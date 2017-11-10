Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya'nın robot tankları insanlı tanklardan daha başarılı

Rusya'nın Nehreta adı verilen robot tanklarının, yaklaşık bir yıl süren testlerin ardından, insanlar tarafından kontrol edilen tanklara kıyasla daha başarılı olduğu açıklandı.
1 yıl
6b
1
18
Savunma Sanayi
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rusya'nın robot tankları insanlı tanklardan daha başarılı
 
Rusya'nın tehlikeli bölgelerde kullanmak için geliştirdiği Nehreta isimli robot tankları geçtiğimiz yıldan beri kapsamlı testlerde tabi tutuluyordu. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in insansız askeri teknolojilere ağırlık verilmesini istemesinin ardından Moskova'nın hemen dışındaki Alabino test alanındaki testleri hızlandırılan Nehreta tankları son haftalarda daha sıkı testlere tabi tutulmuştu.  İnovasyon Araştırmaları Departmanı Başkanı Albay Oleg Pomazuev, robot tankların önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını açıkladı.


İhtiyaç Halinde Çatışmalara Katılacak 

Rus haber sitesi Military Review'a açıklamalarda bulunan Oleg Pomazuev, robot tankların halen deneme sürecinde olduğunu ancak son testlere göre bu tankların, insan tarafından kontrol edilen muadillerinden daha başarılı olduğunu kaydetti. 12.7 mm veya 7.62 mm'lik bir makineli tüfek ve AG-30M bomba atar kullanma yeteneğine sahip olan robot tankların öncelikli olarak nakliye ve keşif amaçlı kullanılacağı ancak ihtiyaç halinde robot tankın çatışmalarda da görev alabileceği belirtiliyor.


Son zamanlarda insansız araçlarla yeni bir modernizasyon dönemine giren Rus ordusunun bu çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Pennsylvania Üniversitesi'nde siyaset profesörü Michael C. Horowitz, Ruysa'nın yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra şimdi hem uzaktan kontrol edilebilen hem de otonom savaş teknolojilerine yoğunlaştığını ve bu çalışmalarla ABD ordusuna üstünlük kurmayı amaçladığını dile getirdi. ABD Ordusu Genel Sekreteri General Mark Milley ise uzun bir süredir farklı teknolojilerin bileşimlerini kullandıklarını ve Rusya'nın önünde olduklarını ifade etti. Halihazırda otonom ve yarı otonom sistemlere sahip olduklarını vurgulayan Milley, savaşın karakterinin değiştirebilecekleri unsurlara sahip olduklarını da ekledi.


http://www.dailymail.co.uk/news/article-5062871/Russia-boasts-robot-tank-outperformed-manned-vehicles.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Alkolog 1 yıl en beğenilen ardicli2000
ardicli2000
Ne tankı beee. O tank mı? Tank onun üstünden yürür geçer ezer gider. Tank görmesek yutturacaklar.

bunu yapan normal tank boyutunda olanını yapamaz zaten doğru diyorsunuz
ardicli2000Ne tankı beee. O tank mı? Tank onun üstünden yürür geçer ezer gider. Tank görmesek yutturacaklar.bunu yapan normal t...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
Vay uçağını düşürdüğümin ruskileri, pardon abi
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-BF8E9B238 1 yıl
Aklıma neler neler geliyor da devletin başında bizim gibi vatanseverler değil, "bilgisayara fazla kafa yormayın sıyırırsınız" diyenler, yandaşına ihale vermekten başka bir endişesi olmayanlar, ülkesine vergi ödememek için şirketlerini yurtdışına kuranlar oturuyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeforeIforget 1 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget

Aklıma neler neler geliyor da devletin başında bizim gibi vatanseverler değil, "bilgisayara fazla kafa yormayın sıyırırsınız" diyenler, yandaşına ihale vermekten başka bir endişesi olmayanlar, ülkesine vergi ödememek için şirketlerini yurtdışına kuranlar oturuyor.

palet üstüne dshK eklemişler ben bunda teknoloji harikası göremedim xd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lumibrite 1 yıl
Sevimli birşeye benziyor kerata

( öldürücü savaş aleti olduğu da bir gerçek tabi )
Tank yavrusu gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
STND 1 yıl
Tank neden o kadar büyük yapılır? İçine insan sokmayacagın aletin normal tank boyutunda olması mantıklı olurmu? Yeterli boyuttaki mermiyi atabiliyorsa sıkıntı yok. Daha hızlı ve çevik olabilir küçük olduğu için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Müştemilat Bey 1 yıl
Koskocaman dunya bilgisyar oyunu oldu su hale bak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeloTheCaptain 1 yıl
Tabi daha başarılı olacak. Can tehlikesi diye bişey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Eyy rusya sen kimsin ya :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 1 yıl
Yapay zeka kontol ediyorsa sıkıntı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 yıl
Ne tankı beee. O tank mı? Tank onun üstünden yürür geçer ezer gider. Tank görmesek yutturacaklar.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 yıl ardicli2000
ardicli2000

Ne tankı beee. O tank mı? Tank onun üstünden yürür geçer ezer gider. Tank görmesek yutturacaklar.

