Sahte Tweetium uygulamasına dikkat!

Twitter'a erişim için Windows Phone ve Windows platformlarında en çok tercih edilen alternatif istemcilerden Tweetium'un geliştiricisi Brandon Paddock, resmi sosyal medya hesaplarında önemli bir duyuru gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre Windows Phone 10 market içerisinde "Tweetium Beta (free)" isimli bir uygulama bulunuyor ve bu uygulama kişilerin Twitter şifrelerini çalıyor. Kullanıcılara tavsiye olaraksa "B-side Software" isminden gelen Tweetium uygulamasının kullanması tavsiye ediliyor. Uygulamanın birçok marketten kaldırıldığı belirtilse de bazı yerlerde açık olabileceği söyleniyor.





http://www.windowscentral.com/beware-fake-tweetium-beta-free-windows-10-mobile-app-can-steal-passwords