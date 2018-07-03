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Saatte 650 kilometre hızla hareket eden hava taksi: Vy 400

Transcend Air şirketi tarafından geliştirilen Vy 400 isimli hava aracı saatte 650 kilometre hızla hareket edebiliyor. 6 yolcu taşıyabilen araç uçağa ve helikoptere benzeyen yapısıyla dikkat çekiyor.
10 ay
2,5b
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Saatte 650 kilometre hızla hareket eden hava taksi: Vy 400
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Günümüzde hava yolu ulaşımı denildiğinde akla gelen araçlar sınırlı olsa da pek çok şirket uçan taksi, yolcu taşıyan drone veya tek kişilik jet gibi hava araçları üzerinde çalışıyor ve ilerleyen yıllarda gökyüzünde çok daha fazla sayıda araç görebileceğimizi işaret ediyor. Bu şirketlerden biri de Transcend Air . Yeni nesil bir ''hava taksi'' üretmek için yola çıkan şirket helikopter-uçak karması yeni hava aracı Vy 400'ü tanıttı. 


Helikopter gibi havalanıp uçak gibi uçuyor  

Henüz konsept aşamasında olan hava aracının dikkat çeken özelliği yapısı. İki pervaneye sahip olan ve bu pervaneler aracılığıyla helikopterler gibi iniş/kalkış yapabilen Vy 400 geniş bir kanat tasarımına da sahip. Araçtaki pervaneler havalanma ya da iniş esnasında tıpkı helikopter pervanesi gibi yatay olarak dönüyor. Araç havalanıp ilerlemeye başladıktan sonra ise bu pervaneler eksen değiştirerek dikey olarak dönmeye başlıyor. Kısacası helikopter gibi havalanan ancak uçak gibi uçan Vy 400'ün bu özel yapısı sayesinde standart helikopterlerden 3 kat kadar daha hızlı uçabileceği belirtiliyor. 6 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Vy 400'ün ulaşacağı hız ise saatte 650 kilometre olarak belirlenmiş durumda.


Şehirler arası hızlı bir ulaşım aracı olarak nitelendirilen Vy 400'ün ilk prototipi ne zaman havalanır henüz bilinmiyor ancak şirket 2024 yılında aracın ticari olarak kullanıma sunulacağını belirtiyor. Şirket CEO'su Greg Bruell Vy 400 ile birden fazla sorununun aynı anda çözüleceğine inanıyor. Bruell'e göre Vy 400 sadece kara yollarındaki sıkışık trafiği ortadan kaldırmakla kalmayacak hızlı hava yolu taşımacılığı ile havalimanlarındaki yoğunluğu da azaltacak.


Tabi ticari kullanım için altı yıllık zaman çizelgesi bir hayli uzun görünüyor. VTOL(Dikey Kalkış ve İniş) sistemine sahip Vy 400 benzeri hava aracı prototiplerinin günümüzde test edildiğini düşünürsek Vy 400 kullanıma sunulduğunda rakiplerinin çok gerisinde kalabilir. Buna karşılık şirketin web sitesinde bilet satın alma kısmında yer alan veriler şirketin Vy 400 projesinde kararlı olduğunu gösteriyor. Bu verilere göre Los Angeles- San Francisco yolculuğu sadece 55 dakika sürecek. 560 kilometrelik bu yolculuğun bedeli ise 315 dolar.


https://transcend.aero/index.php Yorum Yaz
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Moving On 10 ay
Bize de gelirse kısa mesafe almazlar
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irish 10 ay
Muhtemelen Uber bunları otonom hale getirecek.
Taksiyi bitirecekler orası kesin zaten...
Demek uzun yol taşımacılığını da değiştirip, otobüs olayını da bitirecekler.
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PrensCin 10 ay
adamlar niyetli uçurcaklar bizi xD
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