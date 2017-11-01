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Rüzgar enerjisi Avrupa'da rekor kırdı

Avrupa'da rüzgar enerjisi son dönemlerin en popüler enerji kaynaklarından biri. Geçtiğimiz cumartesi günü rüzgar enerjisi bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 24.6'sını karşılayarak rekor kırdı.
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Rüzgar enerjisi Avrupa'da rekor kırdı
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Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi, Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporuna göre geçtiğimiz yıl en fazla büyüyen enerji türü olsa da rüzgar enerjisi de güneş enerjisini takip ederek hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. ABD'nin üçüncü çeyrekte rüzgardan elde ettiği enerjinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 oranında artmış olması da bu büyümeyi doğrular nitelikte. Yenilenebilir enerjiye geçişte gerçekçi zaman çizelgeleri oluşturmaya başlayan ve rüzgar enerjisine yönelik önemli yatırımlar yapan Avrupa Birliği ise geçtiğimiz cumartesi günü rüzgar enerjisinden gelen rekorla yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladığını gösterdi.


Genel İhtiyacın Yüzde 24.6'sını Karşıladı 

WindEurope tarafından derlenen verilere göre 28 Ekim Cumartesi günü, Avrupa Birliği sınırları içerisinde harcanan toplam elektriğin yüzde 24.6'sı rüzgar enerjisi ile karşılandı. Bölgedeki elektrik ihtiyacının neredeyse dörtte birini oluşturan bu miktar, rüzgar enerjisinin toplam enerji ihtiyacına olan katkısı açısından yeni bir rekor anlamına geliyor. Rüzgar enerjisinin büyük bir kısmı(yüzde 88.7) karadaki rüzgar türbinlerinden elde edilirken denizdeki rüzgar çiftlikleri de yüzde 11.3'lük oranla rekora katkı sundu. WindEurope raporuna göre söz konusu enerji 197 milyon Avrupalının enerji ihtiyacını veya bölgedeki  endüstriyel elektrik ihtiyacının yüzde 66'ini karşılayabilecek seviyedeydi.


Cumartesi günü, rüzgar enerjisinin; Avrupa Birliği 28 ülkenin en az 10 tanesinde, günlük elektrik ihtiyacının yüzde 20'sinden fazlasını karşıladığı belirtilirken Danimarka, rüzgar enerjisinin ülkedeki tüm elektrik ihtiyacını karşılıyor oluşu dikkat çekti. Danimarka'nın ardından gelen Almanya'da ise rüzgar enerjisi, genel elektrik ihtiyacının yüzde 61'ini karşıladı. 82 milyondan fazla nüfusa sahip olan ülke için bu miktar son derece önemli. Almanya'yı ise sırasıyla Portekiz(yüzde 44), İrlanda(yüzde 34) ve Avusturya(yüzde 33) takip etti.


Avrupa Komisyonu'nun paylaştığı son rakamlara göre 2015 yılında enerji üretiminin yüzde 16.7'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Avrupa Birliği, 2020 yılına kadar bu oranı yüzde 20'ye çekmeyi planlıyor. Rüzgar enerjisinin şu anda bölgedeki enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabildiğini belirten WindEurope ise doğru politikalarla rüzgar enerjisinin desteklenmesi halinde 2030 yılında AB'nin, ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 30'unu rüzgardan karşılayabileceğini düşünüyor.   


http://www.euronews.com/2017/10/31/europe-generates-record-breaking-amount-of-wind-energy Yorum Yaz
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