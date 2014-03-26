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Safari 7.0.3 ve 6.1.3 için iki yeni derleme

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
437
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Safari 7.0.3 ve 6.1.3 için iki yeni derleme

Geçtiğimiz hafta Safari'nin yeni sürümüne ait ilk derlemeleri yayınlayan Apple, programın ikinci derlemesini de bugün yayınladı.

Mavericks kullanıcıları için Safari 7.0.3 ve Lion ve Mountain Lion için Safari 6.1.3 olarak yayınlanacak olan Safari'nin geliştirme çalışmalarında Apple, geliştiricileriden şu konulara odaklanılmasını istiyor:

  • İnternet sitelerine uyum performansı
  • Safari Push Notifications (Bildirimler)
  • AutoFill ile giriş yapabilme
  • AutoFill ile kredi kartı bilgilerinin girilmesi (Sadece Mavericks için)
  • Eklenti uyumları

Derlemeleri kullanabilmek için OS X Lion tarafında 2013-002 Güvenlik Güncellemesi yüklü OS X 10.7.5'ye, OS X Mountain Lion tarafında OS X 10.8.5'ye, Mavericks tarafında ise en az OS X 10.9.2'ye gereksinim duyuluyor.

Safari'nin yeni derlemelerini Mac App Store ya da Mac Dev Center üzerinden indirilebiliyor.


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