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Sahte MetaMask uygulaması kripto cüzdanlarınızı boşaltıyor

Siber saldırganlar bu kez kripto para sahiplerinin cüzdanlarına göz dikti. Telefondaki kopyalama panosuna erişen saldırganlar buradaki adresleri değiştiriyor.
3 ay
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kripto para sahiplerine yönelik olarak siber saldırganların yoğun bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Saldırganlar yine bilindik bir yöntem olan sahte uygulama yolu ile dolandırmaya çalışıyor.

İlginç yöntem

ESET tarafından tespit edilen uygulama popüler MetaMask platformunu taklit ediyor. Geliştirici olarak da MMask ismi verilmiş. Uygulama çalışma yöntemi ise kripto para sahiplerinin yaygın olan bir davranışını hedef alıyor.

Ayrıca Bkz. "Raspberry Pi ilk satış mağazasını açtı"

Bilindiği üzere kripto para sahipleri cüzdan açarken veya para transferi yaparken cüzdan adreslerini bir yere kopyalama ihtiyacı hissediyor. Genelde de Android telefonunda kopyala yapıştır yapıyor. Uygulama da burada devreye giriyor.

Uygulamanın temelinde clipper adında bir zararlı yazılım yer alıyor. Clipper bulaştığı cihazdaki kopyalama panosuna erişiyor ve burada yer alan cüzdan adreslerini kendi elinde bulunan adresleri ile değiştiriyor. Kullanıcı habersiz bir şekilde buradaki adresleri kullanarak transfer yaparsa para başka yere gidiyor.

ESET yeni yöntemle ilgili Google’ı bilgilendirmiş ve uygulama Google Play mağazasından kaldırılmış. Bununla birlikte halen pek çok sahte MetaMask uygulaması olduğu tahmin ediliyor ve kullanıcılara şu tavsiyeler yapılıyor:

-Kesinlikle bir web sitesi olmayan geliştiricilerin uygulamalarını yüklemeyin.

-Harici uygulama yüklemeden uzak durun ve sadece Google Play mağazasına yönelin.

-Telefonunuza bilinen bir güvenlik uygulaması kurun.

-Kripto para transferi yaparken adresi iki kere kontrol etmeyi unutmayın.

 

https://www.phonearena.com/news/Malicious-Play-Store-app-could-steal-cryptocurrency-deposits_id113546 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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youtube deki sistem açıklarını gösteren videolara tehlikenin ne boyutta olduğunu gösteriyor zaten ! bırak kriptosunu normal banka uygulamasına bile erişe biliyorlar gerisini siz düşünün !
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