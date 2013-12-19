Samsung 105 inçlik kavisli Ultra HD televizyonunu CES 2014'te görücüye çıkaracak





Televizyon üreticileri arasında son dönemde çözünürlüğün yanında boyut ve eğim konnularında da ciddi bir rekabet yaşanıyor. LG'nin 105 inçlik Ultra HD geniş ekran televizyonundan sonra Samsung da kendi ürününü lanse etti.





Esas itibariyle CES 2014 fuarında karşımıza çıkacak olan ürün Samsung tarafından dünyanın ilk en çok eğimli Ultra HD televizyonu olarak lanse ediliyor.





Televizyonun görüntü formatı geçen yıl popüler olmaya başlayan ve sinema perdesi tecrübesi verdiği belirtilen 21:9. Samsung'un ürünü de LG'nin ki gibi 5120x2160 piksel çözünürlük sunuyor ve yine 4K tanımı içerisinde yer alıyor. Televizyonda kullanılan yeni bir algoritma renkleri optimize ediyor ve derinlik algısını artırıyor.





Quadmatic Picture Engine ile de kaynak ne olursa olsun içerikler Ultra HD kalitesine yükseltiliyor. Ayrıca kenardan bakıldığı zaman ekran iki kat daha canlı renkler sunabilirken, herhangi bir açıdan bakıldığında ise en iyi TV izleme tecrübesini sunuyor. 105 inçlik Ultra HD televizyon ile ilgili Samsung'un CES 2014 fuarında detaylı açıklama yapması bekleniyor.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=31481