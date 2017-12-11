SOM füzesinde büyük gelişme: 2018'de yerli motor ile uçacak!

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Kale Havacılık arasında imzalanan sözleşme kapsamında Roketsan tarafından gerçekleştirilecek seri üretimde seyir füzelerine entegre edilecek motorun üretilmesi için uzlaşılmıştı. Anlaşma, turbojet motorun ve motora ait alt sistemlerin tasarımını, üretimini, testlerin yapılmasını, teknoloji transferini, eğitimi ve bakımını kapsıyordu.
Kale 3500 Turbojet Motoru
SOM füzelerinin geliştirilmesi sürecinde Fransız Safran şirketinin Microturbo TR-40 motoru kullanılmıştı. İtki gücü 2.5 - 3.3 kN olan bu motora karşılık Kale Grubu’nun 2010 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Turbojet motoru 3,2 - 3,5 itki gücüne sahip olacak. 48kg ağırlığındaki motor, Fransa’dan tanesi 150 bin doların üzerinde bir maliyetle satın alınan motorlara harcanan meblağı da düşürecek.
SOM Seyir Füzesi
SOM-A, SOM-B1, SOM-J gibi farklı konfigürasyonları bulunan SOM füzeleri, yüksek güvenlikli kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirilen stratejik bir silah. 250 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan füzeler, radarla yakalanma konusunda düşük görünürlük, yüksek hassasiyet, karşı koyma/karıştırma özellikleri, önceden planlanmış hedefler arasında atış sonrasında seçim yapabilme, uçuş esnasında hedef tanımlama gibi özelliklere sahip.
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%20 lerden %65 lere çıkmış.
aksam.com.tr/...
Her proje uzun sürüyor. Mesela TF-X milli savaş uçağının tam olarak entegre olması orduda ana gücü oluşturması 2050 deniliyor.
lan motoru bile dışardan geliyormuş, sen bunu izin almadan kime satacan, nasıl kullanacan ?
yerli motorun seri üretime girmesi en az 5+ yıl sürer.
Haberde aynen geçen cümleler.
"Kale Grubuâ€™nun 2010 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Turbojet motoru 3,2 - 3,5 itki gücüne sahip olacak."
"Bu noktada çalışmalarını bir süredir sürdüren Kale Havacılık, 2018 yılı ortalarında motorun füzelerde kullanılmaya başlanacağını ifade ediyor. Bu motor sadece SOM füzelerinde değil, benzeri yeni füze teknolojilerinde, çeşitli insansız hava araçlarında da kullanılabilecek."
Bu cümlelerde kale grubunun hali hazırda ürettiği bir motor olduğu ve bunun som-j ye uygun olanın üretileceği yazıyor.
Haydi hayırlı işler.
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