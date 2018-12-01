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Sega - Nintendo savaşını anlatan Console Wars dizisi geliyor

Sega ile Nintendo arasında 90'lı yıllarda yaşanan ve video oyun dünyasının bugünkü haline gelmesini sağlayan büyük rekabeti anlatan Console Wars, televizyona uyarlanıyor.
5 ay
4,4b
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9
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Video oyunların dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline gelmesini sağlayan Sega - Nintendo çekişmesi televizyon ekranlarına taşınıyor. Preacher ve Future Man dizilerinin de yapımcılığını üstlenen Seth Rogen ve Evan Goldberg, Sega - Nintendo savaşını konu alan Console Wars dizisi için Legendary Television ile anlaştı.
Blake J. Harris'in "Console Wars: Sega, Nintendo and the Battle that Defined a Generation" kitabının haklarını satın alan Rogen ve Goldberg, 2014 yılında kitabı filme uyarlamak için hazırlıklara başlamıştı. Ancak zamanla film fikrinden vazgeçen ikili, bunun yerine Console Wars'u bir mini diziye dönüştürmeye karar verdi.
Rogen ve Goldberg'in yapımcılığını üstlendiği Console Wars dizisinin senaryosunu Mike Rosolio kaleme alacak. Video oyunlara düşkünlüğü ile tanınan genç yönetmen Jordan Vogt-Roberts da Console Wars'un yönetmenliğini üstlenecek. Kong: Skull Island'ın yönetmeni olan Vogt-Roberts, hazırlık aşamasındaki Metal Gear Solid filminin de yönetmeni.
Blake J. Harris'in 90'lı yıllardaki tarihi çekişmeye ilk elden şahit olmuş Sega ve Nintendo çalışanları ile yaptığı yüzlerce röportajdan yola çıkarak kaleme aldığı Console Wars; Sega'nın o dönemde oyun dünyasının tartışılmaz lideri olan Nintendo'ya nasıl kafa tuttuğunu anlatıyor.
Console Wars için henüz bir televizyon kanalı veya dijital platform ile anlaşılmış değil. Ancak hem HBO ve FX gibi kablolu kanalların hem de Netflix ve Amazon gibi dijital platformların projenin peşine düşmesi bekleniyor. 

https://variety.com/2018/tv/news/seth-rogen-evan-goldberg-console-wars-tv-series-1203039152/ Yorum Yaz
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Arda 88 5 ay
Güzel işte bize bunlarla gelin.
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SEO-Uzmanı 5 ay
filmler bakıyorum hepsi ilgi çeksin diye uydurma senaryo metinler !
ben bunun yerine daha çok biografik gerçekçi belgeselleri izliyorum
bu en azından saçma sapan bir konu üzerine bir film izlemekten daha iyi !
tarihsel konuları ele almaları güzel
zaten bunlar bir filme sığmayacak kadar detaylı anlatımları olan şeyler.
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Seyrim 5 ay
Güzel bir yapım olur..
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mahmut716 5 ay
tür ne olacak, drama mı ? halt and catch fire tadında olursa, güzel olur.
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napolyon94 5 ay
İste bu heyecanlandiran bir haber
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esmerbuyucu 5 ay
Sega = Cool 👑
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Bloodin 5 ay
Sega ve Nintendo arasında kıran kırana bir mücadele geçiyordu ki 94'te mahalleye yeni bir çocuk taşındı. İlk başlarda kaale alınmayan bu arkadaş birkaç yıl içinde öyle bir yükseldi ki, bir daha da koltuğunu ne Sega'ya ne de Nintendo'ya kaptırmadı...
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Fenomenon 5 ay Bloodin
hocam sony başta nintendo ile birlikte geliştirecekmiş playstation'ı ancak nintendo caymış. sony de sega'nın kapısını çalmış. ancak sega da ortaklığa yanaşmamış. sony ps1 ve ps2 ile tam piyasaya göre bir hamle yaptı ve bir anda sektörün lideri oldu. nintendo da sega gibi bitebilirdi. ancak mario nintendo'yu kurtarmaya yetti.
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soneday 5 ay

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