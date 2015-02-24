Samsung 10nm fabrikasyon süreci için çalışmalara başladı

Haber Editörü
Bu yıl Exynos yongasetlerinde 14nm üretim sürecine geçiş yapacak olan Samsung, diğer ortaklarına da aynı süreç içerisinde yonga tedariği sağlayacak. Firmanın yeni hedefi ise 10nm sürecine geçiş yapmak.
Yapılan açıklamada yüzgeçli yapısı ile güç sızıntısını en aza indiren ve enerji tasarrufu sağlayan 10nm FinFET süreci için üretim bantlarının geliştirilmesi çalışmaları başladı ve en geç iki yıl içerisinde yonga üretiminin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Zar alanının küçülmesi, enerji tasarrufunun ve watt başına performansın artması mobil cihazların yanında giyilebilir cihazlar gibi Nesnelerin İnterneti kavramının da gelişmesine katkı sağlayacak.
Yeni üretim sürecini muhtemelen 2017 yılındaki Galaxy S8 veya iPhone 7 gibi muhtemel amiral gemi modellerinin yongalarında görme imkanına sahip olacağız. Ayrıca giyilebilir cihazlarda da en yüksek enerji tasarrufu oranına sahip yongaları görmek mümkün olacak.
Samsung'un üretim sürecini geliştirmesi ortaklarının da ilgisini çekiyor. Snapdragon 810 yongasetinin üretiminde TSMC ile problemler yaşayan Qualcomm'un yeni yongasetlerinde Samsung'a yöneleceği iddia edilirken, Intel, Apple, LG, Nvidia gibi pek çok önemli isim de tedarik için sıraya girmiş durumda.
http://www.phonearena.com/news/Skipping-stairs---Samsung-goes-from-14nm-straight-to-10nm-mobile-chips_id66346 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Qualcomm bile büyük bir müşterimizi kaybettik diye Samsung un Snapdragon kullanmayacağını resmen açıklamışken, böyle saçma bir cümle kurmak ancak Türkiye Forumlarına ve kullanıcılarına mahsus.
Oops şakadır mutlaka çok derin bilgilere sahip bizim üyeler ama çok şakacılar.
Kolay gelsin
Samsung Ve Diğer üreticilere Sattıkları :D
Sammy üretiyor hiç diyse quacommda övünsün işte yazık sammy ye bakıcaklar artık ilerde TMSC yapamıyor tabi apple da sammy ye bakıyor :)
Note 4 ve Android 5.0 kullan ondan sonra konuş beybisi
Bu senede Qualcomm'dan ayrıldılar aldı başını gidiyor Samsung.