Rüzgar enerjisi Avrupa'da rekor kırdı

Genel İhtiyacın Yüzde 24.6'sını Karşıladı
WindEurope tarafından derlenen verilere göre 28 Ekim Cumartesi günü, Avrupa Birliği sınırları içerisinde harcanan toplam elektriğin yüzde 24.6'sı rüzgar enerjisi ile karşılandı. Bölgedeki elektrik ihtiyacının neredeyse dörtte birini oluşturan bu miktar, rüzgar enerjisinin toplam enerji ihtiyacına olan katkısı açısından yeni bir rekor anlamına geliyor. Rüzgar enerjisinin büyük bir kısmı(yüzde 88.7) karadaki rüzgar türbinlerinden elde edilirken denizdeki rüzgar çiftlikleri de yüzde 11.3'lük oranla rekora katkı sundu. WindEurope raporuna göre söz konusu enerji 197 milyon Avrupalının enerji ihtiyacını veya bölgedeki endüstriyel elektrik ihtiyacının yüzde 66'ini karşılayabilecek seviyedeydi.
Cumartesi günü, rüzgar enerjisinin; Avrupa Birliği 28 ülkenin en az 10 tanesinde, günlük elektrik ihtiyacının yüzde 20'sinden fazlasını karşıladığı belirtilirken Danimarka, rüzgar enerjisinin ülkedeki tüm elektrik ihtiyacını karşılıyor oluşu dikkat çekti. Danimarka'nın ardından gelen Almanya'da ise rüzgar enerjisi, genel elektrik ihtiyacının yüzde 61'ini karşıladı. 82 milyondan fazla nüfusa sahip olan ülke için bu miktar son derece önemli. Almanya'yı ise sırasıyla Portekiz(yüzde 44), İrlanda(yüzde 34) ve Avusturya(yüzde 33) takip etti.
Avrupa Komisyonu'nun paylaştığı son rakamlara göre 2015 yılında enerji üretiminin yüzde 16.7'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Avrupa Birliği, 2020 yılına kadar bu oranı yüzde 20'ye çekmeyi planlıyor. Rüzgar enerjisinin şu anda bölgedeki enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabildiğini belirten WindEurope ise doğru politikalarla rüzgar enerjisinin desteklenmesi halinde 2030 yılında AB'nin, ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 30'unu rüzgardan karşılayabileceğini düşünüyor.
http://www.euronews.com/2017/10/31/europe-generates-record-breaking-amount-of-wind-energy Yorum Yaz Paylaş Tweetle