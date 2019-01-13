Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch", ilk kez uçmak için artık hazır

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Paul Allen'ın 2011 yılında temellerini attığı Stratolaunch Systems, dünyanın en büyük uçağını ilk kez havalandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yayınlayan şirket, yaklaşık bir yıl süren taksi testlerinde sona gelindiğini ve devasa uçağın ilk kez uçuşa geçmek için artık tamamıyla hazır olduğunu açıkladı.Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747'nin iki katı) uzunluğunda olan Stratolaunch, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında görev alacak.Firmanın 9 Ocak'ta yayınladığı yazıda son taksi testiyle ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Açıklamalara göre Stratolaunch, yapılan son deneme sürüşündebir hıza ulaşmış. İlk kez uçuşa geçmeden önce ulaşılması gereken hız sınırı da saatte 220 kilometreydi. Yani belirlenen hedefe ulaşılmış sayılır.Stratolaunch Systems ekibinin ifadelerine göre ayrıca deneme sürüşü sırasında uçağın burun kısmı kısa bir süreliğine zeminden ayrılmış. Yukarıdaki fotoğrafta o anlar görülebiliyor. Firmanın YouTube adresi üzerinden yayınladığı video:Virgin Galactic'in ünlü uzay aracı VSS Unity'yi üretmesiyle de bilinen ABD'li firma Scaled Composites'ın inşa ettiği Stratolaunch, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, roketleri yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak. Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.