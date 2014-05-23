SE-3 Patroller ile Segway, 3 tekerlekli hale geldi





2000'li yılların başlarına yetişen okuyucularımız yüzyılın icadı olarak tanıtılan Ginger adlı iki tekerlekli ve kendi dengesini kurabilen aracı hatırlayacaktır. Ginger daha sonra Segway olarak pazarlanmaya başlasa da bir türlü yüzyılın icadı olamadı.





Satış rekorları kırması beklenen model aksine sadece gezi ve turizm ekseninde kapalı kaldı ve alışveriş merkezlerinde görevlilerin sıkça kullandığını gördük. Geçtiğimiz yıllarda firmanın sahibi modifiye bir Segway'den düşerek ölünce firma da el değiştirmek zorunda kaldı.





Bununla birlikte Segway'in kurumlara yönelik gelişimi devam ediyor. SE-3 Patroller adı verilen yeni versiyon ile artık Segway araçları üç tekerlekli ve önden çekişli hale geliyor. Yeni aracın hedefinde güvenlik güçleri, hukuk bürosu çalışanları gibi kişiler bulunuyor.





Araçta tepe lambaları, fren ışıkları, siren, acil durum ışıkları gibi pek çok ayrıntı da unutulmamış. Araç uzun süre kullanılmadığı durumlarda kendisini kapatabiliyor ve 4.3 inçlik bir bilgi ekranı da mevcut.





Segway'in konsepti gereği bu araçta da sürücülerin ayakta durması gerekiyor. Araç 12 000$ fiyat etiketi ile kurumsal satışa başlamış durumda.

http://www.segway.com/patrol/models-accessories/SE-3-patroller.html