önemli olan mekaniği değil yazılımı. mekanik aksam değiştirmek kolay iş. bu arada yaklaşabilirse ezer geçer. tanklar hantal olur. bu çevik bir alete benziyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alkolog 1 yıl ardicli2000
ardicli2000
Ne tankı beee. O tank mı? Tank onun üstünden yürür geçer ezer gider. Tank görmesek yutturacaklar.

bunu yapan normal tank boyutunda olanını yapamaz zaten doğru diyorsunuz
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 1 yıl
Bu kadar insansız araca para harcayacaklarina ülkeler simülasyon üzerinde savaşsa daha güzel olur o zaman?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 1 yıl simbolmina
simbolmina
Bu kadar insansız araca para harcayacaklarina ülkeler simülasyon üzerinde savaşsa daha güzel olur o zaman?

Bir tane ARMA server açsınlar kozlarını orada paylaşsınlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 1 yıl
Robot tanklar yapıldı mertlik bozuldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6031 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
rusya, tank ve
4 etiket daha otonom Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl SteelSeries’den Arctis 3 Bluetooth kulaklık 1 yıl Alibaba 11.11'e rekorla başladı: 15 dakikada 5 milyar dolarlık satış 1 yıl Tıklama tabanlı aksiyon oyunu Tap Busters indirmeye sunuldu 1 yıl Tesla Model S 100D artık 0'dan 60 mph hıza 3,6 saniyede çıkıyor 1 yıl Apple, ABD'deki en ucuz enerji anlaşmalarından birine imza attı 1 yıl Kuantum bilgisayarları bitcoinin güvenliğini tehdit ediyor 1 yıl Ford fabrika işçilerine Iron Man tarzı dış iskelet giydirmeye başladı 1 yıl Daire başına birer otopark gösterme zorunluğu geliyor 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Murat Şen 1 yıl ABD’den F-35 savaş uçakları için kritik hamle 1 yıl İnce belli çay bardağı emojisi için #TEAmojiNOW kampanyası başladı 1 yıl Tesla, kullanıcı arayüzü operasyonlarının başına Microsoft'tan bir mühendis getirdi 1 yıl South Park’ın mobil oyunu South Park: Phone Destroyer çıktı 1 yıl Star Wars evreninde geçen yepyeni bir üçleme için hazırlıklar başladı 1 yıl Cryorig’den ilginç kasa tasarımı 1 yıl Samsung Galaxy S9 amiral gemisinin yonga seti duyuruldu 1 yıl God of War oyunu Türkçe altyazı seçeneğine sahip olacak 1 yıl Tablet pazarı son üç yıldır sürekli geriliyor 1 yıl 2500’den fazla web sitesi gizli kripto madencilik yapıyor 1 yıl sKan ile cilt kanserini kolayca tespit etmek mümkün 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rusya'nın robot tankları insanlı tanklardan daha başarılı Sonraki Apple kodlama eğitimini ABD dışına taşıyor 1 yıl TripAdvisor artık cinsel saldırı olaylarının yaşandığı otelleri işaretleyecek 1 yıl AMD GPU kullanan ilk Intel işlemci görüntülendi 1 yıl Windows 10'a AirDrop benzeri bir paylaşım özelliği geliyor 1 yıl Apple'ın Clips uygulaması TrueDepth kamera desteğiyle güncellendi 1 yıl Netflix ve Showtime'ın istediği diziyi Apple aldı 1 yıl Instagram Hikayeler geçmişe gidiyor 1 yıl "Türkiye de tehdit altında" Çin'in 2011'de fırlattığı uzay istasyonu Dünya'ya düşüyor 1 yıl Aorus RX580 XTR 8G incelemesi "En hızlı RX580 mi?" 1 yıl İngiliz istihbarat servisleri usulsüz izleme iddialarıyla hakim karşısında 1 yıl Snapchat benzeri filtreler Skype uygulamasına geliyor 1 yıl Microsoft: 2020 yılında konsola ihtiyaç duymayan oyun servisimiz olacak 1 yıl Oppo F5 kamerası yapay zekadan yardım alıyor 1 yıl Gearbest 11.11 indirimlerinde Donanımhaber’e özel fırsatlar 1 yıl Snapchat'in tasarımı baştan aşağı yenilenecek 1 yıl Bitcoin çatallanması iptal edildi 1 yıl Huawei mobil teknolojilerin geleceğini rakipleri önünde anlatacak 1 yıl Apple'dan rOS işletim sistemiyle çalışan artırılmış gerçeklik başlığı geliyor 1 yıl Vespa ilk elektrikli scooter modelini duyurdu: Vespa Elettrica 1 yıl Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya taşınma maliyeti ne kadar? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim