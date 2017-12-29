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S-400’de mutlu son: Rusya ile Türkiye arasında imzalar atıldı

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füzesi satın alınmasına yönelik anlaşmada imzalar atıldı. 2,5 milyar dolar değerindeki anlaşmaya dair detaylar yazımızda:
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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S-400’de mutlu son: Rusya ile Türkiye arasında imzalar atıldı
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Türkiye’nin Rusya’dan satın alacağı 4 batarya S-400 anlaşmasında sonunda imzalar atıldı. Daha önce projenin finansmanı, yerli katkı oranı, teslim tarihi gibi konularda yoğun bir görüşme trafiği dönen füzelerde sonunda resmi anlaşmaya varıldı.


Türkiye’ye maliyeti 2,5 milyar dolar olan füze sistemi konusunda Rusya’dan bir heyetin Ankara’ya geldiği belirtiliyor. Rus devlet şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov kısa bir süre önce yaptığı açıklamada teslimatların ilk ayağının Mart 2020’de resmen gerçekleşmiş olacağını aktarmıştı.


Ödeme Ruble ile Yapılacak 

Türkiye, ödemenin % 45’ine denk düşen 1 milyar 125 milyon dolarlık kısmını ön ödeme olarak hemen yapacak veya yaptı. Bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi mevcut değil. Kalan kısım ise tüm teslimat tamamlandığında gerçekleştirilecek. Bu arada ifade edilen meblağlardaki ödeme tutarının ruble ile yapılacağı ifade ediliyor.


Türkiye bu hamle ile S-400 hava savunma sistemine sahip ilk NATO ülkesi olacak ve bölgedeki en güçlü hava savunma sistemine sahip ülke haline gelecek. Bilindiği üzere S-400’ler seyir füzeleri, savaş uçakları, insansız hava araçları gibi hedefleri 400km menzil içinde imha etmeye yönelik olarak geliştirilmiş ve kullanılmakta olan bir sistem. Kısa ve orta menzilli balistik füzeler ve türevi diğer hedefler için S-400’ler etkili bir silah olarak kabul edilmiyor.


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TIME 1 yıl en beğenilen
Allah kullanmak zorunda birakmasin.Hayirli olsun.
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aerosoldreams 1 yıl
Hayırlı olsun.
Hisar orta irtifa hss lerimiz bu süreçte geliştirildiğinde çok daha güçlü bir hava savunma ağımız olacak.
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code-ShaRK 1 yıl
Şu S-400 ler Türkiye'ye getirilip kurulana kadar bu haberlere itibar etmeyen bir ben mi varım
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Vanished Man 1 yıl
2-3 sene sonra teslim ederler. Çin 2014te sipariş vermiş yeni teslim ettiler.
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Astforum 1 yıl
Bu da iki yüzlü Nato'ya kapak olsun.
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sistemli adam 1 yıl
FETÖ'CÜDE FANTEZİ TÜKENMEZ
FETÖ'cü sıkar biraz. Eğer S400'leri alsın ben de üzerine oturup fantezi yapmazsam en adi şerefsizim." 22 Ağustos 2017
gazeteciler.com/...
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İl teber 1 yıl
S-400 konusu çok başka yönlere çekiliyor. Uzun menzilli hava savunma sistemi acil ihtiyaç konusu babında tedariki bir an önce olması gerekiyor.
Türkiye'de en uygunu olarak S-400 tercih etti.
Bu konu haricinde zaten
Türkiye'nin kendi milli Hisar Alçak/Orta/Uzun hava savunma sistemleri projeleri ilerliyor.
Ayrıca EUROSAM'ın Aster-30 Block 1 NT geliştirme projesine Türkiye ortak oldu.
Ancak Hisar-A 2019/2020
Hisar O 2021/2022
Hisar-U ve Aster Block-30 1 NT projeleri ise 2023 yılından sonra devreye girebilecek.
Bizim de acil ihtiyaç dan dolayı bir an önce Uzun menzilli hava savunma sistemini çözmemiz gerekiyordu.
Sonunda S-400 sistemleri 2019/2020 de Türkiye'de olacak.
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murat1981pls 1 yıl İl teber
İl teber
S-400 konusu çok başka yönlere çekiliyor. Uzun menzilli hava savunma sistemi acil ihtiyaç konusu babında tedariki bir an önce olması gerekiyor.
Türkiye'de en uygunu olarak S-400 tercih etti.
Bu konu haricinde zaten
Türkiye'nin kendi milli Hisar Alçak/Orta/Uzun hava savunma sistemleri projeleri ilerliyor.
Ayrıca EUROSAM'ın Aster-30 Block 1 NT geliştirme projesine Türkiye ortak oldu.
Ancak Hisar-A 2019/2020
Hisar O 2021/2022
Hisar-U ve Aster Block-30 1 NT projeleri ise 2023 yılından sonra devreye girebilecek.
Bizim de acil ihtiyaç dan dolayı bir an önce Uzun menzilli hava savunma sistemini çözmemiz gerekiyordu.
Sonunda S-400 sistemleri 2019/2020 de Türkiye'de olacak.

