Rusya'nın robot tankları insanlı tanklardan daha başarılı

İhtiyaç Halinde Çatışmalara Katılacak
Rus haber sitesi Military Review'a açıklamalarda bulunan Oleg Pomazuev, robot tankların halen deneme sürecinde olduğunu ancak son testlere göre bu tankların, insan tarafından kontrol edilen muadillerinden daha başarılı olduğunu kaydetti. 12.7 mm veya 7.62 mm'lik bir makineli tüfek ve AG-30M bomba atar kullanma yeteneğine sahip olan robot tankların öncelikli olarak nakliye ve keşif amaçlı kullanılacağı ancak ihtiyaç halinde robot tankın çatışmalarda da görev alabileceği belirtiliyor.
Son zamanlarda insansız araçlarla yeni bir modernizasyon dönemine giren Rus ordusunun bu çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Pennsylvania Üniversitesi'nde siyaset profesörü Michael C. Horowitz, Ruysa'nın yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra şimdi hem uzaktan kontrol edilebilen hem de otonom savaş teknolojilerine yoğunlaştığını ve bu çalışmalarla ABD ordusuna üstünlük kurmayı amaçladığını dile getirdi. ABD Ordusu Genel Sekreteri General Mark Milley ise uzun bir süredir farklı teknolojilerin bileşimlerini kullandıklarını ve Rusya'nın önünde olduklarını ifade etti. Halihazırda otonom ve yarı otonom sistemlere sahip olduklarını vurgulayan Milley, savaşın karakterinin değiştirebilecekleri unsurlara sahip olduklarını da ekledi.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5062871/Russia-boasts-robot-tank-outperformed-manned-vehicles.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunu yapan normal tank boyutunda olanını yapamaz zaten doğru diyorsunuz