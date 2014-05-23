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SE-3 Patroller ile Segway, 3 tekerlekli hale geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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SE-3 Patroller ile Segway, 3 tekerlekli hale geldi

2000'li yılların başlarına yetişen okuyucularımız yüzyılın icadı olarak tanıtılan Ginger adlı iki tekerlekli ve kendi dengesini kurabilen aracı hatırlayacaktır. Ginger daha sonra Segway olarak pazarlanmaya başlasa da bir türlü yüzyılın icadı olamadı.

Satış rekorları kırması beklenen model aksine sadece gezi ve turizm ekseninde kapalı kaldı ve alışveriş merkezlerinde görevlilerin sıkça kullandığını gördük. Geçtiğimiz yıllarda firmanın sahibi modifiye bir Segway'den düşerek ölünce firma da el değiştirmek zorunda kaldı.

Bununla birlikte Segway'in kurumlara yönelik gelişimi devam ediyor. SE-3 Patroller adı verilen yeni versiyon ile artık Segway araçları üç tekerlekli ve önden çekişli hale geliyor. Yeni aracın hedefinde güvenlik güçleri, hukuk bürosu çalışanları gibi kişiler bulunuyor.

Araçta tepe lambaları, fren ışıkları, siren, acil durum ışıkları gibi pek çok ayrıntı da unutulmamış. Araç uzun süre kullanılmadığı durumlarda kendisini kapatabiliyor ve 4.3 inçlik bir bilgi ekranı da mevcut. 

Segway'in konsepti gereği bu araçta da sürücülerin ayakta durması gerekiyor. Araç 12 000$ fiyat etiketi ile kurumsal satışa başlamış durumda.  

http://www.segway.com/patrol/models-accessories/SE-3-patroller.html Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen
oldu olcak birde sele koyun, mopet olsun. adam ayakda gidip varis yapmasin
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Golden Gate 5 yıl
Firmanın sahibi kendi ürettiği aletin üstünden düşüp ölmüş .

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Recharged 5 yıl
12.000$ etmeyecek bir araç olarak görüyorum ben bunu.
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carter 5 yıl
Bunun yerine yarış bisikleti alsınlar. Suçluları daha çabuk yakalarlar.
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Batuist 5 yıl
demek sele koymayınca farklı bir araç oluyor...
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emre1393 5 yıl
abd başkanı bush bundan düşmüştü
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Fiyaka1903 5 yıl
12bin dolar olursa tabi yuzyilin icadi olmaz
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Golden Gate 5 yıl
Firmanın sahibi kendi ürettiği aletin üstünden düşüp ölmüş .

Ben bu noktaya takıldım
1 Yanıt Yanıtla +6
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mehmedaltair 5 yıl
Önde tek tekerlek olmasına rağmen neden önden çekişli hale getirmişler ki
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spacesyng 5 yıl
İki tekerin önde olması daha mantıklı değil mi sizce de? Bu hali ile hızlı bi' manevra yaparsa takla atabilir.
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mares626 5 yıl
Değmez o paraya iki adım yürümek çok mu zor
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Gece772 5 yıl
Suçlular hep kaçar bunlar poliste olursa
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waltran 5 yıl
bacak denen birşey var arkadaş güvenlik güçleri kaçan kişiyi bunlamı yakalayacakmış hukukçulara hiç girmiyorum yürüyüversinler iş yaptıklarımı var sanki
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darkaura 5 yıl en beğenilen
oldu olcak birde sele koyun, mopet olsun. adam ayakda gidip varis yapmasin
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