s400 ve siha konusunu mete yarardan dinlediğimde tam olarak anladım mevzuyu..
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faniseyler 1 yıl
Şüphesiz çok önemli bir gelişme… Başta Amerika olmak üzere, NATO’ya üye bütün ülkelerin karşı çıktığı; her vesileyle Türkiye’yi bu işten caydırmak için kimi zaman telkin kimi zaman da tehditte bulunduğu bir meselede, ülkemiz kendi değerlendirmesini yaparak, millî menfaatlerine en uygun olduğunu düşündüğü bir istikamette kararını vermiştir. Aslında bu karar siyasi boyutta daha önceden verilmişti. Dünkü kredi anlaşması, işin detay kısmı sayılır. Ama fiilî bir adım olarak, üçüncü taraflara karşı da derin bir anlam ifade ediyor. Türkiye, S-400 savunma sisteminin 2,5 milyar dolar tutan bedelinin yarısını nakit, yarısını da kredili olarak alacak. Rusya ile yapılan kredi anlaşmasına göre, bu meblağ için dolar değil, ruble üzerinden borçlanılacak. Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin yaptığı açıklamaya göre, bu kredinin maliyeti, hazine borçlanmasından daha ucuz bir tutarda olacak… Mali bakımdan bu ve buna benzer avantajlı yanların da olması şüphesiz olumlu. Ama esas olan, önemli bir NATO üyesi sıfatıyla, Türkiye’nin bu noktaya niçin ve nasıl geldiğidir! Yani S-400 hava savunma sistemini bize satan Rusya ile geçmişte yaşanan hadiselerin bıraktığı kalıntılarla birlikte, bugün sürdürdüğümüz siyasi-askerî ilişkilerin seyri ve orta-uzun vadede karşılaşılması muhtemel durumlar üzerinde biraz kafa yormamız gerekiyor!.. Zira son iki yüz küsur sene içinde, Rusya ile çok farklı ve çetin olaylar yaşadık.
Tarihler 1945’i gösterirken, Sovyetler Birliği (O zaman Josef Stalin işbaşındaydı) Türkiye’den resmen toprak talebinde bulundu… Türkiye buna karşı kendi güvenliğini sağlama alabilmek için arayışlar içine girdi. Çok fazla detaya girmeden özetleyelim; Türkiye önce 1947’den itibaren ABD ile ikili ittifaklara girdi. Daha sonra da 1952’de NATO’ya üye oldu. Soğuk Savaş döneminde Batı Blokunun ve her zaman NATO’nun patronu olan müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile de sayısız kriz ve gerilimler yaşadık. Ve bugün Rusya’dan S-400 füze sistemini almamızın temel sebebi de yine ABD’dir. Çünkü ABD, benzer bir hava savunma sistemi olan Patriot füzelerini bize vermedi, vermek istemedi. Bu konuda bizi en az on yıl da oyaladı!.. ABD sürekli olarak Türkiye’yi bağımlı tutmak için füze sistemi ile birlikte teknoloji transferi, know-how vermeye hiç yanaşmadı. En kritik zamanlarda, Türkiye üyesi olduğu NATO’nun üzerine düşen görevi yapma hususundaki tereddüt ve zikzaklarını da defalarca test etti. Bir ülkenin savunma ve enerji gibi stratejik konularda, yüksek oranda dışa bağımlı olması ulusla güvenlik bakımından büyük risktir. 1970’li yıllardan itibaren, özellikle Kıbrıs meselesinden doğan sonuçlarla birlikte, ABD’nin ve onun etkisindeki diğer Batı ülkelerinin uyguladığı gizli-açık ambargolar Türkiye’yi çok sıkıntılara soktu… Bu sıkıntılar bir anlamda Türkiye’ye çıkış yolları da getirdi ve ülkemiz ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN VE TUSAŞ (TAİ) gibi millî harp sanayii tesislerini kurdu. Ancak hâlihazırda gelişmiş dünya ülkelerine göre, Türkiye’nin bu alanda katetmesi gereken daha çok mesafe var! Bunu konvasiyonel silahlar için söylüyoruz. Nükleer konular apayrı bir bahis…
70 küsur sene evvel, yani 1945’lerden bugüne yaşanan olaylar ve hâlen yüz yüze bulunduğumuz durumlar, ülke savunması konusunda bizi radikal adımlar atmaya zorluyor. İşte S-400 füze sitemini alma konusu bunlardan biri. Lakin bu adımı atmasından dolayı Türkiye’ye nasıl çapraz taarruzların geldiğini de açıkça görüyoruz. Ülkelerle müttefik olmak her şeyin sütliman olduğu-olacağı anlamına gelmiyor. İşte ABD ile olan serüvenimiz ortada… Vize krizi daha dün çözülmüş oldu. O da Ne kadar çözüldüyse! Kaldı ki Rusya ile henüz müttefiklik ölçüsünde bir resmî statümüz de yok. Belli konularda iş birliği yapıyoruz. Bilhassa Suriye meselesinde… Kaldı ki, orada da bu ülke ile her konuda mutabakat sağlamış değiliz. Ve görüyoruz ki Rusya, bir taraftan bizimle iş birliği yaparken, diğer yandan ABD ile istikbale dönük alışverişler ve uzlaşma arayışları içinde… İşte bu yüzden ilişkilerimizin bugününü irdelerken, dünü de iyi değerlendirip yarını ona göre tasarlamamız lazım. 1806 Osmanlı-Rus savaşından itibaren çok büyük trajediler yaşadık. O dönemde bugünkü ABD’nin rolünde olan İngiltere, Osmanlı devletine kendi menfaatleri açısından destek veriyordu. Bazen yanına Fransa’yı da alıyordu… Osmanlının zor zamanlarında (Kırım Harbi, 93 Harbi vb.) İngiltere, Kıbrıs ve Mısır’ı, deyim yerinde ise taksit taksit bizden kopardı. Daha sonra da Birinci Dünya Savaşında, Fransa ve Rusya ile birlikte Osmanlı imparatorluğunu tamamen çökertecek hamleleri yaptı… Bunları bir karamsarlık havasını pompalamak için yazmıyorum. Ama şunu hatırlatmak istiyorum; kendi güvenliğinizi kendiniz sağlamak durumundasınız. Başkalarına bağımlılık hiçbir zaman hakiki güvenliği temin etmez, edemez!..
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ressi1 1 yıl

