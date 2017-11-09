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"Türkiye de tehdit altında" Çin'in 2011'de fırlattığı uzay istasyonu Dünya'ya düşüyor

Çin'in yörüngeye yerleştirdiği ilk uzay laboratuvarı Tiangong 1, çok yakında kontrolsüz bir şekilde Yeryüzü'ne düşecek. Avrupa Uzay Ajansı'na göre Türkiye de risk altında bulunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,1b
1
23
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in 2011 yılında yörüngeye yerleştirdiği Tiangong 1 isimli uzay laboratuvarı uzun bir süredir kontrolden çıkmış durumda. Çinli yetkililer geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana 8.5 ton ağırlığındaki uzay istasyonunun 2018'in ilk aylarında kontrolsüz bir şekilde Yeryüzü'ne çarpacağını belirtiyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise bu ilginç durumun ortaya çıkarabileceği can ve mal kayıplarını önlemek için şimdiden harekete geçmiş durumda.

Uzay istasyonunun nerelere düşebileceği konusunda bir çalışma yürüten ESA, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin risk altında olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki Ocak-Mart ayları arasında atmosfere giriş yapacağı tahmin edilen Tiangong 1; ESA'nın ifadelerine göre İtalya, İspanya, Yunanistan, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi birçok ülkeyi tehdit ediyor.
 
Çinli yetkililer ise mini-uzay istasyonu Tiangong 1'in insan hayatını etkileyecek bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor. Uzay aracının büyük bir kısmının zaten düşüş sırasında küllerine karışacağını belirten Çin Ulusal Uzay İdaresi yetkilisi Wu Ping,"Bu konuda yaptığımız analiz ve hesaplar kesinlikle insan hayatının olumsuz bir şekilde etkilenmeyeceğini gösteriyor." ifadelerini kullanıyor.

Şu anda Yeryüzü'nden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte bulunan Tiangong 1, Çin'in 2022 yılında yörüngeye yerleştirmeyi hedeflediği kalıcı uzay istasyonu Tiangong 3 için hazırlık amacıyla fırlatılmıştı. Tiangong 1'in halefi Tiangong 2 ise hatırlayacağınız üzere 2016'nın Eylül ayında yörüngeye yerleştirilmişti. Çin Ulusal Uzay İdaresi, dev uzay istasyonu Tiangong 3 öncesinde şu sıralar Tiangong 2 üzerindeki insanlı ve insansız testlerine hız kesmeden devam ediyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5065253/China-s-space-station-crash-Earth-4-months.html Yorum Yaz
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theJuDGe_41 2 yıl en beğenilen
"Eyyy uzay aracı sen kimsin ya"
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Tugrul_512bit 2 yıl
Kafama düşerse tersine mühendislik hakkımdır.
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deoks 2 yıl
Böyle uzayla alakalı şeyler hep ABD ye düşer. Hollywood dan biliyoruz yani.
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kentilyon 4 ay
Daha düşmedi bu istasyon
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Mesudum 2 yıl
300km yukarıdan 8 tonluk istasyon düşecekmiş. Haritaya baktım, Çin cihazı Çin coğrafyasının tamamını kaplamıyor ama bütün Afrika ve Orta Doğu tehdit altında.
Nasıl bir planlama yapmışsınız arkadaş ya?
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kozalakanon 2 yıl
Yolda ağır ağır ilerlerken üstümüze aşırı yüklü bir kamyonun devrilme olasılığı bundan çok daha gerçek bir tehdit.
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eric13 2 yıl
Tam Çin işi olmuş
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forumlarabak 2 yıl
İyi işte hava savunma sistemini test ederiz :)
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darkaura 2 yıl
meteor dusmesinden ne kadar tehdit altindaysan, bundanda o kadar tehdit altindasin. dunya tarihinde meteordan yada dusen uydulardan bilinen hic bir olum vakasi yok. baslik ucuz click bait.
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deoks 2 yıl
Böyle uzayla alakalı şeyler hep ABD ye düşer. Hollywood dan biliyoruz yani.
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K_Spartakus 2 yıl deoks
Holivud bunun filmini kesin yapmalı : uzaydan gelen Çinli 😁
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kadirirdem 2 yıl deoks
Sende haklısın kardeş:D
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sniper23 2 yıl
Magandanın yeni versiyonu galiba?
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alito 2 yıl
Kesin ip var merak etmeyin!
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murtrax 2 yıl
gökden .... yağsa bizim başımıza .... düşer.boşlukları doldumak hayal gücü nüze kalmış ??
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tiangong 1, tiangong 2 ve
8 etiket daha tiangong 3 Çin Ulusal Uzay İdaresi uzay araştırmaları Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
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