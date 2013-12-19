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Samsung 105 inçlik kavisli Ultra HD televizyonunu CES 2014'te görücüye çıkaracak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 105 inçlik kavisli Ultra HD televizyonunu CES 2014'te görücüye çıkaracak

Televizyon üreticileri arasında son dönemde çözünürlüğün yanında boyut ve eğim konnularında da ciddi bir rekabet yaşanıyor. LG'nin 105 inçlik Ultra HD geniş ekran televizyonundan sonra Samsung da kendi ürününü lanse etti.

Esas itibariyle CES 2014 fuarında karşımıza çıkacak olan ürün Samsung tarafından dünyanın ilk en çok eğimli Ultra HD televizyonu olarak lanse ediliyor. 

Televizyonun görüntü formatı geçen yıl popüler olmaya başlayan ve sinema perdesi tecrübesi verdiği belirtilen 21:9. Samsung'un ürünü de LG'nin ki gibi 5120x2160 piksel çözünürlük sunuyor ve yine 4K tanımı içerisinde yer alıyor. Televizyonda kullanılan yeni bir algoritma renkleri optimize ediyor ve derinlik algısını artırıyor. 

Quadmatic Picture Engine ile de kaynak ne olursa olsun içerikler Ultra HD kalitesine yükseltiliyor. Ayrıca kenardan bakıldığı zaman ekran iki kat daha canlı renkler sunabilirken, herhangi bir açıdan bakıldığında ise en iyi TV izleme tecrübesini sunuyor. 105 inçlik Ultra HD televizyon ile ilgili Samsung'un CES 2014 fuarında detaylı açıklama yapması bekleniyor. 

http://global.samsungtomorrow.com/?p=31481 Yorum Yaz
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Lord Melkor 5 yıl en beğenilen
Bizim eski televizyonda kavisliydi ama dışa doğru
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ergenius 5 yıl
bunun fiyatına sinema alınır herhalde
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aozgec 5 yıl
ilk en çok eğimli ne demek anlamadım :) birakın bu ayakları. LG ilk yapmış işte.
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warrock61 5 yıl
Eskiden televizyonu koymak için odanın bir köşesi seçilir koyulur karşısına koltuklar dizilirdi.
Telefonlar gibi televizyonlarda büyümeye başladı ve alınabilir seviyeye gelince odanın bir köşesini değil artık odanın 1 kenarını ayırmamız gerekecek herhalde
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senersongur 5 yıl
Kavis o kadar önemli bir arti katmiyor.
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dJ_bLoW 5 yıl
Eski Bombeli dediğimiz tüplü TV lerin önden yemiş hali. Tamamen prestij ürünü.
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bayraak 5 yıl
bence 80.000 $ falandir
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Hobar 5 yıl
Bu genişleme nereye kadar gidecek merak ediyorum
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Jacobıan 5 yıl
Amaç? Kavisli olunca ne oluyor
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UnInvited_Guest 5 yıl Jacobıan
Talk2MyHand

Amaç? Kavisli olunca ne oluyor


iMAX i bilen bilir.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Adamların kollarının olmadığı sektör yok nerdeyse herşeye el attılar.Rakipleri bir manada buradanda kaybediyor.
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einhander 5 yıl
65 ınc 4k tv ler ulkemızde 15binliradan satılırken bunun kaca satılacagını hayal edemıyorum
bunun yerıne saglam bır projesıyon makınesı alıp perdeye yansıtarakmı ızlesek evlerımızde fılmlerımızı :)
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Lord Melkor 5 yıl en beğenilen
Bizim eski televizyonda kavisliydi ama dışa doğru
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kjhg 5 yıl
Şu kavisli ekranları telefonda neden kullanırlar hiç anlamış değilim. Oysa televizyonlarda gayet güzel bir teknoloji.
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fetter 5 yıl
yok hocam kavisli felan degil bu nasil bi resimde anlamadim norvecte yasiyorum burada 65 incligi var 15.ooo tl civarinda.
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raSe34 5 yıl
1 hafta önce 95 inch F9000 serisi tanıtıldı ve fiyatı 50.000 dolar :) yani bu tv kafadan bir 70.000 doları görür.
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