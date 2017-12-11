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SOM füzesinde büyük gelişme: 2018'de yerli motor ile uçacak!

Roketsan tarafından üretilen SOM seyir füzesinin ihraç edilmesindeki en büyük engel ortadan kalkıyor. Füze yeni yılda yerli motora kavuşacak. İşte konuya dair tüm detaylar:
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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SOM füzesinde büyük gelişme: 2018'de yerli motor ile uçacak!
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TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM seyir füzesinin seri üretimini gerçekleştiren Roketsan, füzenin turbojet motorunda yurt dışından satın alınan motorları kullanıyordu. Bu durum hem maliyet noktasında rakamları yükseltmiş hem de uluslararası anlaşmalar nedeni ile füzenin ihraç edilmesi, sınır ötesi operasyonlarda kullanılması gibi durumların önünde engel teşkil ediyordu.


Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Kale Havacılık arasında imzalanan sözleşme kapsamında Roketsan tarafından gerçekleştirilecek seri üretimde seyir füzelerine entegre edilecek motorun üretilmesi için uzlaşılmıştı. Anlaşma, turbojet motorun ve motora ait alt sistemlerin tasarımını, üretimini, testlerin yapılmasını, teknoloji transferini, eğitimi ve bakımını kapsıyordu.

Bu noktada çalışmalarını bir süredir sürdüren Kale Havacılık, 2018 yılı ortalarında motorun füzelerde kullanılmaya başlanacağını ifade ediyor. Bu motor sadece SOM füzelerinde değil, benzeri yeni füze teknolojilerinde, çeşitli insansız hava araçlarında da kullanılabilecek. Ayrıca motor teknolojisindeki elde edilen deneyim, gelecek dönemlerdeki çalışmalara da ışık tutacak ve yetişmiş iş gücüne katkı sağlayacak.

SOM füzesinde büyük gelişme: 2018'de yerli motor ile uçacak!

Kale 3500 Turbojet Motoru

SOM füzelerinin geliştirilmesi sürecinde Fransız Safran şirketinin Microturbo TR-40 motoru kullanılmıştı. İtki gücü 2.5 - 3.3 kN olan bu motora karşılık Kale Grubu’nun 2010 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Turbojet motoru 3,2 - 3,5 itki gücüne sahip olacak. 48kg ağırlığındaki motor, Fransa’dan tanesi 150 bin doların üzerinde bir maliyetle satın alınan motorlara harcanan meblağı da düşürecek.


SOM Seyir Füzesi

SOM-A, SOM-B1, SOM-J gibi farklı konfigürasyonları bulunan SOM füzeleri, yüksek güvenlikli kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere geliştirilen stratejik bir silah. 250 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olan füzeler, radarla yakalanma konusunda düşük görünürlük, yüksek hassasiyet, karşı koyma/karıştırma özellikleri, önceden planlanmış hedefler arasında atış sonrasında seçim yapabilme, uçuş esnasında hedef tanımlama gibi özelliklere sahip.


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stalker(1979) 1 yıl en beğenilen
Böyle haberler beni sevindiriyor.
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ONY86 1 yıl 9600_G_T
başka ne amaçla kullanacağız acaba?kendi kendimizi mi vuracağız?
1 Yanıt Yanıtla +16
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gun 1 yıl NoCommand
Üzerinde som yazısının boyasıda yerli değilse uvv yandık
1 Yanıt Yanıtla +13
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EtrüskTürkü 1 yıl
Muhakkak motorun parçalarından ithal parça olacaktır, çünkü Türkiye'de daha ağır sanayi bile yok.
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by_endless 1 yıl
Offff be ülke felaket kalkındı farkettiniz mi beyler
ülkede millet açlıktan geberiyor ama bu roket yapımları bizi mutlu ediyor harika bir durum
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gun 1 yıl WITCHER
Açıkcası hep AK parti seçim propagandası için kullandığından ondan Bilgi buldum.
%20 lerden %65 lere çıkmış.
aksam.com.tr/...
Her proje uzun sürüyor. Mesela TF-X milli savaş uçağının tam olarak entegre olması orduda ana gücü oluşturması 2050 deniliyor.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım ümit verici ve sevindirici bir haber.
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Bluflame 1 yıl
bazı üyeler bu som füzesini yerli/milli diye lanse ediyordu,
lan motoru bile dışardan geliyormuş, sen bunu izin almadan kime satacan, nasıl kullanacan ?
yerli motorun seri üretime girmesi en az 5+ yıl sürer.
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nokta_28 1 yıl
Daha A.B.D 'den tabanca alamıyoruz birde F35 uçak mı? alacağız. Hayaller hayaller.
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Assassino! 1 yıl
Yerli uçağımızı bu füzeyle yanlışlıkla vurduk herhalde. O yüzden 7 yıldır ortalıkta yok.
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Last Troll Bender 1 yıl
“Höhareyy yerli otomobilimiz göklerde” ekibi iyi organize olmuş.
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xabc 1 yıl
herşeye bir kulp takan kornikler ortalıkta yok. motorları bozuldu heralde. onlara da uygun bir model üretsinler.
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DigitalKral 1 yıl
İçimden geldi bende seni bozayım o zaman. Önce haberi oku sonra anla sonra yorum yap.

Haberde aynen geçen cümleler.

"Kale Grubuâ€™nun 2010 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Turbojet motoru 3,2 - 3,5 itki gücüne sahip olacak."

"Bu noktada çalışmalarını bir süredir sürdüren Kale Havacılık, 2018 yılı ortalarında motorun füzelerde kullanılmaya başlanacağını ifade ediyor. Bu motor sadece SOM füzelerinde değil, benzeri yeni füze teknolojilerinde, çeşitli insansız hava araçlarında da kullanılabilecek."

Bu cümlelerde kale grubunun hali hazırda ürettiği bir motor olduğu ve bunun som-j ye uygun olanın üretileceği yazıyor.
Haydi hayırlı işler.


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