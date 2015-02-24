Samsung 10nm fabrikasyon süreci için çalışmalara başladı





Bu yıl Exynos yongasetlerinde 14nm üretim sürecine geçiş yapacak olan Samsung, diğer ortaklarına da aynı süreç içerisinde yonga tedariği sağlayacak. Firmanın yeni hedefi ise 10nm sürecine geçiş yapmak.

Yapılan açıklamada yüzgeçli yapısı ile güç sızıntısını en aza indiren ve enerji tasarrufu sağlayan 10nm FinFET süreci için üretim bantlarının geliştirilmesi çalışmaları başladı ve en geç iki yıl içerisinde yonga üretiminin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Zar alanının küçülmesi, enerji tasarrufunun ve watt başına performansın artması mobil cihazların yanında giyilebilir cihazlar gibi Nesnelerin İnterneti kavramının da gelişmesine katkı sağlayacak.

Yeni üretim sürecini muhtemelen 2017 yılındaki Galaxy S8 veya iPhone 7 gibi muhtemel amiral gemi modellerinin yongalarında görme imkanına sahip olacağız. Ayrıca giyilebilir cihazlarda da en yüksek enerji tasarrufu oranına sahip yongaları görmek mümkün olacak.

Samsung'un üretim sürecini geliştirmesi ortaklarının da ilgisini çekiyor. Snapdragon 810 yongasetinin üretiminde TSMC ile problemler yaşayan Qualcomm'un yeni yongasetlerinde Samsung'a yöneleceği iddia edilirken, Intel, Apple, LG, Nvidia gibi pek çok önemli isim de tedarik için sıraya girmiş durumda.









http://www.phonearena.com/news/Skipping-stairs---Samsung-goes-from-14nm-straight-to-10nm-mobile-chips_id66346