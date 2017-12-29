S-400’de mutlu son: Rusya ile Türkiye arasında imzalar atıldı

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Türkiye’nin Rusya’dan satın alacağı 4 batarya S-400 anlaşmasında sonunda imzalar atıldı. Daha önce projenin finansmanı, yerli katkı oranı, teslim tarihi gibi konularda yoğun bir görüşme trafiği dönen füzelerde sonunda resmi anlaşmaya varıldı.





Türkiye’ye maliyeti 2,5 milyar dolar olan füze sistemi konusunda Rusya’dan bir heyetin Ankara’ya geldiği belirtiliyor. Rus devlet şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov kısa bir süre önce yaptığı açıklamada teslimatların ilk ayağının Mart 2020’de resmen gerçekleşmiş olacağını aktarmıştı.





Ödeme Ruble ile Yapılacak

Türkiye, ödemenin % 45’ine denk düşen 1 milyar 125 milyon dolarlık kısmını ön ödeme olarak hemen yapacak veya yaptı. Bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi mevcut değil. Kalan kısım ise tüm teslimat tamamlandığında gerçekleştirilecek. Bu arada ifade edilen meblağlardaki ödeme tutarının ruble ile yapılacağı ifade ediliyor.





Türkiye bu hamle ile S-400 hava savunma sistemine sahip ilk NATO ülkesi olacak ve bölgedeki en güçlü hava savunma sistemine sahip ülke haline gelecek. Bilindiği üzere S-400’ler seyir füzeleri, savaş uçakları, insansız hava araçları gibi hedefleri 400km menzil içinde imha etmeye yönelik olarak geliştirilmiş ve kullanılmakta olan bir sistem. Kısa ve orta menzilli balistik füzeler ve türevi diğer hedefler için S-400’ler etkili bir silah olarak kabul edilmiyor.