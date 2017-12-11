SOM füzesinde büyük gelişme: 2018'de yerli motor ile uçacak!

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TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM seyir füzesinin seri üretimini gerçekleştiren Roketsan, füzenin turbojet motorunda yurt dışından satın alınan motorları kullanıyordu. Bu durum hem maliyet noktasında rakamları yükseltmiş hem de uluslararası anlaşmalar nedeni ile füzenin ihraç edilmesi, sınır ötesi operasyonlarda kullanılması gibi durumların önünde engel teşkil ediyordu.





Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Kale Havacılık arasında imzalanan sözleşme kapsamında Roketsan tarafından gerçekleştirilecek seri üretimde seyir füzelerine entegre edilecek motorun üretilmesi için uzlaşılmıştı. Anlaşma, turbojet motorun ve motora ait alt sistemlerin tasarımını, üretimini, testlerin yapılmasını, teknoloji transferini, eğitimi ve bakımını kapsıyordu.

Bu noktada çalışmalarını bir süredir sürdüren Kale Havacılık, 2018 yılı ortalarında motorun füzelerde kullanılmaya başlanacağını ifade ediyor. Bu motor sadece SOM füzelerinde değil, benzeri yeni füze teknolojilerinde, çeşitli insansız hava araçlarında da kullanılabilecek. Ayrıca motor teknolojisindeki elde edilen deneyim, gelecek dönemlerdeki çalışmalara da ışık tutacak ve yetişmiş iş gücüne katkı sağlayacak.





Kale 3500 Turbojet Motoru

SOM füzelerinin geliştirilmesi sürecinde Fransız Safran şirketinin Microturbo TR-40 motoru kullanılmıştı. İtki gücü 2.5 - 3.3 kN olan bu motora karşılık Kale Grubu’nun 2010 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Turbojet motoru 3,2 - 3,5 itki gücüne sahip olacak. 48kg ağırlığındaki motor, Fransa’dan tanesi 150 bin doların üzerinde bir maliyetle satın alınan motorlara harcanan meblağı da düşürecek.





SOM Seyir Füzesi

SOM-A, SOM-B1, SOM-J gibi farklı konfigürasyonları bulunan SOM füzeleri, yüksek güvenlikli kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirilen stratejik bir silah. 250 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan füzeler, radarla yakalanma konusunda düşük görünürlük, yüksek hassasiyet, karşı koyma/karıştırma özellikleri, önceden planlanmış hedefler arasında atış sonrasında seçim yapabilme, uçuş esnasında hedef tanımlama gibi özelliklere sahip.