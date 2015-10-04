Rüzgar Türbinlerinde Verimlilik Yeni Bir Burun Tasarımı ile Artacak

Kurucu ve Yayın Direktörü
Yıllardır gelişimi süren rüzgar türbinlerinde, daha önce denenmemiş bir yöntem ile %3 kazanım sağlandı. Fikir bıçakların ortasına çarpan rüzgardan istifade edilememesini düzeltmek üzere. İşin temelinde bu bölgeye gelen rüzgarı daha verimli itiş gücü sağlanan dış kısımlara yönlendirme yatıyor.
Genele bakıldığında da hali hazırda çalışan bir türbine takıldığında az ama onlarca türbinden oluşan sistemde büyük fark ortaya çıkmış oluyor. GE firmasının yaptığı minik düzeltme bize, uçakların kanatlarının ucuna takılan yukarı doğru eğimli kanatçıkları hatırlattı. Umarız kısa sürede tüm hali hazırdaki türbinlere takılır da dünyada rüzgardan elde ettiğimiz enerjiyi %3 arttırırız.
Bu miktar toplam 369 GW olan dünya kurulu gücünü 11 GW arttırabilir. Bu da toplam 3 adet Türkiye'ye kurulması planlanan nükleer santral kadar enerji artışı demek. Tabii sistem ne zaman nasıl hali hazırdaki türbinlere takılır ya da ticari açıdan bunu takmak ne kadar mantıklı bilinmez ama bundan sonraki üretimlerin bu şekilde gerçekleştirilmesi bile gelecek adına epey umut verici.
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Nükleer teknoloji 65 yıldır aktif kullanılıyor. Dünya da 550/600 adet aktif nükleer santral var ve yeni nesil 15/20 adet yapım aşamasında. En eski iki tanesi Bulgaristan/Ermenistan da. Avrupa da en çok fransa da. Dünya da nükleer bomba ile ölümle cezalandırılmış ve deprem bölgesi japon ya da bir çok santral mevcut. Nasıl ki %30/40 fazla para verip araba/bilgisayar/telefon alıp kullanıyorsak Nükleer santrali satın alacağız. Araba kazaları, telefon ve kanser riski nasıl gerçekse Nükleer santral de bir ihtiyaç-tehlike ve gerçek. Ama ülkemize çok gerekli.