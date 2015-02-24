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Samsung 10nm fabrikasyon süreci için çalışmalara başladı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 10nm fabrikasyon süreci için çalışmalara başladı

Bu yıl Exynos yongasetlerinde 14nm üretim sürecine geçiş yapacak olan Samsung, diğer ortaklarına da aynı süreç içerisinde yonga tedariği sağlayacak. Firmanın yeni hedefi ise 10nm sürecine geçiş yapmak.
Yapılan açıklamada yüzgeçli yapısı ile güç sızıntısını en aza indiren ve enerji tasarrufu sağlayan 10nm FinFET süreci için üretim bantlarının geliştirilmesi çalışmaları başladı ve en geç iki yıl içerisinde yonga üretiminin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Zar alanının küçülmesi, enerji tasarrufunun ve watt başına performansın artması mobil cihazların yanında giyilebilir cihazlar gibi Nesnelerin İnterneti kavramının da gelişmesine katkı sağlayacak.
Yeni üretim sürecini muhtemelen 2017 yılındaki Galaxy S8 veya iPhone 7 gibi muhtemel amiral gemi modellerinin yongalarında görme imkanına sahip olacağız. Ayrıca giyilebilir cihazlarda da en yüksek enerji tasarrufu oranına sahip yongaları görmek mümkün olacak.
Samsung'un üretim sürecini geliştirmesi ortaklarının da ilgisini çekiyor. Snapdragon 810 yongasetinin üretiminde TSMC ile problemler yaşayan Qualcomm'un yeni yongasetlerinde Samsung'a yöneleceği iddia edilirken, Intel, Apple, LG, Nvidia gibi pek çok önemli isim de tedarik için sıraya girmiş durumda.



http://www.phonearena.com/news/Skipping-stairs---Samsung-goes-from-14nm-straight-to-10nm-mobile-chips_id66346 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Samsung çıtayı aşıyor hadi bakalım merakla bekliyorum
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alp0007 4 yıl
Artık bu teknolojinin sonuna gelindi gelecek fotonik transistörlerde.
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darknesss45 4 yıl
exynosun kaynak kodlarini paylasmiyor ki samsung adam akilli custom rom kurulmaz yani
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wolf silver 4 yıl
Artık EXYNOS işlemcileri güçlendi bu seferde bize snapdragon işlemcilerini satacak

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aydink_1903 4 yıl wolf silver
wolf silver
Artık EXYNOS işlemcileri güçlendi bu seferde bize snapdragon işlemcilerini satacak



Qualcomm bile büyük bir müşterimizi kaybettik diye Samsung un Snapdragon kullanmayacağını resmen açıklamışken, böyle saçma bir cümle kurmak ancak Türkiye Forumlarına ve kullanıcılarına mahsus.


Oops şakadır mutlaka çok derin bilgilere sahip bizim üyeler ama çok şakacılar.

Kolay gelsin
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Marrusia 4 yıl
MOBİL:

Samsung Ve Diğer üreticilere Sattıkları :D
Sammy üretiyor hiç diyse quacommda övünsün işte yazık sammy ye bakıcaklar artık ilerde TMSC yapamıyor tabi apple da sammy ye bakıyor :)
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turkeytv 4 yıl
Rehber 5 saniyede açılıyor eyyy Samsung ne zaman çaresini bulacaksınız?
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Sicaksu 4 yıl turkeytv
turkeytv
Rehber 5 saniyede açılıyor eyyy Samsung ne zaman çaresini bulacaksınız?

Note 4 ve Android 5.0 kullan ondan sonra konuş beybisi
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byJuck 4 yıl
Ya zamzung
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kadirirdem 4 yıl
adamlar burdan parayı kıracaklar tüm rakiplerinden para yicekler :) mobilde batsa nolur böyle giderse Quallcomm da samsungun eline bakacak....
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Masquerade89 4 yıl
Nm konusunda Intel ve Samsung başı çekiyor.

Bu senede Qualcomm'dan ayrıldılar aldı başını gidiyor Samsung.
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travers 4 yıl
İşlemci az güç tüetecekte ekranları 4k yapacaklar. sonuçta ne olacak çıkan bizim paramız olacak. Milleti ne güzel kandırıyorlar bu rakamlarla.
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