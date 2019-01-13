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Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch", ilk kez uçmak için artık hazır

Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch, ilk kez havalanmak için artık hazır. Kanat genişliği tam 117 metre olan devasa uçak, uzay araştırmalarında görev yapacak.
4 ay
12b
1
25
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Paul Allen'ın 2011 yılında temellerini attığı Stratolaunch Systems, dünyanın en büyük uçağını ilk kez havalandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yayınlayan şirket, yaklaşık bir yıl süren taksi testlerinde sona gelindiğini ve devasa uçağın ilk kez uçuşa geçmek için artık tamamıyla hazır olduğunu açıkladı.

Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747'nin iki katı) uzunluğunda olan Stratolaunch, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında görev alacak.

Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı"
Firmanın 9 Ocak'ta yayınladığı yazıda son taksi testiyle ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Açıklamalara göre Stratolaunch, yapılan son deneme sürüşünde saatte tam 219 kilometrelik bir hıza ulaşmış. İlk kez uçuşa geçmeden önce ulaşılması gereken hız sınırı da saatte 220 kilometreydi. Yani belirlenen hedefe ulaşılmış sayılır.

Stratolaunch Systems ekibinin ifadelerine göre ayrıca deneme sürüşü sırasında uçağın burun kısmı kısa bir süreliğine zeminden ayrılmış. Yukarıdaki fotoğrafta o anlar görülebiliyor. Firmanın YouTube adresi üzerinden yayınladığı video:


Virgin Galactic'in ünlü uzay aracı VSS Unity'yi üretmesiyle de bilinen ABD'li firma Scaled Composites'ın inşa ettiği Stratolaunch, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, roketleri yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak. Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak. 

https://spacenews.com/stratolaunch-airplane-nears-first-flight/ Yorum Yaz
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tolgatelli 4 ay en beğenilen
1 yıl önceki aynı haber,
m.donanimhaber.com/...
2 Yanıt Yanıtla +19
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machinarium 4 ay
Roketleri 10 bin km yükseğe mi taşıyacak? O işte bir yanlışlık var düzeltin
1 Yanıt Yanıtla +9
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mokinto 4 ay tolgatelli
tolgatelli
1 yıl önceki aynı haber,
m.donanimhaber.com/...

Konu aynı ama haber farklı. Taxi testleri bitmiş.
Bu arada editörlerin birimleri karistirmasi çok enteresan. 10bin km nedir ?
tolgatelli1 yıl önceki aynı haber,m.donanimhaber.com/...Konu aynı ama haber farklı. Taxi testleri bitmiş.B...
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Yanıtla +7
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DH Misafiri 4 ay
ne 10 bin kilometresi mk orda bin demiyo zaten atmosfer 100 km
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DH Misafiri 4 ay
Uçağın dış kaplamasının kaynak izleri yerden bile görülebilecek derecede belirgin. Sanayide mi yaptırmışlar nedir.
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Orodruin 4 ay
Benim için hala Bir Antonov AN 225 değil. Çünkü hacim olarak dünyanın en büyüğü hala Antonov 225.
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Redunay 4 ay
Bu uçak değil fil
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infom@n 4 ay
Bizim uçağımızın yanında sinek gibi kalır.
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MonitörKertenkelesi 4 ay
İki kafalı uçak o kadar garip ki insana uçarken ortadan ikiye ayrılacak ve iki burun da farklı yerlere gidecekmiş intibası bırakıyor!!
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LKLC 4 ay
10 kilometre olacak elbette arkadaşlar düzelttim o kısmı. Haber aynı değil bu arada bu haber taksi testlerinin bitmesiyle ilgili. Yani artık uçuş için her şey hazır. Geçen yıl yaptığımız haberde taksi testleri devam ediyordu.
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ilkerinanç 4 ay
Demek roketleri 10 bin km ye taşıyacak.Eee sonra?kendi gitsin gerisine de bişi kalmıyor zaten.
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hardtracker 4 ay ilkerinanç
amac zaten rokete az is kalsin, yorungeye ulasmak daha ekonomik olsun.
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egemet 4 ay
Paul Ellen değil, Paul Allen. Microsoft kurucu ortağı.
10.000 km de turbojet çalışması için gerekli oksijeni nereden bulsun, iyonosfer 80 km de bitiyor, stratosfer başlıyor. Şunu 10.000 m, 20.000 m diye düzeltmek gerek
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