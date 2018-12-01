Sega - Nintendo savaşını anlatan Console Wars dizisi geliyor

Video oyunların dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline gelmesini sağlayan Sega - Nintendo çekişmesi televizyon ekranlarına taşınıyor. Preacher ve Future Man dizilerinin de yapımcılığını üstlenen Seth Rogen ve Evan Goldberg, Sega - Nintendo savaşını konu alan Console Wars dizisi için Legendary Television ile anlaştı.

Blake J. Harris'in "Console Wars: Sega, Nintendo and the Battle that Defined a Generation" kitabının haklarını satın alan Rogen ve Goldberg, 2014 yılında kitabı filme uyarlamak için hazırlıklara başlamıştı. Ancak zamanla film fikrinden vazgeçen ikili, bunun yerine Console Wars'u bir mini diziye dönüştürmeye karar verdi.

Rogen ve Goldberg'in yapımcılığını üstlendiği Console Wars dizisinin senaryosunu Mike Rosolio kaleme alacak. Video oyunlara düşkünlüğü ile tanınan genç yönetmen Jordan Vogt-Roberts da Console Wars'un yönetmenliğini üstlenecek. Kong: Skull Island'ın yönetmeni olan Vogt-Roberts, hazırlık aşamasındaki Metal Gear Solid filminin de yönetmeni.

Blake J. Harris'in 90'lı yıllardaki tarihi çekişmeye ilk elden şahit olmuş Sega ve Nintendo çalışanları ile yaptığı yüzlerce röportajdan yola çıkarak kaleme aldığı Console Wars; Sega'nın o dönemde oyun dünyasının tartışılmaz lideri olan Nintendo'ya nasıl kafa tuttuğunu anlatıyor.

Console Wars için henüz bir televizyon kanalı veya dijital platform ile anlaşılmış değil. Ancak hem HBO ve FX gibi kablolu kanalların hem de Netflix ve Amazon gibi dijital platformların projenin peşine düşmesi bekleniyor.

https://variety.com/2018/tv/news/seth-rogen-evan-goldberg-console-wars-tv-series-1203039152/