Samsung, 3 serisi 350V, 355V dizüstü bilgisayarlarını duyurdu





Samsung, IFA 2011'de resmen duyurduğu giriş seviye dizüstü bilgisayar serisinin yeni modellerini tanıttı. Birkaç ay önce Intel'in üçüncü nesil Ivy Birdge kod adlı Core işlemcileriyle güncellenen 3 serisi, taşınılabilirliği yüksek bilgisayarların başında geliyor. 400 nit parlaklığa sahip 15.6 inçlik mat Samsung SuperBright paneli ve 1336 x 768 piksel çözünürlüğüyle serinin mevcut üyeleri üreticilerinin sektördeki yükselişinde önemli rol oynamıştı.

Yeni duyurulan 350V, 22nm'lik Ivy Bridge işlemci, 8GB'a kadar arttırılabilir RAM, 1TB'a kadar sabit disk, USB 3.0 desteği, AMD Radeon HD 7670M ayrık ekran kartına sahip. Ekran çerçevesi ve klavyeyi de kapsayan titanyum grisi, mavi ve pembe renk seçenekleri mevcut olacak. 355V modeli ise; AMD'nin 32nm üretim teknolojisini kullanarak geliştirdiği Trinity kod adlı A8 serisi dört çekirdekli A4500 APU ile donatılacak.

1.3MP HD görüntülü görüşme kamerası, SoundAlive ses teknolojisi, gürültü önleyici mikrofon, VGA, HDMI, üçü bir arada SD kart okuyucu, DVD Super Multi Dual-Layer optik sürücü, Ethernet LAN portu, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 özellikli bilgisayarlara 6 hücreli 48Wh batarya güç verecek ve Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle çalışacak. Sonbaharda Windows 8'e güncellenebilecek.

Şimdilik Güney Kore'yi hedef alayan 350V, 355V modellerinin diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı, fiyatı ya da ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

http://sammyhub.com/2012/07/12/samsung-intros-new-series-3-notebooks-in-south-korea/