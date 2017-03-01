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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pist 2018'de açılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılması planlanan yeni pist için açıklamalarda bulunan Malaysia Airports, 1.3 milyara mal olacak proje hakkında önemli bilgiler paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (ISG) sahibi Malaysia Airports Holdings Berhad'ın (Malaysia Airports) Genel Müdürü Badlisham Ghazali, şirketin gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yolcu sayısını artırmak ve global hedeflere ulaşarak organik büyümenin devam ettirilmesi için düğmeye basan Malaysia Airports, yapımı devam eden ikinci pistin önümüzdeki yıl tamamlanacağını duyurdu.
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Buna göre İstanbul Anadolu Yakası’ndaki havalimanında bulunan 3 bin metre uzunluğundaki piste paralel olarak, -715 milyon doları kamulaştırma ve 600 milyon doları inşaat olmak üzere- toplam 1.3 milyar dolar değerindeki yatırımla 3 bin 500 metre uzunluğa sahip yeni pist inşa edilecek. Mevcut kule ise yıkılarak yerine 112 metre yüksekliğinde ve 26 metre çapında, şehrin siluetinden fark edilecek kule yapılacak. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve 9 firmanın teklif verdiği pist ihalesini "Makyol" kazanmıştı.

2018 yılında tamamlanması beklenen ve 500 kişinin çalıştığı projeyle yolcu kapasitesinin 30 milyondan 70 milyona çıkarılacağı belirtiliyor. Üstelik yeni pist ile birlikte havalimanına Airbus A380 model uçaklar da iniş yapabilecek. Diğer taraftan edinilen bilgilere göre yaklaşık 8 yıldır ISG’nin CEO'luğunu yapan Gökhan Buğday’ın 1 Mart itibariyle görevinden ayrıldığı ve yerine büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yönetim kadrosunun geleceği duyuruldu.

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La Pluie 2 yıl en beğenilen
Iste sunlari gordukce uzuluyorum. Malezya neresi istanbul neresi. Su rantlasmaya, ozellestirmeye gel. Cumhuriyetin ilk yillarinda tum demiryollarini yabancilardan satin aldik, simdi her seyi geri satiyoruz.
Iste sunlari gordukce uzuluyorum. Malezya neresi istanbul neresi. Su rantlasmaya, ozellestirmeye gel. Cumhuriyetin ilk yillarinda tum demiryollarini yabancilar...
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isoomail 2 yıl
Sahibi Malezya Havayolları mı?
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zunerall 2 yıl Funder
Funder

İşte bu yüzden evet

15 yıldır başkası mı yönetiyor ülkeyi? Tüm bu satışları kendileri yapmadı mı? Satılmayan bir şeyimiz kaldı mı ondan bile emin değilim. Evet desek ne olacak? 15 yıldır düzeltmek istedikleri bir şey vardı da başkaları mı engel oldu?

Açıkçası bana zerre mantıklı gelmiyor. Fikir özgürlüğü sonuçta ama 15 yıldır tek başına iktidarsın ve ülkede satmadığın hiçbir şey kalmamış. Şimdi diyorsun ki beni başkan yap her şey güzel olacak. Zaten başkan gibi yönettin 15 yıl. Şimdi ne değişecek? Kusura bakmayın ama "hikâye"...
Funderİşte bu yüzden evet15 yıldır başkası mı yönetiyor ülkeyi? Tüm bu satışları kendileri yapmadı mı? Satılmayan bir şey...
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EYUP88 2 yıl
%60'ı Malezyalıların, %40'ı ise TAV şirketinin.
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Last Troll Bender 2 yıl
malezya hükümetini başarısından dolayı tebrik ediyorum.
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Civitas Terrana 2 yıl
Bakın 3'ncü havalimanını yaptırmak yerine Sabiha Gökçen'e ek pisti yaptırsak,
Artan parayla da Kartal metrosunu uzatsak güzel olmaz mıydı?
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Jeopol 2 yıl
inis-ucak-yolcu garantisi vermesinler de. sonra gunluk bir kac milyon dolar fazladan soyuluruz.
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UML 2 yıl Jeopol
Jeopol
inis-ucak-yolcu garantisi vermesinler de. sonra gunluk bir kac milyon dolar fazladan soyuluruz.

Bu işin kuralı garanti vermek, nasıl olsa ek vergilerle çark dönüyo. Nasıl olsa vatandaş ek vergileri ödeyeceğinin garantisini devlete vermiş. 1915 Çanakkale Köprümüz de hayırlı olsun bu arada, çünki orası da yap, işlet, devret usulüne göre yapılacak.
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DH Misafiri 2 yıl
Terminal yabancıların işletme devletin.
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emre1393 2 yıl
daha geçen satmışlardı malezyalılara
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9600_G_T 2 yıl
Melezlere bak bee helal olsun melez ulkesinde durur gibi kullanin ulkeyi
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tozparcasi 2 yıl
06-24 pistinin durumu son derece kotu. ikinci pist acilinca , 06-24 pisti kapatilicak, gene tek piste kalinicak.
Not: pist duzeltmek icin sabaha karsi 03 07 arasi kapaniyor ama gene de yeterli olmuyor. ondan ikinci acilir acilmaz 1 yil sureyle kapatilicak.
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BekiRoRo 2 yıl
Kaçak pist
Faaliyete geçtikten sonra iniş ve kalkışta düşen uçak sayısının artmasıyla meyvelerini verecektir
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axaxa 2 yıl
2 yetmez 3 istiyoruz
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