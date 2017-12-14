Samson'un uçan arabası 2018 ilkbaharında satışa çıkıyor

Samson Motors duyurduğu Switchblade isimli dünyanın ilk 320 km/h hızla uçabilen spor arabasıyla, uçan arabayı göklere çıkarma yarışında ilk olmayı hedefliyor. Uçuş esnasında 13 bin feet yüksekliğe kadar çıkabilen Switchblade, 320 km/h maksimum sürata sahip ve güvenlik paraşütüyle geliyor.

Aracın 2018'in ilkbahar döneminde satışa hazır olacağını söyleyen Samson Motors, Switchblade için 120 bin dolardan başlayan bir fiyat etiketi belirlemiş. Oregon çıkışlı olan Samson Motors tarafından tasarlanan uçan araba 3 tekerlekli bir yapıya sahip. İki koltuklu olan araba yerdeyken 5,1 metre uzunluğunda. Açılan kanatlara ve katlanabilen arka kuyruğa sahip olan araç havadayken 6,2 metre uzunluğunda oluyor.

Karadayken 160 km/h son sürate sahip olan Switchblade, havada 320 km/h hıza kadar çıkabiliyor. Dikey kalkış yeteneğine sahip olmayan araç, uçuş için havaalanına ihtiyaç duyuyor. Gücünü su soğutmalı 1,6 litrelik V4 benzinli motorundan alan Switchblade, 190 beygir güce sahip ve 113 litrelik yakıt tankıyla 725 km menzil sunuyor.

Aracı kullanabilmek için hem hususi pilot lisansı hem de araç sürücü belgesi aranırken, aracın bahar aylarında piyasada olması planlanıyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5178507/Samson-flying-car-ready-launch-Spring-2018.html