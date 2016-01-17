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Sadece Windows 10, Intel Kaby Lake ve AMD Zen işlemcileri tam destekleyecek

Windows 7 işletim sisteminden kopamayan ve en yeni cihazında bile bu seçeneği arayan kullanıcılara kötü haber geldi. Microsoft, artık yeni işlemcilerde eski Windows sürümlerine destek vermek istemiyor
3 yıl
8b
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32
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Sadece Windows 10, Intel Kaby Lake ve AMD Zen işlemcileri tam destekleyecek


Yıllardır Microsoft'un artık eskiyen Windows sürümleri için bir süre sonra teknik desteğini kestiğine şahit oluyorduk. Yeni sürümlere daha fazla kaynak ayırmak için yapılan bu strateji, şimdi işlemciye göre olacak şekilde genişliyor. Artık yeni işlemcilerde sadece Windows 10 tarafından tam olarak desteklenecek. 

Microsoft hali hazırda Windows 7 için 14 Ocak 2020 tarihine kadar, Windows 8.1 için ise 10 Ocak 2023 tarihine kadar tam olarak teknik destek veriyor ancak bu Skylake öncesindeki Intel işlemcileri kullanan sistemler için geçerli. Skylake öncesindeki işlemcilerde, bu iki Windows sürümü tam teknik destek almaya devam edecek. Skylake mimarili işlemciler ile birlikte, Microsoft farklı bir yol izleyecek. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki haftalarda Windows 7 ve Windows 8.1 için teknik desteğin sunulacağı bir Skylake cihaz listesi yayımlanacak. Bu listede yer alan Skylake tabanlı cihazlardaki Windows 7 ve Windows 8.1 sürümleri, 17 Temmuz 2017 yılına kadar her türlü teknik desteği alacak. 18 ayın sonunda ise, cihazların Windows 10 platformuna yükseltme yapmış olması gerekecek. Aksi takdirde, belirtilen işletim sistemleri için sadece çok önemli güvenlik güncellemeleri sunulacak. Eğer uyumluluk konusunda risk oluşursa o da sunulmayacak. Ayrıca Skylake ve sonrasındaki işlemcilerin sunduğu pek çok önemli özellik eski Windows sürümleri tarafından da desteklenmeyecek. 

Diğer taraftan Microsoft, Intel'in yıl sonuna doğru piyasaya süreceği 14nm tabanlı yeni Kaby Lake mimarisi üzerinde sadece Windows 10 sürümüne teknik destek sunacağını açıkladı. Yine Windows 10, AMD'nin Excavator tabanlı Bristol Ridge APU ailesi ile Snapdragon 820 yonga setini tüm özellikleri ile tam olarak destekleyecek. 

Bu karar ile birlikte Microsoft, yeni silikonlar ve Windows 10 işletim sistemi arasında daha derin bir entegrasyon sağlamayı planlıyor. Bugüne kadar hem son kullanıcı tarafında hem de kurumsal tarafta kullanıcılar, en yeni işlemci de olsa güvendiği Windows 7 veya Windows 8.1 işletim sisteminden vazgeçmiyordu. Özellikle yeni bir işletim sisteminin kurumsal bazda entegrasyonu çok zaman aldığı için kurumlar eski sürümde yola devam etmeyi tercih ediyordu. Üreticiler de, en yeni ürünlerinde bile Windows 7 seçeneği sunuyordu. Diğer taraftan Microsoft'un yavaşlayan PC pazarını harekete geçirmek için attığı bir adım olarak da nitelenebilir. 

Microsoft'un yeni kararı özellikle kurumsal kullanıcıları biraz zorlayacak gibi görünüyor. 2017 yazına kadar, kurumsal kullanıcıların tüm testlerini yaparak Windows 10 işletim sistemini yapılarına entegre etmeleri gerekiyor. Zira bu tarihten sonra sistemler; hatalara ve saldırılara karşı korumasız bir duruma gelecek. Ayrıca, yeni nesil işlemcilerde sunulan pek çok teknolojik avantaj da önceki Windows sürümleri nedeniyle aktif bir şekilde kullanılamayacak.

http://www.anandtech.com/show/9964/microsoft-to-only-support-new-processors-on-windows-10 Yorum Yaz
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Elsa 3 yıl en beğenilen Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob
Windows 10'u Windows 7 gibi stabil, minimum düzeyde sorun yaşatan bir yapıya soksunlar koşa koşa geçelim.

Bizde aero temaların, metro arayüzünün yüzü gözü hürmetine Windows 7 ve 8.1'de kalmıyoruz


10, 7'den daha stabil ve hızlı. Bunu ben değil tüm yabancı incelemler belirtiyor. İnternete Windows 7 vs 10 speed comparison yazın bir sürü kaynak karşınıza çıkar. Sırf yorum yazmak için yorum atmayın.
SgtLittleNoobWindows 10'u Windows 7 gibi stabil, minimum düzeyde sorun yaşatan bir yapıya soksunlar koşa koşa geçelim.Bizde aero ...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Windows 10'u Windows 7 gibi stabil, minimum düzeyde sorun yaşatan bir yapıya soksunlar koşa koşa geçelim.

Bizde aero temaların, metro arayüzünün yüzü gözü hürmetine Windows 7 ve 8.1'de kalmıyoruz
Windows 10'u Windows 7 gibi stabil, minimum düzeyde sorun yaşatan bir yapıya soksunlar koşa koşa geçelim.Bizde aero temaların, metro arayüzünün yüz...
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image 3 yıl
Baktılar ki satamıyorlar üretici ve tüketiciyi 10 kurmaya mecbur bırakmaya çalışıyor. İnşallah iflas eder M$.
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Spider_hip 2 yıl
Bende windows 7 kullanıyorum 8 ya da 10 a hala geçmeyi düşünmüyorum. Ama microsoft herkese 10 kullandırtmaya fena derecede kafayı taktı bir kere. Önce ücretsiz dedi olmadı, sonra istemesen bile sürekli bilgisayar 10'a geçirmeyi sorar hala geldi o da olmadı, bu sefer soruya hayır bile desen farketmediğin bir anda geçirmeye kalktı, davalık oldu. Oyunlara zorunluluk getirtmeye çalıştı, oyunlar satmadı.
Şimdide bu. Casus yazılım zımbırtısı falan olmasa bu kadar dayatmaya kalkmaz. Var bu işin içinde bir şey. En sonunda elimiz mahkum geçeceğiz elbette işlemci falan açılmayınca. Ama çok salakça bir durum olduğu aşikar. Yani işlemci ile işletim sistemi ne alaka.
Hayır bir gün Google gibi bir firma adam gibi işletim sistemi çıkartırsa ne yapacaklar bilemiyorum. Zamanında geliştirmeden dayattıkları internet explorer ın durumu ortada. Şimdi yalvarsalarda yakınsalarda, işletim sistemlerinde 40 kere varsayılan da yaptırsalar kimse internet explorer kullanmıyor. Aynı duruma düşerler haberleri yok. İnsanları rahat bırakmaları lazım. Ya da öyle adam gibi yeni bir şey çıkaracaklar ki, hiç böyle dayatmaya gerek kalmadan herkes isteyerek hatta satın alarak geçecek. Bu kafayla microsoft rakibi olana kadar microsoft, rakibi olan her sektörde dibi boyluyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Hala sürücü ve uyumluluk sorunları var Windows 10 da, ne kadar çok kullanıcıya ulaşır ve bu sorunları görürse; o kadar hatalar giderilecek Microsoft tarafından.. Yoksa kimseye bedava bir şey vermez bu KaPiTalist OS, sevgili bilgisayar dostları :( Ayrıca Android işletim sisteminde, programları kurarken istenilen izinleri gören Microsoft un iştahı kabarmış olacak; her şeyi denetlemeye çalışıyor, kullanıcılarının çıkarlarını korumak amacı ile; dediklerine göre!! :) RemixOS ve Linux sürümlerinin gelişmesini bekleyeceğiz..
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akyurt 3 yıl
W10 Benimde laptop umu göçertti şimdi kullanılamıyor..
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byrd 3 yıl
byrd
Nedeni aşağıda. özellikle 3.40dan itibaren.

kısaca özetleyeyim.
eleman şuan nette dolaşan "destroy windows 10 spying" benzeri bir scripti inceliyor ve oradaki domainleri araştıyor. domainlerin microsoftun başka firma adlarıyla sinsice oluşturulduğunu neredeyse hepsinin 2014'de yayın hayatına başlamış ve bilgi toplama amaçlı olduğunu görüyor.bu siteler altına kayıtlı binlerce domain olduğunu falan öğreniyor.yani windows 10 sürekli istatistik-info gönderimi yapıyor.
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FRAPS_TR 3 yıl byrd
En kısa zamanda win7 ye geri döneceğim. Win10 hem stabil değil hemde casus olayları yüzünden rahatsız oluyorum.
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justbejust 3 yıl
Steam indirimleri korsana en iyi çözüm, bu kafayla giden Microsoft işletim sisteminden korsanı yiyecek.
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karakteristik61 3 yıl
Linux ile tanıştığımdan beri zorunlu haller haricinde windows kullanmıyorum. Zorla dayyattığı windows 10 u kullandıktan sonra hele linux a bakışım değişti. Oyun oynamam zaten. Elimde olsa işyerindeki bilgisayara da linux kuracağımm...
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GetSomeRest 3 yıl
Bu günler iyi günleri microsoftun. Pc sektöründe artık korsan oyunların önü kesilmeye başlandı, oyun dağıtım firmaları da kendi oyun konsollarını üretiyor(steam,ps vs). Bir yandan ücretsiz android tabanlı remixos büyük heyecan uyandırdı. bu gidişle microsoft sadece sanayi, endüstri ve ofiste kullanılacak gibi görünüyor.
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Spiderhip 3 yıl
Artık suyunu çıkardı içince microsoft. Kabul etmeleri lazım iyi işletim sistemi yapamıyorlar. Daha doğrusu öyle 2 senede bir Fifa çıkarır gibi işletim sistemine dünyanın ihtiyacı yok. Bakıyorlar satamıyorlar ya oyunlar, programlar ile zorlatıyorlar ki öyle bile satamıyorlar. Olmadı laptoplarda zorunlu hale getiriyorlar ki öyle bile satamıyorlar yani yeterince. Şimdi iyice suyunu çıkartıp bir de işlemci desteklemeyecek diyorlar.

Artık amerika için casusluk yazılımı yüzünden mi bu öfke celal nedir bilemiyorum ama bu tekele bir dur denmezse daha çok daha acayip zorlamalar ile karşılaşırız ki ben hiç güvenmiyorum win10 içindeki yazılım yapısına. Şimdi çoğu programlamanın p sinden anlamayan insanlara hava civa gelir, komplo teorisi gelir. Neredeyse geldiğimiz teknoloji ile matrix e bağlanacağız ama nedense casus yazılım, dinleme, takip etme gibi yazılımların olması imkansız falan gelir bir çok kişiye. Sanki cia, nsa falan diye bir kurum yok. Bunların işi ve tek amacı bu. Bunun içinde tabi ki kendi ülkelerindeki firmalar ile ortak çalışacaklar. Akıllı televizyonlar, tabletler, telefonlar, akıllı saatler, bilgisayarlar, herkesin seve seve, üste para vererek evlerine başuçlarına soktukları dünyanın en gelişmiş teknolojilerinden oluşan cihazlar. Tabi ki adamlar da bunlardan faydalanacak.

Aksi gibi elimiz mahkum. Tamam zaten bu işten iyi düzeyde anlayan bir çok insan yüzlerce video yayımlardı win10 daki casusluk yazılımları üzerine, ama microsoftun kendisi bile evet ulan koyduk diye itiraf etse yine sonuçta yapabileceğimiz çok bir şey yok. Linux deseniz yeterince oyun yazılım desteği yok ne yazık ki. Mac deseniz tamam dizayn, grafik, tasarım için çok güzel hızlı ama yine bir oyun cihazı değil.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Elsa
SgtLittleNoob Windows 10u Windows 7 gibi stabil, minimum düzeyde sorun yaşatan bir yapıya soksunlar koşa koşa geçelim. Bizde aero temaların, metro arayüzünün yüzü gözü hürmetine Windows 7 ve 8.1de kalmıyoruz
10, 7den daha stabil ve hızlı. Bunu ben değil tüm yabancı incelemler belirtiyor. İnternete Windows 7 vs 10 speed comparison yazın bir sürü kaynak karşınıza çıkar. Sırf yorum yazmak için yorum atmayın.

Basma kalıp yorum yapmıyorum arkadaşım, bir laptop ve bir masaüstü olmak üzere iki sistem'de de bana baş ağrısı yarattı Windows 10. Öyle 5-10 yıllık sistemlerde değiller, en eskisi daha 2 yıllık.
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nobu 3 yıl
yapamaz bence çok tepki çeker yapanlarda var üzücü bir şekilde bir yerde tekel olmanın zararlarını görüyoruz şu sıralar çok belirgin bir şekilde kimseden çekinmeden at koşturuyorlar umarım pazara yeni oyuncular girerde oldu dedik olacağa getiremezler bundan sonra
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byrd 3 yıl
Nedeni aşağıda.
özellikle 3.40'dan itibaren.



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