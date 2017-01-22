SSD pazarında haberler kötü

NAND Flash yongası yokluğu yaşandığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Bu haliyle fiyatlarda bir artışa sebep olacak. Son gelen haberde ise Güney Kore merkezli teknoloji devinin bu sıkıntıya karşı bazı tedbirler almaya başladığı yer alıyor. Geçtiğimiz ay yaptığımız haberde SSD pazarında biryaşandığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Bu haliyle fiyatlarda bir artışa sebep olacak. Son gelen haberde ise Güney Kore merkezli teknoloji devinin bu sıkıntıya karşı bazıbaşladığı yer alıyor.

DRAM Fiyatları da Artabilir!

Öte yandan bu sıkıntı aslında beraberinde bilgisayar dünyası için başka bir sorunu da getirebilir. Şu anki bu NAND Flash yongalarda yaşanan sorundan dolayı ve aynı zamanda bu segmentte daha fazla para kazanılması sebebiyle DRAM üreticileri bu pazara kayıyor ki bu sefer de DRAM tarafı için tehlike çanları çalabilir. Özellikle bu sene çıkacak yeni platformlarla birlikte DRAM talebinin artacağı da hesaba katıldığında kıtlık daha sert bir şekilde hissedilebilir. Bahsi geçen modelin ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi ise henüz mevcut değil.

http://www.guru3d.com/news-story/samsung-850-pro-4-tb-delayed-due-to-nand-shortage.html

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Samsung’un Kuzey Amerika’daki pr ajansı kaynaklı haberde Samsung’un dünya çapında yaşanan sıkıntı nedeniyle daha çok talep alan ürünlere yöneldiği aktarıldı. Bu aslındazira NAND sıkıntısının. Görünüşe göre Samsung halihazırdakitipi yongaları kullanacak.