Sadece 9 adet üretilecek 5.3 milyon dolarlık üstü açık canavar: Lamborghini Veneno Roadster

Hem tasarımsal hem de performans açısından hazırladığı üst seviye modeller ile otomobil tutkunlarını her zaman şaşırtmayı başaran İtalya merkezli Lamborghini, sadece 9 adet üreteceği 5.3 milyon dolarlık üstü açık "Veneno Roadster" isimli yeni modelini görücüye çıkarttı.

Firmanın sene başında tanıttığı 4.3 milyon dolarlık Veneno isimli süper otomobilinin üstü açık versiyonunun da hazırlanacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Bu söylentileri gerçeğe dönüştürerek Veneno'nun üstü açık Roadster versiyonunu resmi olarak duyuran Lamborghini, bu yeni canavarını üstü kapalı model ile ortak olarak 750 beygir gücündeki 6.5 litre V12 motor ve yedi vitesli "ISR" şanzıman ile hazırlamış durumda. Oldukça hafif karbon fiber gövde parçaları ile 0'dan 96 km/s hıza 2.9 saniye gibi kısa bir sürede çıkabilen Veneno Roadster, 355 km/s maksimum hızıyla da sınırları sonuna kadar zorlayabiliyor. Tasarım çizgisiyle geleceği günümüze getiren süper otomobil, 5.3 milyon dolar bir fiyat etiketine sahip olacak ve üretimine 2014 yılında başlanacak. Otomobilden sadece 9 adet üretilecek.

http://www.telegraph.co.uk/motoring/car-manufacturers/lamborghini/10388769/Lamborghini-Veneno-Roadster-unveiled.html