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Safari yakında web sayfalarındaki reklamları engelleyebilir

Apple tarafından geliştirilen internet tarayıcısı Safari'ye yeni bir reklam engelleme özelliği gelebilir. Açıklamalara göre içerikten çok reklam olan siteler bu durumdan etkilenecek.
3 ay
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hiç kuşku yok ki reklamcılık sektörü milyonlarca web sitesinin ana gelir modeli olmuş durumda. Ancak bazen kullanıcı deneyimini bozan müdahaleci reklamlar can sıkıcı olabiliyor. Safari mühendisleri bu duruma yeni bir çözüm sağlamak üzere harekete geçtiler.

JavaScript tabanlı bir çözüm

Safari internet tarayıcısı geliştiricileri, web sitelerinin kullanıcılara sunabileceği reklam sayısını denetlemek ve sınırlandırmak için yeni bir JavaScript tabanlı bir yöntem üzerinde çalışıyor. Sistem sayfa içeriğinden çok, izleme ve reklam kodu tespit ederse bu durumda reklamların gösterilmemesi esasına dayanıyor.
Safari'nin dünya genelindeki pazar payı, %63.3'lük Chrome'un ardından %14 seviyelerinde. Bu nedenle web sitesi tasarımcılarının bu yüzde dilimi içindeki kullanıcıları yok saymalarının da pek mümkün görünmediği düşünülüyor. Bakalım Safari'nin bu çözümü her yerinden reklam fışkıran siteleri dize getirebilecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.techspot.com/news/78559-safari-engineers-looking-novel-way-block-intrusive-ads.html Yorum Yaz
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Nerevarine 3 ay
İnsanın kendisini bilmesi güzel.
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cokbaska 3 ay

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Beklemeye gerek yok gayet iyi çalışıyor
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Fenomenon 3 ay
opera kullanıyorum. hiçbir extra eklenti olmadan reklam engelleme var vpn var.
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Whippoorwill 3 ay
Her yerinden reklam fışkıran siteler... Kendini bilmek önemli tabi.
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alaz1903 3 ay
Günaydın Safari kardeş, sabah-ı şeriflerin hayr olsun :))) Ben 15 yıldır reklam görmüyorum.
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esmerbuyucu 3 ay
Çok iyi olur.
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DH Misafiri 3 ay
Gelsin, gelsin. Bu haberde bile 3 defa reklam çıktı.
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interwap 3 ay
Apple sadece kendim kazanayım istiyor.
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