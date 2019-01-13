Rusya yörüngedeki radyo teleskobunun kontrolünü kaybetti

Rusya tarafından 2011 yılında fırlatılan Spektr-R isimli radyo teleskobu önemli bir aksaklıkla karşı karşıya. Gelen açıklamalara göre 10 Ocak tarihinden bu yana gönderilen hiçbir komuttan cevap alınamamış. Bu da teleskobun kontrol edilememesine sebebiyet veriyor. Rus uzmanlar sorunu çözmek için çalışmaya devam ediyorlar.

2014 yılına kadar çalışması bekleniyordu

2011 yılında yörüngeye yerleşen Spektr-R radyo teleskobunun 2014 yılında görevini sonlandıracağı tahmin ediliyordu. Ancak günümüze kadar çalışmaya devam etmeyi başarabildi. Radyo dalgalarını incelemek amacıyla gönderilen araç sinyal iletimine hala devam ediyor. Yalnızca verilen komutlara cevap veremiyor. Bu da gelecekteki görevlerde kullanılamamasına sebep olacak. Yakın zamanda Soyuz roketinin kalkış sırasında patlaması düşünülünce bu radyo teleskobunun da kullanılmaz hale gelmesi önemli bir gerileme olarak görülebilir.

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Rusya Federal Uzay ajansı (Roscosmos) 13 Ocak saat 14:00’da sorunu kontrol etmek ve çözmek için tekrar çalışacaklarını söyledi. Ancak sorun çözülemezse ne yapılacağı şu an için belli değil.

https://www.engadget.com/2019/01/12/russia-loses-control-of-spektr-r-space-telescope/