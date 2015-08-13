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Rusya, Reddit'e erişimi engelledi

3 yıl
1,8b
1
12
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Rusya, Reddit'e erişimi engelledi
 
Rusya, geçtiğimiz günlerde popüler internet sitesi Reddit'te yer alan bir yazının kaldırılmasını istemiş, aksi takdirde erişimin engelleneceğini açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamayla birlikte içeriğin kaldırılmaması sebebiyle sitenin engellendiği duyuruldu.
Engellemeye sebep olan içerik ise Rusya Feral İlaç Komisyonu'nun dikkatini çeken bir mantar yetiştirme rehberi. Psilocybin adındaki mantarın en önemli özelliği ise uyuşturucu niteliğe sahip olması. Bu durumda Rusya içeriği "uyuşturucu yetiştirme rehberi" olarak gördüğü için kaldırılmasını talep etti. Web sitesinin HTTPS protokolünü kullanması sayfa bazlı engellemenin önüne geçerken Rusya ise çözümü tüm siteyi engellemekte bulmuş.
Özgür platform olarak bilinen Reddit'te benzer içerikler zaman zaman yer alıyor. Kimi zaman bazı içeriklerin kaldırılması da kullanıcılardan büyük tepkiler toplayabiliyor. Bu nedenle Rusya'nın isteğinin yerine getirilmesi şimdilik pek mümkün değil gibi.  Ülkedeki servis sağlayıcılar kararı uygulamaya başlarken bu sorunun çözüme kavuşup kavuşmayacağı merak konusu.
 
Rusya, Reddit'e erişimi engelledi
(Psilocybin mantarı) 

http://www.engadget.com/2015/08/12/russia-bans-all-of-reddit-over-a-single-shroom-thread/ Yorum Yaz
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face1tr 3 yıl en beğenilen
bu vesileyle biz de bu mantarın nasıl yetiştirileceğini öğrenmiş olduk :D
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nick54 3 yıl
Gomutanım bunlar bizim :D
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DH Misafiri 3 yıl
Rusya da bize çekti :D
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mkyb 3 yıl
Rusyalı dostlar 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 olmadı Zenmate kurun.
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Guest-F8946C419 3 yıl mkyb
Yandex
Rusyalı dostlar 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 olmadı Zenmate kurun.

Entry nick uyumsuzluğu.
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Zuko 3 yıl
Yalnız mantar mesajını yazan kullanıcı Rusya ile tşşk geçmiş, bakalım engelleyecekler mi diye. Onlar da engellemiş. Söz konusu mesaj 2 sene öncesine ait, yeni mi akıllarına gelmiş engellemek?
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BekirTemel 3 yıl
Son zamanlarda Rusya nereyi engelleyeceğini şaşırmış vaziyette zaten.
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arel.gr 3 yıl
meselenin bu boyuta tasinmasi ilgisi olmayanida mantari bi deneyelim sekline sevk etmezmi, eder tabii.
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kadirirdem 3 yıl
ahah bu mantarın nasıl yetiştigini burdan ögrenmiş olduk......
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nick54 3 yıl
Gomutanım bunlar bizim :D
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byMyzz 3 yıl nick54
nick54
Gomutanım bunlar bizim :D

İyi güldürdün valla
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face1tr 3 yıl en beğenilen
bu vesileyle biz de bu mantarın nasıl yetiştirileceğini öğrenmiş olduk :D
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