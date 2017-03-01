Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pist 2018'de açılacak

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (ISG) sahibi Malaysia Airports Holdings Berhad'ın (Malaysia Airports) Genel Müdürü Badlisham Ghazali, şirketin gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yolcu sayısını artırmak ve global hedeflere ulaşarak organik büyümenin devam ettirilmesi için düğmeye basan Malaysia Airports, yapımı devam eden ikinci pistin önümüzdeki yıl tamamlanacağını duyurdu.Ayrıca Bkz. "YouTube televizyon sektörüne giriş yaptı: Karşınızda YouTube TV"
Buna göre İstanbul Anadolu Yakası’ndaki havalimanında bulunan 3 bin metre uzunluğundaki piste paralel olarak, -715 milyon doları kamulaştırma ve 600 milyon doları inşaat olmak üzere- toplam 1.3 milyar dolar değerindeki yatırımla 3 bin 500 metre uzunluğa sahip yeni pist inşa edilecek. Mevcut kule ise yıkılarak yerine 112 metre yüksekliğinde ve 26 metre çapında, şehrin siluetinden fark edilecek kule yapılacak. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve 9 firmanın teklif verdiği pist ihalesini "Makyol" kazanmıştı.
2018 yılında tamamlanması beklenen ve 500 kişinin çalıştığı projeyle yolcu kapasitesinin 30 milyondan 70 milyona çıkarılacağı belirtiliyor. Üstelik yeni pist ile birlikte havalimanına Airbus A380 model uçaklar da iniş yapabilecek. Diğer taraftan edinilen bilgilere göre yaklaşık 8 yıldır ISG’nin CEO'luğunu yapan Gökhan Buğday’ın 1 Mart itibariyle görevinden ayrıldığı ve yerine büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yönetim kadrosunun geleceği duyuruldu.
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15 yıldır başkası mı yönetiyor ülkeyi? Tüm bu satışları kendileri yapmadı mı? Satılmayan bir şeyimiz kaldı mı ondan bile emin değilim. Evet desek ne olacak? 15 yıldır düzeltmek istedikleri bir şey vardı da başkaları mı engel oldu?
Açıkçası bana zerre mantıklı gelmiyor. Fikir özgürlüğü sonuçta ama 15 yıldır tek başına iktidarsın ve ülkede satmadığın hiçbir şey kalmamış. Şimdi diyorsun ki beni başkan yap her şey güzel olacak. Zaten başkan gibi yönettin 15 yıl. Şimdi ne değişecek? Kusura bakmayın ama "hikâye"...