından sonra başlıyor 5 ay HTC U11 Life Android Pie güncellemesi alan ilk HTC cihazı oldu 5 ay YouTube Music uygulamasının Android versiyonuna ekolayzer desteği geldi 5 ay Uluslararası otel zinciri Marriott, 500 milyon müşterinin kişisel bilgileri çaldırdı 5 ay Tesla artık günde 1.000 adet Model 3 üretiyor 5 ay Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor 5 ay Çift ekranlı Vivo NEX 2'nin tasarımı ortaya çıktı 5 ay NASA, Mars’ta bulunan InSight keşif aracından yeni fotoğraflar paylaştı 5 ay BMW M340i xDrive tanıtıldı 5 ay Valeroa koruma teknolojisi belirli bir süre kırılmama garantisi veriyor 5 ay Microsoft Office uygulamalarının simgeleri 5 yıl aradan sonra güncellendi 5 ay 3DMark Ray Tracing benchmark testi 8 Aralıkta tanıtılacak 5 ay Asus ZenFone Max M2 ve Max Pro M2'nin tüm teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim