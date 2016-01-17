Sadece Windows 10, Intel Kaby Lake ve AMD Zen işlemcileri tam destekleyecek





Yıllardır Microsoft'un artık eskiyen Windows sürümleri için bir süre sonra teknik desteğini kestiğine şahit oluyorduk. Yeni sürümlere daha fazla kaynak ayırmak için yapılan bu strateji, şimdi işlemciye göre olacak şekilde genişliyor. Artık yeni işlemcilerde sadece Windows 10 tarafından tam olarak desteklenecek.





Microsoft hali hazırda Windows 7 için 14 Ocak 2020 tarihine kadar, Windows 8.1 için ise 10 Ocak 2023 tarihine kadar tam olarak teknik destek veriyor ancak bu Skylake öncesindeki Intel işlemcileri kullanan sistemler için geçerli. Skylake öncesindeki işlemcilerde, bu iki Windows sürümü tam teknik destek almaya devam edecek. Skylake mimarili işlemciler ile birlikte, Microsoft farklı bir yol izleyecek.





Firmadan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki haftalarda Windows 7 ve Windows 8.1 için teknik desteğin sunulacağı bir Skylake cihaz listesi yayımlanacak. Bu listede yer alan Skylake tabanlı cihazlardaki Windows 7 ve Windows 8.1 sürümleri, 17 Temmuz 2017 yılına kadar her türlü teknik desteği alacak. 18 ayın sonunda ise, cihazların Windows 10 platformuna yükseltme yapmış olması gerekecek. Aksi takdirde, belirtilen işletim sistemleri için sadece çok önemli güvenlik güncellemeleri sunulacak. Eğer uyumluluk konusunda risk oluşursa o da sunulmayacak. Ayrıca Skylake ve sonrasındaki işlemcilerin sunduğu pek çok önemli özellik eski Windows sürümleri tarafından da desteklenmeyecek.





Diğer taraftan Microsoft, Intel'in yıl sonuna doğru piyasaya süreceği 14nm tabanlı yeni Kaby Lake mimarisi üzerinde sadece Windows 10 sürümüne teknik destek sunacağını açıkladı. Yine Windows 10, AMD'nin Excavator tabanlı Bristol Ridge APU ailesi ile Snapdragon 820 yonga setini tüm özellikleri ile tam olarak destekleyecek.





Bu karar ile birlikte Microsoft, yeni silikonlar ve Windows 10 işletim sistemi arasında daha derin bir entegrasyon sağlamayı planlıyor. Bugüne kadar hem son kullanıcı tarafında hem de kurumsal tarafta kullanıcılar, en yeni işlemci de olsa güvendiği Windows 7 veya Windows 8.1 işletim sisteminden vazgeçmiyordu. Özellikle yeni bir işletim sisteminin kurumsal bazda entegrasyonu çok zaman aldığı için kurumlar eski sürümde yola devam etmeyi tercih ediyordu. Üreticiler de, en yeni ürünlerinde bile Windows 7 seçeneği sunuyordu. Diğer taraftan Microsoft'un yavaşlayan PC pazarını harekete geçirmek için attığı bir adım olarak da nitelenebilir.





Microsoft'un yeni kararı özellikle kurumsal kullanıcıları biraz zorlayacak gibi görünüyor. 2017 yazına kadar, kurumsal kullanıcıların tüm testlerini yaparak Windows 10 işletim sistemini yapılarına entegre etmeleri gerekiyor. Zira bu tarihten sonra sistemler; hatalara ve saldırılara karşı korumasız bir duruma gelecek. Ayrıca, yeni nesil işlemcilerde sunulan pek çok teknolojik avantaj da önceki Windows sürümleri nedeniyle aktif bir şekilde kullanılamayacak.

http://www.anandtech.com/show/9964/microsoft-to-only-support-new-processors-on-windows-10