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atilasat 1 yıl
zorlama bir satın alma gibi geliyor bana. bir nato ülkesinde bu füze sistemi nasıl çalışacaksa artık.
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Man Of Earth 1 yıl
Ne işe yarayacak? Ciddi ciddi soruyorum kullanabileceğimiz hiç bir alan yok bu füzeleri depoda çürüsün diye 2.5 milyar dolar mı verdik yoksa gerçekten işe yarar şekilde kullanabileceğimiz bir bölge var mı?
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Trident682 1 yıl Man Of Earth
Man Of Earth
Ne işe yarayacak? Ciddi ciddi soruyorum kullanabileceğimiz hiç bir alan yok bu füzeleri depoda çürüsün diye 2.5 milyar dolar mı verdik yoksa gerçekten işe yarar şekilde kullanabileceğimiz bir bölge var mı?

Kullanmana gerek yok boş boş durması bile yeter caydırıcı güç olarak
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erturkcan2 1 yıl
Aldığımıza sevinemiyorum vidasından çivisine artık hep muhtaç durumdayız yazılımsal değişikler gibi şeyleriyle oynuyorlar istediğinde istediğini vuramayabilirsin gerçekten çok kötü keşke 5 milyar $ harcasaydıkta kendimiz yapsaydık....
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transverse 1 yıl
Bölgedeki en güçlü hava savunma sistemine sahip ülke olacak derken ciddi mi bu şaka mı ? Bu neyin kafası bu nasıl içi boş cehalet dolu A-Haber yorumudur anlamak mümkün değil. İnsanları bu kadar da salak yerine koymayın bence.
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