SSD pazarında haberler kötü

Geçtiğimiz ay yaptığımız haberde SSD pazarında bir NAND Flash yongası yokluğu yaşandığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Bu haliyle fiyatlarda bir artışa sebep olacak. Son gelen haberde ise Güney Kore merkezli teknoloji devinin bu sıkıntıya karşı bazı tedbirler almaya başladığı yer alıyor.
DRAM Fiyatları da Artabilir!
Öte yandan bu sıkıntı aslında beraberinde bilgisayar dünyası için başka bir sorunu da getirebilir. Şu anki bu NAND Flash yongalarda yaşanan sorundan dolayı ve aynı zamanda bu segmentte daha fazla para kazanılması sebebiyle DRAM üreticileri bu pazara kayıyor ki bu sefer de DRAM tarafı için tehlike çanları çalabilir. Özellikle bu sene çıkacak yeni platformlarla birlikte DRAM talebinin artacağı da hesaba katıldığında kıtlık daha sert bir şekilde hissedilebilir. Bahsi geçen modelin ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi ise henüz mevcut değil.
http://www.guru3d.com/news-story/samsung-850-pro-4-tb-delayed-due-to-nand-shortage.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ssd kullananın bir daha hdd ve 240 lıkların kimseye yetmeyeceğini bildiklerinden dolayı fiyata sürekli arttırcaklardır.tabi haber içeriğindeki gibi sanal bahaneler ile.
nand üretimi o kadar yüksek ki ahmet mehmet bile samsung hynix micron vs den yonga alıp yeni doğan çocuğunun ismini yapıştırıp ssd diye satabilirken bu haberlere sadece algı diye bakılmalı.