Rüzgar Türbinlerinde Verimlilik Yeni Bir Burun Tasarımı ile Artacak

Yıllardır gelişimi süren rüzgar türbinlerinde, daha önce denenmemiş bir yöntem ile %3 kazanım sağlandı. Fikir bıçakların ortasına çarpan rüzgardan istifade edilememesini düzeltmek üzere. İşin temelinde bu bölgeye gelen rüzgarı daha verimli itiş gücü sağlanan dış kısımlara yönlendirme yatıyor.





Genele bakıldığında da hali hazırda çalışan bir türbine takıldığında az ama onlarca türbinden oluşan sistemde büyük fark ortaya çıkmış oluyor. GE firmasının yaptığı minik düzeltme bize, uçakların kanatlarının ucuna takılan yukarı doğru eğimli kanatçıkları hatırlattı. Umarız kısa sürede tüm hali hazırdaki türbinlere takılır da dünyada rüzgardan elde ettiğimiz enerjiyi %3 arttırırız.





Bu miktar toplam 369 GW olan dünya kurulu gücünü 11 GW arttırabilir. Bu da toplam 3 adet Türkiye'ye kurulması planlanan nükleer santral kadar enerji artışı demek. Tabii sistem ne zaman nasıl hali hazırdaki türbinlere takılır ya da ticari açıdan bunu takmak ne kadar mantıklı bilinmez ama bundan sonraki üretimlerin bu şekilde gerçekleştirilmesi bile gelecek adına epey umut verici.