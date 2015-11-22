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Sahte Tweetium uygulamasına dikkat!

Windows Store içerisinde az da olsa sahte uygulama sorunları yaşanabiliyor. Bunların yeni bir tanesi popüler Twitter istemcisi Tweetium tarafında geliyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl
1,7b
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1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sahte Tweetium uygulamasına dikkat!
Twitter'a erişim için Windows Phone ve Windows platformlarında en çok tercih edilen alternatif istemcilerden Tweetium'un geliştiricisi Brandon Paddock, resmi sosyal medya hesaplarında önemli bir duyuru gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamaya göre Windows Phone 10 market içerisinde "Tweetium Beta (free)" isimli bir uygulama bulunuyor ve bu uygulama kişilerin Twitter şifrelerini çalıyor. Kullanıcılara tavsiye olaraksa "B-side Software" isminden gelen Tweetium uygulamasının kullanması tavsiye ediliyor. Uygulamanın birçok marketten kaldırıldığı belirtilse de bazı yerlerde açık olabileceği söyleniyor.

7 TL'ye satılan Tweetium'ye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/beware-fake-tweetium-beta-free-windows-10-mobile-app-can-steal-passwords Yorum Yaz
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Microsoft Specialist 3 yıl
Tıvityum'a
Tiveetiyum'a

İki türlü de 'ye eki gelmiyor anlayamadım


Neyse raporlayacağım şimdi sahte olanı.

Edit: Arattım çıkmadı öyle bir uygulama. Bu arada Windows Phone 10 değil win 10 mobile onu düzeltebilirseniz iyi olur
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