Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sadece 9 adet üretilecek 5.3 milyon dolarlık üstü açık canavar: Lamborghini Veneno Roadster

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
10b
1
159
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sadece 9 adet üretilecek 5.3 milyon dolarlık üstü açık canavar: Lamborghini Veneno Roadster
Hem tasarımsal hem de performans açısından hazırladığı üst seviye modeller ile otomobil tutkunlarını her zaman şaşırtmayı başaran İtalya merkezli Lamborghini, sadece 9 adet üreteceği 5.3 milyon dolarlık üstü açık "Veneno Roadster" isimli yeni modelini görücüye çıkarttı.
Firmanın sene başında tanıttığı 4.3 milyon dolarlık Veneno isimli süper otomobilinin üstü açık versiyonunun da hazırlanacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Bu söylentileri gerçeğe dönüştürerek Veneno'nun üstü açık Roadster versiyonunu resmi olarak duyuran Lamborghini, bu yeni canavarını üstü kapalı model ile ortak olarak 750 beygir gücündeki 6.5 litre V12 motor ve yedi vitesli "ISR" şanzıman ile hazırlamış durumda. Oldukça hafif karbon fiber gövde parçaları ile 0'dan 96 km/s hıza 2.9 saniye gibi kısa bir sürede çıkabilen Veneno Roadster, 355 km/s maksimum hızıyla da sınırları sonuna kadar zorlayabiliyor. Tasarım çizgisiyle geleceği günümüze getiren süper otomobil, 5.3 milyon dolar bir fiyat etiketine sahip olacak ve üretimine 2014 yılında başlanacak. Otomobilden sadece 9 adet üretilecek.

http://www.telegraph.co.uk/motoring/car-manufacturers/lamborghini/10388769/Lamborghini-Veneno-Roadster-unveiled.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tarumlore 6 yıl en beğenilen
2000 tl psikolojik sınırdan gelmesi lazım yoksa alınmaz :D :D
Yanıtla +103
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oem84 6 yıl
Eagle Claw
Özellikle arka kısım müthiş duruyor. Bizlerde ancak oyunlarda falan alırız herhalde hoş oyunlarda görebilirsek tabii.

bunu oyunlarda oynamak için bile ek patch falan indirmek gerek parayla
Eagle ClawÖzellikle arka kısım müthiş duruyor. Bizlerde ancak oyunlarda falan alırız herhalde hoş oyunlarda görebilirsek tabii.bunu o...
Devamını Gör
Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferowman 6 yıl
bim de ugun fiyatlısı cıkana kadar bekleicem :)
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 4 yıl
müthiş bir araba bende model oyuncağı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hoksi 5 yıl
Tamam da niye 11 değil 13 değil de 9?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERK BEY 5 yıl
Çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
123q 5 yıl
bu araba ASPHALT 8 DE VAR 356 BASIYO OYUNDA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
123q 5 yıl
Bu araba uçar bu hızla yavvvvv
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 yıl
Yer uçağı mübarek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yesil1903 6 yıl
buna araba demek hakaret olur ::D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Çok yakiyor almaktan vazgectim zaten lpg uyumuda yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qmerzM 6 yıl
Harika!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captan_Price 6 yıl
aklıma geldi :D kimse koymamış :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
O değil de, gerçekten buna 1.5 dCi motor taksalar nasıl olur? 90 HP olanından.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9962 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, Otomobil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Donanım Haber Bölüm 1 Tekrarı - 720P HD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim