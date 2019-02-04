Safari yakında web sayfalarındaki reklamları engelleyebilir

Hiç kuşku yok ki reklamcılık sektörü milyonlarca web sitesinin ana gelir modeli olmuş durumda. Ancak bazen kullanıcı deneyimini bozan müdahaleci reklamlar can sıkıcı olabiliyor. Safari mühendisleri bu duruma yeni bir çözüm sağlamak üzere harekete geçtiler.

JavaScript tabanlı bir çözüm

Safari internet tarayıcısı geliştiricileri, web sitelerinin kullanıcılara sunabileceği reklam sayısını denetlemek ve sınırlandırmak için yeni bir JavaScript tabanlı bir yöntem üzerinde çalışıyor. Sistem sayfa içeriğinden çok, izleme ve reklam kodu tespit ederse bu durumda reklamların gösterilmemesi esasına dayanıyor.

https://www.techspot.com/news/78559-safari-engineers-looking-novel-way-block-intrusive-ads.html

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Safari'nin dünya genelindeki pazar payı,'lük Chrome'un ardındanseviyelerinde. Bu nedenle web sitesi tasarımcılarının bu yüzde dilimi içindeki kullanıcılarıda pek mümkün görünmediği düşünülüyor. Bakalım Safari'nin bu çözümü her yerindensiteleri dize getirebilecek mi hep beraber göreceğiz.