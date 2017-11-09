"Türkiye de tehdit altında" Çin'in 2011'de fırlattığı uzay istasyonu Dünya'ya düşüyor

Çin'in 2011 yılında yörüngeye yerleştirdiği Tiangong 1 isimli uzay laboratuvarı uzun bir süredir kontrolden çıkmış durumda. Çinli yetkililer geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana 8.5 ton ağırlığındaki uzay istasyonunun 2018'in ilk aylarında kontrolsüz bir şekilde Yeryüzü'ne çarpacağını belirtiyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise bu ilginç durumun ortaya çıkarabileceği can ve mal kayıplarını önlemek için şimdiden harekete geçmiş durumda.



Uzay istasyonunun nerelere düşebileceği konusunda bir çalışma yürüten ESA, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin risk altında olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki Ocak-Mart ayları arasında atmosfere giriş yapacağı tahmin edilen Tiangong 1; ESA'nın ifadelerine göre İtalya, İspanya, Yunanistan, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi birçok ülkeyi tehdit ediyor.





Şu anda Yeryüzü'nden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte bulunan Tiangong 1, Çin'in 2022 yılında yörüngeye yerleştirmeyi hedeflediği Çinli yetkililer ise mini-uzay istasyonu Tiangong 1'in insan hayatını etkileyecek bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor. Uzay aracının büyük bir kısmının zaten düşüş sırasında küllerine karışacağını belirten Çin Ulusal Uzay İdaresi yetkilisi Wu Ping,"Bu konuda yaptığımız analiz ve hesaplar kesinlikle insan hayatının olumsuz bir şekilde etkilenmeyeceğini gösteriyor." ifadelerini kullanıyor.Şu anda Yeryüzü'nden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte bulunan Tiangong 1, Çin'in 2022 yılında yörüngeye yerleştirmeyi hedeflediği kalıcı uzay istasyonu Tiangong 3 için hazırlık amacıyla fırlatılmıştı. Tiangong 1'in halefi Tiangong 2 ise hatırlayacağınız üzere 2 016'nın Eylül ayında yörüngeye yerleştirilmişti. Çin Ulusal Uzay İdaresi, dev uzay istasyonu Tiangong 3 öncesinde şu sıralar Tiangong 2 üzerindeki insanlı ve insansız testlerine hız kesmeden devam ediyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5065253/China-s-space-station-crash-Earth-4-months.html