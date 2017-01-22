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SSD pazarında haberler kötü

Yeni gelen bilgilere göre Samsung, 4 Tb kapasiteli SSD’sini pazardaki yaşanan NAND Flash yonga kıtlığı sebebiyle erteledi. Modelin çıkış tarihine dair net bir bilgi ise mevcut değil.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,6b
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23
HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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Geçtiğimiz ay yaptığımız haberde SSD pazarında bir NAND Flash yongası yokluğu yaşandığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Bu haliyle fiyatlarda bir artışa sebep olacak. Son gelen haberde ise Güney Kore merkezli teknoloji devinin bu sıkıntıya karşı bazı tedbirler almaya başladığı yer alıyor.
Samsung’un Kuzey Amerika’daki pr ajansı kaynaklı haberde Samsung’un dünya çapında yaşanan sıkıntı nedeniyle daha çok talep alan ürünlere yöneldiği aktarıldı. Bu aslında çok anlamlı bir hareket zira NAND sıkıntısının ne kadar süreceği biliniyor. Görünüşe göre Samsung halihazırdaki TLC tipi yongaları kullanacak.

DRAM Fiyatları da Artabilir!

Öte yandan bu sıkıntı aslında beraberinde bilgisayar dünyası için başka bir sorunu da getirebilir. Şu anki bu NAND Flash yongalarda yaşanan sorundan dolayı ve aynı zamanda bu segmentte daha fazla para kazanılması sebebiyle DRAM üreticileri bu pazara kayıyor ki bu sefer de DRAM tarafı için tehlike çanları çalabilir. Özellikle bu sene çıkacak yeni platformlarla birlikte DRAM talebinin artacağı da hesaba katıldığında kıtlık daha sert bir şekilde hissedilebilir. Bahsi geçen modelin ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi ise henüz mevcut değil.

http://www.guru3d.com/news-story/samsung-850-pro-4-tb-delayed-due-to-nand-shortage.html Yorum Yaz
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eAkman 2 yıl en beğenilen
Fiyat arttırmak için yalandan söylentiler.
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dr20mouse 2 yıl
Samsung kardeş biz mi akıl vericez madem talep var yatırımı artır fabrika kur koca firmasın bütçe sıkıntın mı varda yatırım yapmıyorsun?
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selahattın ısık 2 yıl
120 ve 240 lıklar ile tüketicini ağzına balı çaldılar.
ssd kullananın bir daha hdd ve 240 lıkların kimseye yetmeyeceğini bildiklerinden dolayı fiyata sürekli arttırcaklardır.tabi haber içeriğindeki gibi sanal bahaneler ile.
nand üretimi o kadar yüksek ki ahmet mehmet bile samsung hynix micron vs den yonga alıp yeni doğan çocuğunun ismini yapıştırıp ssd diye satabilirken bu haberlere sadece algı diye bakılmalı.
120 ve 240 lıklar ile tüketicini ağzına balı çaldılar.ssd kullananın bir daha hdd ve 240 lıkların kimseye yetmeyeceğini bildiklerinden dolayı fiyata sürekl...
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sis651 2 yıl
Hakkari'de iken rüzgar esse elektik kesilirdi. Yere damla düşse elektrik kesilirdi. Havada yıldızlar halay çeker, rüzgar bile yokken elektrik kesilirdi.
Bu teknoloji üreticilerinin hiçbirinin de Hakkari'de fabrikası olmadığına göre, ne diye bunlar ikide bir yokluğa girer çıkarlar!.. Deprem, tsunami oldu duymadığımız bir yerde?..
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fthyrr1976fy 2 yıl
sel bastı ram fiyatları uçtu aldı başını gitti
tsunami oldu hdd fiyatları 3 katına çıktı
zamanında
alıştık artık yapacak bi şey yok
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ardicli2000 2 yıl
SSD pazarından gelen kötü habere bak. 4 TB üretime geçilemiyormuş. Ulan millet daha 1 TB HDD yeni alıştı. Bu çok uç bir olay. Ne alaka kötü gelen haber.....
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aycibin 2 yıl
dünya başka Türkiye'başka.TL vurmuş 0.25dolar'a.herkesin bütçesi kat kat daralmış.bu saatten sonra türkiye'de elektronik satışı beklemesin kimse.herkes eski ve ucuz teknoloji ürünlere yönelecek.
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crazy585858 2 yıl
4-5 ay önce sandisk ssd plus 120gb 110 lira idi.. n11 indirim çekiyle 98 liraya geliyordu.. birden dolar firladı ve bu saçma piyasadaki kıtlık bahanesiyle şimdi 200 lira..
koskoca samsung kıtlık yaşıyor öylemi.. hiç sel felaket haberi falanda duymadik bu sefer ne güzel iteliyorlar mükemmel vallahi :)
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-Oxy.gen- 2 yıl
850 evo 120gb almıştım sadece windows kurulu yetiyor. diğer herşey mekanik diske.
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exterminant 2 yıl
rüzgar esse fiyatlar artıyor zaten
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snomask 2 yıl
geçmiş olsun telefonlara, notebooklara da bir zam yapışır artık
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sabe 2 yıl
Western Digital fabrikasını su mu başmış yine?
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Supervisor_ 2 yıl
Vay arkadaş bu ne düzen böyle
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ssd, samsung ssd ve
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