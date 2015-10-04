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Rüzgar Türbinlerinde Verimlilik Yeni Bir Burun Tasarımı ile Artacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,2b
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7
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Rüzgar Türbinlerinde Verimlilik Yeni Bir Burun Tasarımı ile Artacak

Yıllardır gelişimi süren rüzgar türbinlerinde, daha önce denenmemiş bir yöntem ile %3 kazanım sağlandı. Fikir bıçakların ortasına çarpan rüzgardan istifade edilememesini düzeltmek üzere. İşin temelinde bu bölgeye gelen rüzgarı daha verimli itiş gücü sağlanan dış kısımlara yönlendirme yatıyor. 

Genele bakıldığında da hali hazırda çalışan bir türbine takıldığında az ama onlarca türbinden oluşan sistemde büyük fark ortaya çıkmış oluyor. GE firmasının yaptığı minik düzeltme bize, uçakların kanatlarının ucuna takılan yukarı doğru eğimli kanatçıkları hatırlattı. Umarız kısa sürede tüm hali hazırdaki türbinlere takılır da dünyada rüzgardan elde ettiğimiz enerjiyi %3 arttırırız.

Bu miktar toplam 369 GW olan dünya kurulu gücünü 11 GW arttırabilir. Bu da toplam 3 adet Türkiye'ye kurulması planlanan nükleer santral kadar enerji artışı demek. Tabii sistem ne zaman nasıl hali hazırdaki türbinlere takılır ya da ticari açıdan bunu takmak ne kadar mantıklı bilinmez ama bundan sonraki üretimlerin bu şekilde gerçekleştirilmesi bile gelecek adına epey umut verici.

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Bukalemun 4 yıl en beğenilen
@Kalasso
Nükleer teknoloji 65 yıldır aktif kullanılıyor. Dünya da 550/600 adet aktif nükleer santral var ve yeni nesil 15/20 adet yapım aşamasında. En eski iki tanesi Bulgaristan/Ermenistan da. Avrupa da en çok fransa da. Dünya da nükleer bomba ile ölümle cezalandırılmış ve deprem bölgesi japon ya da bir çok santral mevcut. Nasıl ki %30/40 fazla para verip araba/bilgisayar/telefon alıp kullanıyorsak Nükleer santrali satın alacağız. Araba kazaları, telefon ve kanser riski nasıl gerçekse Nükleer santral de bir ihtiyaç-tehlike ve gerçek. Ama ülkemize çok gerekli.
@KalassoNükleer teknoloji 65 yıldır aktif kullanılıyor. Dünya da 550/600 adet aktif nükleer santral var ve yeni nesil 15/20 adet yapım aşamasında. En eski ik...
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kadirirdem 4 yıl
iyi bir gelişme fakat tr de de nükleer santral ikilisi ile düşününce korktum....
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FatihAsl 4 yıl
Rüzgar direnci artığı için daha güçlü ayaklara ihtiyaç olur. buda maliyeti yükseltecektir. belki rüzgarın az estiği yerlerde kullanılabilir ama rüzgarın şiddetli estiği yerlerde kullanmak mantıksız.
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Bukalemun 4 yıl en beğenilen
@Kalasso
Nükleer teknoloji 65 yıldır aktif kullanılıyor. Dünya da 550/600 adet aktif nükleer santral var ve yeni nesil 15/20 adet yapım aşamasında. En eski iki tanesi Bulgaristan/Ermenistan da. Avrupa da en çok fransa da. Dünya da nükleer bomba ile ölümle cezalandırılmış ve deprem bölgesi japon ya da bir çok santral mevcut. Nasıl ki %30/40 fazla para verip araba/bilgisayar/telefon alıp kullanıyorsak Nükleer santrali satın alacağız. Araba kazaları, telefon ve kanser riski nasıl gerçekse Nükleer santral de bir ihtiyaç-tehlike ve gerçek. Ama ülkemize çok gerekli.
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Patren 4 yıl
voltran a benziyor
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oray 4 yıl
Güzel bir haber, bu tarz gelişmeler piyasada arada sırada oluyor. Fakat ne yazık ki Betz's Law sınırı var. Bu sınıra en yakın olmak en efektif türbin anlamına geliyor. (Şu anki türbinler yaklaşık %85 civarında yaklaşabiliyor bu sınıra...)

Bu geliştirmenin sırrı şurada; rüzgar eğer kanatların birleştiği orta noktaya çarptığında bir enerji kazandırmıyor, fakat bu şekilde bir kubbe gibi bir yapı koyarsanız ortaya gelecek hava dağılarak kanatların enerji elde edebileceği yüzeylere çarpıyor ve %3 civarında ekstra enerji kazandırıyor.

Yakında piyasadaki türbinlerde bu tarz kubbeler görebiliriz.

theguardian.com/...

Burada da geçenlerde okuduğum kanatsız hava türbinleri var. Bu da rüzgar türbinlerindeki ciddi rekabeti gözler önüne seriyor.
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Mianfei 4 yıl
Haber sevindirici ama Türkiye ve Nükleer Santral ikilisini beraber görünce yine bi korkmadım değil.
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bilal menevşe 4 yıl Mianfei

Birde şu tasarıma bakınız. Japon bir araştırmacının yapmış olduğu farklı bir burun ve kanat tasarımına sahip , rüzgar türbini.

8 m/sn rüzgar hızında, 1 metrelik rotor çapından 3 kilowatt enerji elde ediyor. Bu rotor çapında, bu kadar yüksek enerji elde
eden, başka bir türbin varmı bilmiyorum.

Video linki ektedir.

youtube.com/...
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