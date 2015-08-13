Rusya, Reddit'e erişimi engelledi

Rusya, geçtiğimiz günlerde popüler internet sitesi Reddit'te yer alan bir yazının kaldırılmasını istemiş, aksi takdirde erişimin engelleneceğini açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamayla birlikte içeriğin kaldırılmaması sebebiyle sitenin engellendiği duyuruldu.

Engellemeye sebep olan içerik ise Rusya Feral İlaç Komisyonu'nun dikkatini çeken bir mantar yetiştirme rehberi. Psilocybin adındaki mantarın en önemli özelliği ise uyuşturucu niteliğe sahip olması. Bu durumda Rusya içeriği "uyuşturucu yetiştirme rehberi" olarak gördüğü için kaldırılmasını talep etti. Web sitesinin HTTPS protokolünü kullanması sayfa bazlı engellemenin önüne geçerken Rusya ise çözümü tüm siteyi engellemekte bulmuş.

Özgür platform olarak bilinen Reddit'te benzer içerikler zaman zaman yer alıyor. Kimi zaman bazı içeriklerin kaldırılması da kullanıcılardan büyük tepkiler toplayabiliyor. Bu nedenle Rusya'nın isteğinin yerine getirilmesi şimdilik pek mümkün değil gibi. Ülkedeki servis sağlayıcılar kararı uygulamaya başlarken bu sorunun çözüme kavuşup kavuşmayacağı merak konusu.

(Psilocybin mantarı)

http://www.engadget.com/2015/08/12/russia-bans-all-of-reddit-over-a-single-shroom-thread/